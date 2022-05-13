Сергей Ковалёв — Тервел Пулев. Где смотреть первый бой Крашера спустя 2,5 года

Дата и время турнира

Поединок Сергея Ковалёва и Тервела Пулева состоится в ночь с 14 на 15 мая по московскому времени в городе Инглвуд, штат Калифорния. Помимо главного боя, в рамках вечера бокса состоится ещё пять схваток.

Главный поединок стартует 15 мая ориентировочно в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Ковалёва и Пулева.

Прямая трансляция

Трансляция будет организована компанией Triller Fight Club, которая традиционно работает по системе платных трансляций (PPV). Информации о показе поединка Крашера и Пулева на территории РФ нет.

Полный кард турнира

Сергей Ковалёв (34-4-1) — Тервел Пулев (16-0) — 10-раундовый бой в первом тяжёлом весе;

Кубрат Пулев (28-2) — Джерри Форрест (26-4-2);

Эван Холифилд (9-0) — Джермейн Макдональд (6-5);

Фернандо Варгас (5-0) — Терренс Жармон (3-0);

Амандо Варгас (3-0) — Анель Дудо (1-3);

Эмилиано Варгас (дебют) — Марк Сальгадо (1-1).

Материалы о бое

Мнения экспертов

«Мы все давно не видели Ковалёва и понимаем, что в полутяжах он самый крутой боксёр в своём весе. Но как он сейчас будет выглядеть – это пальцем в небо. Если он выходит на ринг, значит, должен выглядеть хорошо. И я надеюсь, он будет в хорошей форме. Пока мы не понимаем, как он будет в этом весе боксировать. Думаю, это в любом случае будет конкурентный поединок», — сказал Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



«Всё зависит от того, как он всё это время проводил, что делал. Если он готовился, тренировался, если он мотивирован… У него школа бокса советская. И та база, которая у него есть, она точно никуда не делась. Главное, чтобы он последние несколько месяцев тренировался», — сказал Вячеслав Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.