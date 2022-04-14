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Эксклюзивное интервью с Гаджи Омаргаджиевым, поражение Петра Яна, Хамзат Чимаев, Рамзан Кадыров

«Без поддержки очень тяжело». Новичок UFC Омаргаджиев — про Рамзана Кадырова и Петра Яна
Александр Фролов
Эксклюзивное интервью с Гаджи Омаргаджиевым
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Уроженец Дагестана хочет повторить шикарный путь Чимаева.

Гениальный Дана Уайт продолжает проводить турниры своего промоушена каждую неделю. Впереди — UFC Vegas 51, где, как и всегда, нашлось место нашим соотечественникам. Непобеждённый средневес Гаджи Омаргаджиев, попавший в UFC через шоу контендеров, проведёт бой с Кайо Борральо. Мы поговорили с Гаджи про Дану Уайта, обсудили поражение Петра Яна и оценили Хамзата Чимаева.

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— Как прошёл тренировочный лагерь, где готовились?
— Всё прошло нормально. Основная подготовка была в Дагестане, потом поехал в Бахрейн, там чуть-чуть потренировался, а за три недели до боя прилетел в Вегас для акклиматизации. Финишная подготовка прошла здесь. В Бахрейн приезжал больше для визы, хотя и там потренировался с хорошими ребятами.

— Какие эмоции перед дебютом в UFC?
— Конечно, эмоции очень хорошие, положительные. Я так долго этого ждал, и теперь я наконец-то здесь. Конечно, положительные чувства испытываю.

— Вы пошли сразу в UFC, минуя другие крупные промоушены. Не было страшно делать такой рывок?
— Нет-нет, страшно не было точно. У меня был план: сначала я должен был добиться успехов в любительских ММА. Я специально не подписывался с крупными организациями, потому что тогда меня не допустили бы на любительские чемпионаты России и мира. Я хотел сначала окрепнуть. Поэтому, когда выпал шанс, я был уже готов.

Гаджи Омаргаджиев

Гаджи Омаргаджиев

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Строите ли долгосрочные планы на карьеру в UFC или идёте от боя к бою?
— У меня всегда долгосрочные планы были и будут. Выиграю дебютный поединок, потом попрошу ещё один летом, может, подерусь в Абу-Даби. Хочу отработать первый контракт в течение года, чтобы потом подписать улучшенное соглашение. Потом буду понемногу подниматься к первым номерам, к чемпионскому бою. Я нацелен на пояс.

— Что можете сказать сказать про соперника — Кайо Борральо?
— Лично мы с ним не знакомы. Соперник хороший, достаточно крепкий, бьётся. У него чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, насколько я знаю. Никакой недооценки или переоценки нет: я намного лучше во всех аспектах.

— Есть спортсмены, с которыми бы вы никогда не подрались?
— Да, есть такие бойцы, с которыми я, наверное, не вышел бы в октагон. Те, с кем я много тренировался, кого я очень хорошо знаю. А просто знакомые… Это спорт, всё нормально, почему нет? После боя можно снова общаться, никаких проблем. Я вообще нормально дружу со всеми, с кем дрался.

— За счёт каких качеств хотите претендовать на пояс?
— Я ещё не раскрылся полностью, так считаю. У меня бывают интересные бои, с яркими сабмишенами и нокаутами. За мной будет интересно смотреть, потому что я непредсказуемый боец. Со временем публика меня полюбит, будет интересоваться моими поединками. Нужно только время.

— Вы попали в UFC через Серию контендеров. Как вам атмосфера?
— Всё было на высшем уровне. К бойцам там великолепный подход, я был приятно удивлён. Всё серьёзно отличается от других организаций.

— Как вам Дана Уайт в личном общении?
— Мы совсем немного общались. У меня английский не такой хороший. После моей победы чуть поговорили, он поздравил меня.

— Вы готовы шуметь в соцсетях, чтобы поднимать свою популярность?
— Если это понадобится, конечно, я готов. Заметил, что, как бы ты хорошо ни дрался, всё равно можешь быть не особо интересен публике. А вот когда с кем-то «воюешь», то люди сразу интересуются. Если кто-то захочет устроить со мной такой конфликт — я готов.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Что думаете про феномен Хамзата Чимаева? Смотрели его последний бой?
— Да, я все крупные поединки смотрю. Хамзат показал характер, волю к победе. Мы общались с ним. Чимаев очень воспитанный, хороший парень. Очень приятные впечатления от него как от бойца, так и от человека.

— Сейчас все дебютанты UFC мечтают повторить путь Чимаева?
— Разумеется, Хамзат хорошо «залетел». Повторить? У меня есть то же самое, что и у него, могу за неделю второй раз подраться. Я не так много веса гоняю, может, два-три килограмма скидываю. Если будет такое предложение, я конечно приму. Поднять хайп, заработать денег — кто откажется?

— Что думаете про горячую поддержку Чимаева и других бойцов от Рамзана Кадырова?
— Рамзан — молодец, поддерживает своих ребят. Без поддержки очень тяжело. А Кадыров хорошо это делает.

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Что думаете про судейское решение в бою Яна и Стерлинга?
— Знаете… Тут спорный первый раунд, второй и третий выиграл Стерлинг, четвёртый-пятый остались за Петром. Конечно, могли бы и Яну отдать победу. Но претендент должен выигрывать убедительно. Наверное, поэтому судьи решили пояс Алджэмейну отдать. Стерлинг удивил вообще всех. Даже Яна удивил, думаю.

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— Назовите свой бой мечты.
— Конечно, это должен быть бой за пояс. А соперник… Ну, с Нейтом Диазом было бы интересно подраться. Это такой парень, «гангстер». Интересный тип в целом.

— Лучший боец в истории ММА?
— В смешанных единоборствах я всегда следил за Жоржем Сен-Пьером. Это величайший боец, как в спорте, так и жизни. Я беру с него пример, поэтому для меня он на первом месте. А среди всех спортсменов величайший — Мохаммед Али. Он внёс самый больший вклад.

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