Глухой нокаут в 1-м раунде. Бивол прибил соперника синхронно с гонгом

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого Сауль «Канело» Альварес подерётся с Дмитрием Биволом. Боксёр из России проведёт третью защиту пояса WBA Super в полутяжёлом весе. Прямая онлайн-трансляция поединка – на «Чемпионате».

Многие считают, что самый вероятный исход – завершение поединка по очкам. Канело идёт фаворитом встречи, а Дмитрий завершил шесть последних боёв единогласным решением судей, но российский боксёр умеет вырубать. До этой серии он выдал пять нокаутов подряд – возможно, ярче всего получилось в поединке с Трентом Бродхёрстом при первой защите титула регулярного чемпиона WBA.

Дмитрий Бивол Фото: Ethan Miller/Getty Images

Чтобы получить право на защиту, Биволу не пришлось забирать пояс – после двух подряд поединков Андре Уорда и Сергея Ковалёва американец отправился отдыхать, а Крашер взял паузу, из-за чего регулярный титул перешёл к Биволу – к тому моменту Дмитрий дважды защитил временный пояс. Обстоятельства получения статуса чемпиона не умаляют уровень боксёра, что он доказал в Монако, где состоялся бой против Бродхёрста.

Малоизвестный австралиец перед поединком с Дмитрием шёл на серии из 13 побед. Всего Бродхёрст выиграл 20 боёв в карьере и однажды проиграл нокаутом. Сам Трент к тому моменту выиграл досрочно 12 схваток. Бивол за всю карьеру в профи провёл на один бой меньше и не проиграл ни разу – лишь дважды довёл до решения.

В ринг, установленный в Salle Medecin казино Монте-Карло, Бивол вышел под песню «Кино» – «Группа крови». Бой начался с агрессивной работы Бродхёрста. Австралиец частил с хуками и наносил удары намного чаще, чем Дмитрий, который прощупывал соперника резкими джебами. Один из таких сбил Бродхёрста с ног по истечении первой минуты, но австралиец сразу показал судье, что готов биться дальше.

Возможно, Бивол всё же немного потряс соперника, который с того момента резко снизил активность и стал реже выбрасывать свои двойки. В то же время Дмитрий прибавил – он искал открытые зоны Бродхёрста и пытался запутать оппонента. В последние 10 секунд боксёры активизировались, и в самом конце Бивол точно пробил правый боковой в челюсть – австралиец рухнул на настил, и синхронно с падением прозвучал гонг.

Права на видео принадлежат компании «Мир бокса». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Мир бокса».

Поднялся Бродхёрст только секунд через 20, а хронометристы зафиксировали время нокаута – ровно 3:00. «Когда я донёс удар, я знал, что бой закончен», – говорил Бивол после поединка. Несмотря на предыдущие успехи австралийца, этот поединок вряд ли мог бы закончиться иначе – Биволу противостоял не совсем обычный боксёр. Карьеру в профессионалах Бродхёрст совмещал с высокооплачиваемой работой инженером – этому делу он посвящал 40 часов в неделю, а бокс называл своей страстью.

«Можно увлекаться рисованием, пением, чем угодно, но не тем видом спорта, где тебя могут ударить по голове. Это может всё-таки печально закончиться, то есть такой подход неправильный. Если бы у меня был основной вид деятельности не бокс, то в профессиональный бокс я точно не рисковал бы идти. Тем не менее это не даёт мне какой-то поблажки, что вот он работает по 40 часов в неделю и можно выйти и выиграть у него легко, нет», – Бивол знал о странном стиле жизни соперника, но настроиться это никак не помешало.