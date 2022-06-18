Немец пробил двоечку и упал. Молнию Бетербиева видно было только на повторе. Видео

Ранним утром 19 июня по московскому времени состоится долгожданный объединительный бой между чемпионами мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим. На бумаге явным фаворитом является россиянин. Но его ждёт очень непростое испытание, так как Смит очень упрямый и стойкий боец. Поэтому мы ждём перетягивания канатов в начале боя, которое дойдёт до поздних раундов.

Наглядным примером этой схватки может стать бой Бетербиева против немца Адама Дайнеса. К слову, это единственный поединок в карьере Артура, прошедший в России. Россиянин не поддался эмоциям и не выглядел сверхмотивированным, благодаря чему смог сохранить холодный рассудок. Схватка вышла довольно монотонной. Бетербиев прощупывал почву короткими сериями со средней дистанции, а Дайнес умудрялся встречать нашего бойца ответными выпадами.

В некоторой степени мы получили игру в «кошки-мышки». Их бой не походил на классическую зарубу, в которой побеждал тот, кто лучше держал удар. Но в конце первого раунда Дайнес оказался в нокдауне. Он пропустил левый хук, но упал после своего промаха. Так работает эффект отложенного нокдауна. Однако это никак не повлияло на ход поединка.

Артур Бетербиев и Адам Дайнес Фото: Sefa Karacan/Getty Images

После первых трёх раундов Артур лидировал по попаданиям с небольшим преимуществом 25:19. Но затем он взвинтил обороты и атаковал более длинными сериями. В то же время немец напротив немного просел и чаще прижимался к канатам. Это вылилось в практически двукратное преимущество россиянина по попаданиям — 73:38.

Тем не менее Адам продолжал временами огрызаться и доставлять неудобства нашему бойцу в виде левых ударов вразрез. Однако такие выпады не сильно смутили Бетербиева, как и выжидающая работа вторым номером в его исполнении. Стоит отдать должное нашему бойцу за то, что он грамотно распределил силы на полную дистанцию и постепенно наращивал своё преимущество.

Было заметно, что россиянин работал не на полную катушку в эконом-режиме. Немец не представлял из себя какой-то загадки, над решением которой надо постоянно размышлять. Артур чётко следовал своему плану, раз за разом взламывая его редуты. Из-за этого сомнений в сенсационном поражении не было.

У Дайнеса было немного вариантов противостоять Артуру, так как он отдал россиянину центр ринга. К тому же разница в ударной мощи была заметной. Показательным эпизодом стал нокаут в 10-м раунде. Дайнес выбросил точную двойку, но в итоге сам оказался на настиле ринга. Дело в том, что перед этим Бетербиев успел потрясти оппонента левым хуком, в результате чего мы увидели очередной отложенный нокдаун. Тот разительный удар можно было разглядеть только в замедленном повторе.

Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.

Однако секунданты вышли с полотенцем, так как их боец встал на счёт «восемь». Артур Бетербиев одержал убедительную победу над непростым соперником, пройдя почти полную дистанцию. Россиянин показал не только ударную мощь, но и бойцовский интеллект, феноменальное кардио и крепкую челюсть. Поэтому у Джо Смита-младшего нет явных шансов на успех. Единственное, во что может верить американец, это лаки-панч. Если окажется, что его удары не сильнее, чем у предшественника из Германии, тогда Смит попрощается со своим поясом и окажется забытым.