Кудряшов перетащил поезд весом 300 тонн! Потянет ли Вагабова?

Вечером 11 июня состоится турнир Pravda Old School Boxing, в главном событии которого Дмитрий Кудряшов сразится с Вагабом Вагабовым. Поединок станет полуфиналом Гран-при тяжеловесов – победитель встретится в финале с Вячеславом Дациком, который ранее нокаутировал Сауло Кавалари.

Несмотря на два предыдущих поражения, Кудряшов считается фаворитом поединка. В этом нет ничего удивительного: боксёр по прозвищу Русская Кувалда провёл 29 профессиональных поединков и держал пояса чемпиона мира по версии различных организаций. Вагабов прекрасно освоился в боксе, но большую часть карьеры посвятил ММА, где проиграл лишь один раз в 30 боях.

Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов Фото: Pravda Fighting

36-летний Кудряшов моложе Вагаба на восемь месяцев, но называет себя пенсионером в боксе. Дмитрий – действительно ветеран этого вида спорта, а Вагабов только начинает путь. Кудряшов на явном спаде, об этом говорят не только результаты и статус поединков, в которых он бьётся, но и расфокусировка Дмитрия с бокса. В начале 2022-го он зашёл на территорию Брюса Хлебникова и попробовал себя в силовом экстриме.

В феврале Кудряшов рассказал, что каждый день готовится со стронгменами, чтобы сдвинуть с места поезд. По словам Дмитрия, для него это один из гештальтов. Боксёр уже погружался с аквалангом и заходил на Эльбрус, а после поединка с Вагабовым хочет прыгнуть с парашютом.

Перед тем как тянуть состав весом 300 тонн, Кудряшов потренировался на тепловозе весом примерно 68 тонн. «Когда я это сделал, мне казалось, что мои глаза из-за давления попросту вылетят. Лямки, что ли, были неудобно надеты. И я потом ещё несколько дней ходил сам не свой и думал: «Блин, тут 68 тонн, а там 300…» – признавался Дмитрий в интервью «Матч ТВ».

Но всё получилось: Кудряшов готовился к буксировке полгода и набрал 23 килограмма, так что он не просто сдвинул поезд с места, но и потянул его в горку. Он стал первым боксёром, кому покорилось такое достижение. Но это не всё, чего добился Дмитрий в силовом экстриме – он также сумел удержать канатом две газующие легковые машины. Что за богатырь!

Теперь Русской Кувалде предстоит бой с Вагабом Вагабовым, и отсутствие лимита весовой категории для него только на руку. Сгонять было бы совсем некстати – вдруг решит побить ещё какой-нибудь рекорд.