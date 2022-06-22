Охранник ресторана вырубил посетителя и вызвал на бой Тайсона. Майку нужно соглашаться

В 55 лет Майк Тайсон остаётся одним из главных ньюсмейкеров в боксе. Железный Майк по-прежнему хочет драться, но соперника для пожилой легенды подобрать не так просто. Самым вероятным оппонентом сейчас считается Джейк Пол – Тайсон сам вызвал блогера, а тот ответил согласием. Конечно, всё ещё может измениться: вдруг стороны не договорятся об условиях. Но появилась более лёгкая добыча – самого Тайсона вызвал на поединок Джулиус Фрэнсис, тот самый крутой охранник, нокаутировавший хулигана.

Фрэнсис нокаутировал посетителя лондонского ресторана – тот вёл себя чересчур агрессивно. Видео с хлёстким панчем Джулиуса завирусилось в интернете – в 57 лет мужчина вышел на второй пик славы. Первый и более кратковременный случился в 2000 году, когда Фрэнсис провёл поединок с Майком Тайсоном и проиграл нокаутом во втором раунде. За четыре минуты и три секунды, что продлился поединок, Фрэнсис упал пять раз – на пятом всё и закончилось.

В том поединке (да и во многих других) прозвище Железный Майк обрело второй смысл – именно таким фаворитом его считали букмекеры и фанаты. А газета The Mirror была настолько уверена в победе Тайсона, что заплатила за рекламу на подошвах обуви Фрэнсиса, чтобы та попала в объективы фотокамер, когда Джулиус упадёт на настил.

Бой Тайсона и Фрэнсиса Фото: Owen Humphreys/Getty Images

После поражения от Тайсона британский боксёр проиграл 16 из 19 поединков и закончил карьеру. Сегодня Джулиус Фрэнсис – здоровенный охранник в одном из ресторанов в торгово-развлекательном центре возле стадиона «Уэмбли». После уличного конфликта он снова стал востребованным среди журналистов и в одном из интервью заявил, что провёл бы с Тайсоном реванш. При этом Фрэнсис признался: он не уверен, что поединок вызовет огромный ажиотаж.

Но организовать такой бой всё же имеет смысл. У Майка и Джулиуса есть история, а рекламу на подошвах Фрэнсиса наверняка купят по куда большей цене, чем 22 года назад. Учитывая же габариты британца, можно представить, что найдутся сумасшедшие, которые приобретут рекламное место и на подошве Майка. Фрэнсис действительно превосходит Тайсона в размерах: он на 10 сантиметров выше и, судя по видео, весит килограммов на 20 больше.

Для Тайсона, который не выходил в ринг полтора года, поединок с раскабаневшим Джулиусом станет хорошей разминкой перед Джейком Полом и возможностью увеличить сумму в контракте за бой с блогером. Если Майк пришибёт охранника так же, как тот нокаутировал хулигана, Джейку придётся раскошелиться.