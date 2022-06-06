Первый татарин в UFC быстро дойдёт до титула. Нужно лишь победить этих четырёх соперников

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night. В главном поединке Александр Волков нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка, а в прелимах Ринат Фахретдинов уверенно одолела Андреаса Михайлидиса единогласным решением судей.

Фахретдинов не порадовал Дану Уайта резвым нокаутом, как это случилось в начале 2021 года на совместном турнире GFC и UAE Warriors, но очевидно, что Ринат в UFC надолго. Первый татарин в истории промоушена не будет просто одним из. Фахретдинов скромно заявил о своей не лучшей технике и отсутствии чемпионских амбиций, но при грамотном менеджменте и матчмейкинге он очень быстро сможет добраться до титульного поединка. При лучшем раскладе на путь до боя за пояс Ринату хватит всего четырёх поединков, но здесь всё зависит не только от него.

Ринат Фахретдинов Фото: Al Powers/Getty Images

Для этого Фахретдинову нужны идеальные соперники. Для начала нужно попасть в топ-15. После боя с Михайлидисом он точно туда не ворвётся – поможет громкая победа над тем, кто давно околачивается возле рейтингов. Отличный вариант – Даниэль Родригес. Американец идёт на серии из трёх побед, в том числе над медийными Кевином Ли и Майком Перри, которых уже нет в UFC. Может показаться, что Родригес не станет принимать такой бой, но он не бился почти год – если промоушен посчитает такой вариант интересным, у Даниэля не останется выбора.

Родригес не должен стать для Фахретдинова серьёзной проблемой – Ринат будет осторожен в стойке и найдёт ключи к оппоненту на земле. При определённых обстоятельствах Фахретдинова могут поднять в топ-15, но гарантий нет никаких – для этого нужно победить кого-то по-настоящему серьёзного. В рейтинге полусреднего веса есть один парень с большим именем, который станет для татарского бойца хорошим вариантом – это Майкл Кьеза.

Итальянский американец проиграл два последних боя, последний – в ноябре 2021-го. Если Майкл продолжит отсиживаться, Ринату нужно его вызывать, а менеджерам – организовывать такой поединок, который возможен, даже если Фахретдинов не будет рейтинговым бойцом. Совсем недавно драться с Шавкатом Рахмоновым согласился Нил Мэгни – в тот момент казахстанца ещё не подняли в топ.

Кьеза – серьёзная сила в грэпплинге, но он не раз проигрывал и в этом аспекте. Ринат, который за 23 боя ни разу не проиграл досрочно, посмотрит, как Майкла душили Висенте Люке, Энтони Петтис и Кевин Ли, а затем обыграет Кьезу на его территории и сразу окажется на 11-м месте в топе.

Как это часто бывает, никто не хочет принимать бои с опасными проспектами из СНГ. Но есть один боец на верхушке дивизиона, который не боится за репутацию и готов драться с сильными парнями с низов. Речь о Гилберте Бёрнсе – бразилец заслужил всеобщее уважение после того, как принял поединок с Хамзатом Чимаевым. Если у Бёрнса будет немного вариантов, а Фахретдинов прокачается медийно, бразилец попытается отыграться за неудачу в поединке с Хамзатом.

У Бёрнса всего три поражения в карьере, но все они здорово демонстрируют его пробелы как в стойке, так и в грэпплинге. С грамотным планом на бой у Рината хватит мастерства одолеть Гилберта – это пока не статус претендента, но почти гарантированное попадание в топ-5 и полное право требовать контендерский бой, где начинается самое сложное.

Ринат Фахретдинов Фото: Chris Unger/Getty Images

При самом оптимистичном прогнозе на весь путь до титульника Фахретдинов потратит примерно полтора года. За это время многое в дивизионе может поменяться, но вряд ли из топа пропадут Усман, Чимаев, Ковингтон и Эдвардс. Именно последний – лучший вариант для Фахретдинова. Британец вряд ли справится с Камару в чемпионском поединке, но он останется опасным парнем с победной серией из девяти поединков. В то же время можно вспомнить весёлый пятый раунд в схватке с Диазом – если Леона смог потрясти Нейт, то почему этого не сделает тот же Ринат?

Каждый из возможных матчапов – лишь фантазия, но Фахретдинов действительно может побить всех этих парней и добраться до титульника с Камару Усманом, Хамзатом Чимаевым или кем-то ещё. Дорастёт ли Ринат до уровня этих бойцов, покажут только его выступления, но если он заслужит титульник, вряд ли кто-то станет списывать его так же, как это было с Хорхе Масвидалем.