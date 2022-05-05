«Реализую план — финиширую досрочно». Мохнаткина — о бое с самой опасной девушкой в ММА

В ночь на 7 мая 2022 года на Esports Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится турнир PFL 3: 2022 Регулярный сезон. В главном событии вечера россиянка Марина Мохнаткина поборется за чемпионский пояс с американкой Кайлой Харрисон. Этот бой без преувеличения событие в мире единоборств. Ведь в октагоне сойдутся лучшая самбистка XXi века и единственная в истории США дзюдоистка, завоевавшая олимпийское золото.

Марина – 7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 7-кратная чемпионка мира. К завершающему этапу подготовки к предстоящему поединку, который может круто изменить её профессиональную карьеру, Мохнаткина готовилась в США, в зале Sanford. Среди спарринг-партнёров были братья Бёрнс. Клуб «Архангел Михаил», частью которого не так давно стала Марина, помог ей пройти лучшую подготовку.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» россиянка рассказала о том, чего ожидает от боя с девушкой-бойцом, которую многие называют самой опасной в ММА.

— Как прошёл ваш кэмп? Можно ли назвать его лучшим в жизни?

— Кэмп действительно был очень сильным. Три тренировки в день — набрала очень хорошую форму, чувствую себя отлично. Мы готовились под непростого соперника, и, думаю, всё получится.

— Кто вам из бойцов вашего зала Sanford помогал?

— Я тренировалась с лучшими бойцами UFC, Bellator. Они мне очень сильно помогали. Тот же самый Херберт и Гилберт Бёрнс, два брата, Джейсон Джексон. Леша Кунченко сейчас здесь, ну и другие ребята. Целая команда мне помогала.

— Хватило ли вам времени на подготовку к предстоящему бою? И сколько недель-месяцев вы тренировались?

— Времени достаточно было, чтобы набрать хорошую форму. В конце марта я уже знала, кто мой соперник, поэтому было время, чтобы подготовиться.

— Много ли слабых мест у Кайлы? В прошлом интервью вы просто упомянули, что у неё точно должны быть изъяны, ссылаясь на то, что она обычный человек.

— Кайла действительно очень сильный оппонент. Она двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка лиги (PFL. – Прим. «Чемпионата»), но за моими плечами тоже немало побед. Я пересматривала бои, и есть много пробелов, над которыми я работала сейчас, в своём кэмпе.

— Какой вы видите свою победу над Кайлой — досрочной или решением судей?

— Если я реализую свой план, то смогу финишировать досрочно. Настрой у меня боевой, и выиграть такого оппонента – это огромный шаг вперёд для меня, в моей карьере.

— Каково вам быть хедлайнером турнира, в котором выступят победители Гран-при PFL Магомед Магомедкеримов, Рэй Купер III и такие легенды, как Серхио Петтис и Рори Макдональд?

— Да, о таком, конечно, мечтать можно, находиться в мэйн ивенте. Я очень счастлива этому бою. Можно идти мелкими шагами где-то внизу, а можно сделать большой такой шаг вперёд. Какая разница, сейчас ты будешь драться с той же самой Кайлой, либо в финале? Я не выбираю соперников, так решила организация, я принимаю этот бой.

— Чувствуете ли вы в связи с этим дополнительную ответственность?

— Конечно, чувствуется ответственность, но настрой боевой, и я очень счастлива выступать в главном бою вечера на таком турнире.

— В прошлом интервью вы говорили, что вам помогает Гилберт Бёрнс. Как его самочувствие, вернулся ли в зал?

— Когда Гилберт готовился к Хамзату Чимаеву, мы периодически боролись, друг другу помогали в подготовке. После боя у него были кое-какие травмы, и он ещё в зале не появлялся. Поэтому перед моим боем была только моральная поддержка, так сказать.

— Как вам в целом бой между Чимаевым и Бёрнсом? Ожидали ли вы такой прыти со стороны вашего товарища?

— Бой Хамзата и Бёрнса – это, безусловно, бой вечера, они закатили прям войну. Победил сильнейший, и я думаю, что для Чимаева это был хороший поединок. Он показал, что есть над чем работать. В целом, конечно, я переживала за обоих бойцов.

— Вопрос про флаг. Российский триколор убрали с афиш боёв турнира. Как вы вообще отреагировали, когда увидели это?

— Мы не можем выходить с российским флагом из-за сложившейся ситуации, на шортах будет логотип PFL. Поэтому я фотографировалась с флагом клуба «Архангел Михаил», который представляю. Я тренировалась в этом клубе, когда прилетала в Россию. Мне безумно понравилось в РМК, поэтому уже были какие-то взаимодействия, и, приехав в Америку, мы решили с Николаем Клименко, что я стану частью команды. Я безумно этому рада, потому что поддержка из России — это, безусловно, очень приятно.

— Согласны ли вы с тем, что Петра Яна засудили в бою со Стерлингом?

— Я смотрела бой Петра и Стерлинга и могу сказать, что да, скорее всего, Петю обокрали. Не думаю, что первый раунд мог забрать Стерлинг. Второй, третий – да. Были у Пети проблемы с борьбой. Но в четвёртом и пятом он реабилитировался, наверстал. Судьи так решили, уже ничего не изменить. Так бывает в нашей работе, к сожалению.

Марина Мохнаткина Фото: pflmma.com

— Когда вы в последний раз волновались перед боем? И испытываете ли вы уже сейчас какой-то мандраж?

— Ну, волнение, оно всегда должно присутствовать. Если ты слишком спокойный, а на тебя выйдет заряженный боец, ты можешь проиграть. Поэтому, безусловно, оно присутствует перед каждым боем. Сейчас я уже не испытываю такого мандража, нахожусь в приятном предвкушении этого боя — идут медиадни, лёгкие тренировки, подгонка веса. Я наслаждаюсь этим временем, я люблю неделю боя.

На поединок у меня настрой как на праздник. Хочу получить полное удовольствие от выхода в октагон, разделить клетку с лучшим бойцом, непобеждённым бойцом, с Кайлой Харрисон, и показать, на что я способна, насколько я сейчас готова. Иначе для чего всё это нужно, зачем вообще находиться в этой системе, если дерёшься непонятно с кем? Когда дают таких соперников, нужно быть счастливым и проводить бои на высшем уровне.