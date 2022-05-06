Дмитрий Бивол — Сауль Альварес. Где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBA

Дата и время турнира

Поединок Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола состоится утром 8 мая по московскому времени в городе Лас-Вегас, штат Невада. Помимо главного боя, в рамках вечера бокса состоится ещё восемь поединков.

Мероприятие начнётся 8 мая в 5:00 мск. Главный поединок стартует ориентировочно в 9:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Бивола и Канело.

Прямая трансляция

Трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе DAZN. Вопрос показа поединка на территории России остаётся открытым.

Полный кард турнира

Дмитрий Бивол (19-0) — Сауль Альварес (57-1-2) — чемпионский титул WBA в полутяжёлом весе;

Монтана Лав (17-0-1) — Габриэль Голлаз Валензуэла (25-2-1) — титул IBF в легчайшем весе;

Шахрам Гиясов (12-0-0) — Кристиан Гомес (22-2-1) — вакантный титул IBF в полусреднем весе;

Хоселито Веласкес (14-0-1) — Хосе Сото (15-1-0);

Жилей Жанг (23-0-1) — Скотт Александер;

Алексис Эспино (9-0-1) — Аарон Сильва (9-0-0);

Марк Кастро (6-0-0) — Педро Висенте Шарбааи (7-4-1);

Эльнур Абдураимов (8-0-0) — Мануэль Корреа (11-0-0);

Фернандо Молина (7-0-0) – Рикардо Вальдовинос (8-1-0).

Материалы о бое

Мнения экспертов

«Результаты очень многих боёв за последние 20 лет там вызывали сомнения. Возьмите хотя бы бой Сергея Ковалёва с Андре Уордом. Первый бой был в пользу Сергея, но его отдали Уорду. Во втором ему засчитали удары ниже пояса. Но я считаю, что Дмитрий – боксёр такой величины, что может не доводить до судейских записок и может уложить Канело в нокаут, поэтому мы все ждём от Дмитрия или нокаута, или очень убедительной победы», — приводит Metaratings слова спарринг-партнёра Бивола, Сергея Кузьмина.

«Я буду за Бивола болеть однозначно. Я считаю, что у него есть все возможности, чтобы победить. Он может победить по очкам, может нокаутировать. Бивол — хороший парень. Что мне в нём нравится – я сам, когда пропускаю, начинаю злиться, лезть вперёд, сам начинаю пропускать, а Бивол всё осторожно делает, уверенно. Это, наверное, и правильно», — сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

«Сауль просто размажет его. Картофельное пюре будет по всему рингу. Будет интересно посмотреть, где Канело находится ментально и физически, сумеет ли он оставаться на вершине. Это то, чего мы ждём. Габариты Бивола? Если бы у Канело не было всех его талантов, то мощь Бивола могла быть стать его преимуществом. Однако это не тот случай. Вопрос в том, что захочет делать Канело, а не в том, что будет делать Бивол», — убеждён экс-чемпион мира Бернард Хопкинс в интервью на канале Fight Hub TV в YouTube.