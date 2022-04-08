Стерлинг предохранился. Американец встал перед Петром Яном на колени и надел шлем

В ночь с 9 на 10 апреля состоится долгожданный турнир UFC 273, в котором во второй раз сойдутся Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг. А также Хамзат Чимаев постарается сотворить историю, сделав скачок с 11-го на второе место в рейтинге полусреднего веса, если одолеет Гилберта Бёрнса. Именно этот квартет является хедлайнером турнира, а не чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски и Чэн Сон Джон, которые возглавляют кард.



В преддверии долгожданного события бойцы отличились едкими высказываниями на пресс-конференции, особенно те, от кого принято ожидать. Всё началось с того, что Стерлинг принёс шлем из американского футбола и надел его, встав на колени. А также американец взял книжку с надписью «Правила ММА для чайников», которая по своему внешнему виду напоминает обычную тетрадку.

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«Этот рыжий тебе надерёт задницу»

Когда к нему обратился представитель СМИ с вопросом о реквизите, публика неоднозначно отреагировала на Алджо — были вопли восторга и освистывание.



«Да, я просто должен быть готов ко всему. Никогда не знаешь, чего ждать на пресс-конференции с таким парнем, как Пётр Ян. Кто знает, на что он способен. Я должен быть готов, если он опять выбросит что-то запрещенное», — сказал Стерлинг.

Затем вопрос был адресован Яну про реакцию на увиденный реквизит. Пётр начал свой ответ с приветствия аудитории. Публика в едином порыве восторженно орала, словно они сейчас в России.



«Мы все знаем, кто он такой, он клоун. Всё, что он хочет, это продать побольше трансляций. Я убью его в воскресенье. Я думаю, что здесь собрались реальные болельщики, которые знают, кто здесь настоящий чемпион», — ответил Ян.



Ответ от Алджо последовал незамедлительно, причём на русском языке: «Заткнись, заткнись».



«Я наконец заткну этого ублюдка. И это будет так классно. И все вы, я гарантирую вам, будете радоваться и снова начнёте топить за меня. Так это работает с фанатами. Но в целом я просто рад, что фанаты будут смотреть этот турнир. Их ждёт исторический, отличный поединок. И Ян — хороший спортсмен. Но он грязный боец (слово «грязный» было произнесено на русском. — Прим. «Чемпионата»)», — заявил Стерлинг.

Пётр Ян против Алджэмейна Стерлинга Фото: Getty Images

После чего Петру задали вопрос про то, что большинство в Джексонвилле поддерживает россиянина, а также про его слова по поводу возможной драки с командой соперника.



«Я думаю, что здесь собрались реальные болельщики. И они знают, кто реальный чемпион здесь. Что касается слов про то, что мы встретимся, я ответил чисто с юмором. Я не собираюсь перед поединком, раньше времени, создавать для себя какие-то проблемы», — ответил Ян.



Затем между ними началась словесная перепалка:



— Вы же видели, с ним в команде риелтор, и ещё один рыжий там, который много говорит просто, и всё, — сказал Ян, подразумевая под рыжим Мераба Двалишвили.

— Этот рыжий тебе надерёт задницу, — ответил Стерлинг.

— Закрой рот, — коротко вставил россиянин.

— Заткнись, ****, — ответил американец по-русски. — Не нравится? Не нравится, когда я так говорю, да?



И в конце Пётр дал прогноз, что мы услышим на пресс-конференции после боя.

«Ну он опять же будет искать оправдания — он не поел или опять обосрался. Не знаю, что он будет говорить», — заявил россиянин.



«Эй, у всех одна поблажка. Больше оправданий ты от меня не услышишь. Я гарантирую, гарантирую, чёрт побери», — ответил Стерлинг.



По окончании пресс-конференции Пётр направился к выходу. Однако затем он увидел, что Стерлинг машет ему рукой. Из-за чего Ян развернулся в сторону американского бойца. Но тут вмешалась охрана. Ждём, что будет на взвешивании.

«Наш бой — это народный мейн-ивент»

Самые жаркие дебаты разразились между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бёрнсом, которые поначалу не отрывались от своих телефонов. Но потом они дали жару, особенно Борз.



Сначала бразильца спросили про ту встречу в отеле, когда они стояли в полотенцах. «Мы просто гоняли вес. Всё было нормально, ничего необычного. Он возвращался в свой номер, я — в свой. Мы пожали руки и всё», — сказал Бёрнс.



Затем Дуриньо спросили про ажиотаж вокруг их боя. Он подтвердил это вопросом «согласны, Флорида?», на что ему ответили воплями.



«У нас настоящий мейн-ивент. Никакого неуважения в адрес чемпионов, прости, Волкановски. Но да, я думаю, что наш бой — это народный мейн-ивент», — подытожил Гилберт.

Затем настала очередь Хамзата, который произносил свои любимые слова, словно мантру. «Эй, я разнесу этого парня, нокаутирую за одну минуту. Я обещаю вам, ребята. Он слишком маленький напуганный мальчик. Я почувствовал это вчера, когда сказал ему показать свою силу. Но он ничего не сделал и пообещал показать в воскресенье».



После взаимных пикировок и кривляний к микрофону подошёл бывший соперник Чимаева Ли Джинлиан.



«Мистер Чимаев, после нашего боя у тебя появилось много болельщиков из Китая, поздравляю тебя. Сейчас тебя ждёт жёсткий, всесторонне развитый боец. Думаю, ты захочешь перевести его на землю. Скажи, я прав?» — спросил китаец.



«Я убью этого парня. У меня тяжелейшие удары. Я даже сам не знаю, как буду биться. Я просто запрыгну в этот октагон и разнесу его. Мне без разницы, если мы будем биться на земле, я разобью ему лицо. Если мы будем биться в стойке, я нокаутирую его. И вообще, он не представляет Бразилию. Я больше бразилец, чем он. Он знает только английский. На португальском он не говорит», — ответил Чимаев.

Хамзат Чимаев Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Когда Бёрнс отвечал на вопрос о своём статусе андердога, Хамзат вмешался в своём стиле: «Ну, конечно, он андердог. Ведь король здесь». После чего Борз крикнул и ударил по столу. Бразилец попытался вывести Чимаева из себя, но в итоге получил приглашение разобраться за кулисами.



— Можем увидеться когда-угодно, хоть за кулисами разобью тебе лицо, — заявил Хамзат.

— Ни хрена ты не сделаешь, — парировал Бёрнс.

— Как ты вчера, да? Когда ты убежал, — напомнил Борз.



В заключение Чимаев добил серьёзным заявлением: «Если он переживёт первый раунд, вы никогда не узнаете его лицо. Он будет другим человеком. Я финиширую его в первом раунде».



По окончании пресс-конференции битву взглядов провели только Волкановски и Корейский Зомби. Причём эту процедуру изначально отменили. Но австралиец сумел заполучить эту возможность в качестве исключения. Хотя они ничем примечательным не отличились. Потому они были удостоены меньшего внимания и вопросов, чем другие участники пресс-конференции.