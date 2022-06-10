Саша хвалит Беркову и угрожает Дацику. Первое интервью с посвежевшим Емельяненко

В новогодние праздники «Чемпионат» делал шутливые материалы о том, с кем из сказочных героев у нас ассоциируются популярные российские бойцы — мужчины и женщины. И когда речь зашла про Александра Емельяненко, сомнений не было — это Иванушка. Один из самых любимых в народе персонажей. Открытый, не всегда удачливый, местами даже непутёвый, но искренне всем сердцем любимый.

И именно под данную категорию безусловно подходит Александр. В отличие от старшего брата Фёдора, жизненный путь его получился весьма тернистым. Автобиография, которую он непременно напишет, определённо не уместится в один том. В карьере нашего героя были взлёты и падения. И сейчас он находится в той самой точке, когда решается его судьба.

После очередной паузы между поединками Александр оказался, скажем так, растренированным. В не самой лучшей физической форме. Скрывать тут особо нечего, «зелёный змий» преследует бойца уже не первый год. И всё это перед боем, который фанаты ММА и сам Емельяненко ждали почти 13 лет. На реабилитацию, восстановление и набор формы на сей раз Александр отправился в Екатеринбург.

«Чемпионат» связался с бойцом и взял у него первое с момента старта подготовки к поединку интервью.

— Александр, каково ваше самочувствие сейчас? Как идёт процесс реабилитации?

— Всё отлично, я восстановился. Сейчас буду набирать форму перед боем. Уже бегаю кроссы, работаю с железом и на мешке.

— Долго ли раздумывали над предложением из Екатеринбурга?

— Нет, мне предложил сюда поехать мой менеджер Никита Бурчак по хорошему знакомству.

— Расскажите, как сейчас строится ваш день? На сколько процентов вы оцениваете своё общее физическое состояние?

— Просыпаюсь рано утром и бегу кросс 3 км. После завтрак, во второй половине дня либо работа с железом, небольшие веса на объем, либо работа на мешке 30 минут. Вечером периодически бывает баня.

— Мы помним, что вы проводили сборы в Чечне. Рамзан Ахматович не предлагал вам поддержку в этот раз? Вы не связывались с ним?

— Рамзан Ахматович сейчас занят более важными государственными делами, поэтому даже при желании я его тревожить не планирую.

— Вы сейчас в уединении. Чем занимаетесь в свободные часы, если они у вас есть? Если фильмы, то какие – боевики, комедии, старое советское кино?

— Я не в уединении, со мной в Екатеринбурге мой менеджер, также я всегда на связи с родственниками и в социальных сетях. День расписан, особо свободного времени нет. Могу посмотреть телевизор в свободное время.

— Ваша карьера – как американские горки. Были ли у вас мысли завязать с боями?

— Нет, не было. Я чувствую в себе силы выступать ещё достаточно долго. Если не по ММА, то по боксу точно.

Именно по правилам бокса в сентябре должен состояться бой с Вячеславом Дациком. Лучшего соперника Емельяненко не мог и пожелать: двух скандалистов связывает давняя вражда. Александр и Вячеслав поругались ещё в 2009 году: брат Последнего Императора пообещал «сделать больно» Рыжему Тарзану, который тогда сбежал из психиатрической больницы.

Дацик за словом в карман не полез, ответив Емельяненко парой непечатных заявлений. И в те годы Александр был на пике своей ментальной и физической формы, а Дацика мало кто воспринимал всерьёз, несмотря на яркие победы на заре карьеры. Сейчас же Тарзан представляет собой хаотичную, но реально грозную силу. И бытует мнение, что этот бой может быть крайне опасен для Александра.

— Со всех сторон бойцы (в том числе симпатизирующие вам) беспокоятся, что Дацик может нанести непоправимый вред вашему здоровью. Что вы об этом думаете?

— Я много лет в единоборствах и дрался в PRIDE, где правила были куда жёстче, чем сейчас, тем более по правилам бокса. То, что Дацик может сильно размахнуться, не значит, что он может попасть. Урон будет нанесен ему, а не мне.



— Насколько для вас принципиален этой бой?

— Да, этот бой, думаю, самый принципиальный за долгое время. История нашего конфликта тянется больше 10 лет, мы многое друг другу наговорили, пора решить этот вопрос в ринге.

— Вы верите в то, что поединок с Рыжим Тарзаном состоится?

— Конечно, состоится, и вам советую верить.



— Если врачи запретят вам драться на таком уровне, согласитесь окончательно перейти в поп-ММА?

— Врачи не запретят мне драться. Анализы и МРТ в полном порядке. В поп-ММА, по сути, я уже выступал, это был бой с Тарасовым. Не вижу в этом ничего плохого, за правильный гонорар — почему нет? Мейвейзер же проводит показательные бои за большие деньги. Главное — не сваливаться во фриковщину.

— Минеев говорил, что, если ему дадут миллион, он выйдет в ринг/октагон, сделает работу и будет спокоен. Представим, что вам предложили миллион за бой с Берковой, как вы отреагируете?

— Я женщин не бью. Но Лена молодец, шумит похлеще известных бойцов. Удачи ей в нашем нелегком деле.

— Какова сейчас ситуация со спонсорами. Партнёры не отвернулись от вас?

— Всё в порядке, спонсоры часто меняются и приходят под конкретные поединки.



— Вы часто упоминаете в своих соцсетях старшего брата. У вас не было контактов с ним в последние месяцы?

— Нет, не было.



— Как вы относитесь к тому, что он намерен драться на высшем уровне в 45 лет?

— Если здоровье позволяет и есть мотивация — почему нет? Это дело, которому он посвятил всю жизнь, и ему за это хорошо платят.

Александр и Фёдор Емельяненко Фото: Из личного архива Емельяненко

— В конфликте Фёдора и Александра Шлеменко чья позиция вам ближе?

— Не вникал в суть конфликта.



— Что касается социальных сетей — всем очень интересно, вы сами их ведёте?

— Да, все соцсети я веду сам.



— Ну и заключительный вопрос. Чем вы думаете заниматься после окончания активной карьеры бойца? Есть ли какой-то план на постспортивный период?

— Пока не планирую завершать карьеру. Но вариантов много: бизнес, открыть свою школу, мастер-классы, кино. Я уже отработал, как говорится, на «зачётку», теперь «зачётка» работает на меня.