Сергей Ковалёв — Тервел Пулев. Где смотреть первый бой Крашера спустя 2,5 года

Дата и время турнира
Поединок Сергея Ковалёва и Тервела Пулева состоится в ночь с 14 на 15 мая по московскому времени в городе Инглвуд, штат Калифорния. Помимо главного боя, в рамках вечера бокса состоится ещё пять схваток.
Главный поединок стартует 15 мая ориентировочно в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Ковалёва и Пулева.
Прямая трансляция
Трансляция будет организована компанией Triller Fight Club, которая традиционно работает по системе платных трансляций (PPV). Информации о показе поединка Крашера и Пулева на территории РФ нет.
Полный кард турнира
Сергей Ковалёв (34-4-1) — Тервел Пулев (16-0) — 10-раундовый бой в первом тяжёлом весе;
Кубрат Пулев (28-2) — Джерри Форрест (26-4-2);
Эван Холифилд (9-0) — Джермейн Макдональд (6-5);
Фернандо Варгас (5-0) — Терренс Жармон (3-0);
Амандо Варгас (3-0) — Анель Дудо (1-3);
Эмилиано Варгас (дебют) — Марк Сальгадо (1-1).
Материалы о бое
Мнения экспертов
«Мы все давно не видели Ковалёва и понимаем, что в полутяжах он самый крутой боксёр в своём весе. Но как он сейчас будет выглядеть – это пальцем в небо. Если он выходит на ринг, значит, должен выглядеть хорошо. И я надеюсь, он будет в хорошей форме. Пока мы не понимаем, как он будет в этом весе боксировать. Думаю, это в любом случае будет конкурентный поединок», — сказал Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
«Всё зависит от того, как он всё это время проводил, что делал. Если он готовился, тренировался, если он мотивирован… У него школа бокса советская. И та база, которая у него есть, она точно никуда не делась. Главное, чтобы он последние несколько месяцев тренировался», — сказал Вячеслав Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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