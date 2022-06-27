Паша Техник опозорился на глазах у Маги Исмаилова. Заявился в поп-ММА и улетел в нокаут

В главном поединке на турнире поп-ММА промоушена Arena состоялась встреча рэперов Паши Техника и Дяди Джей Ай. Для первого бой стал дебютным. Ранее артист, который называет себя королём андеграунда, уже появлялся в клетке, но не за деньги, а за хранение наркотиков и вождение в нетрезвом виде. Его соперник провёл третью схватку – уже успел «отхватить» от рэперов Димасты и Птахи.

Как и полагается в поп-ММА, перед боем организация придумала оппонентам конфликт. На пресс-конференции Дядя Джей Ай называл Пашу сантехником, тот обижался и в ответ нарёк соперника тётей. Промоушен даже снял видео, на котором Дядя Джей Ай приезжает в бар Техника и грозится отжать заведение. А для тех, у кого возникли сомнения в конкурентоспособности Паши в бою, ведущий несколько раз повторил, как улучшилась физическая форма рэпера. По словам Техника, благодарить за это нужно реабилитационный центр – тот же метод восстановления перед схваткой с Вячеславом Дациком использует Александр Емельяненко.

Паша Техник и Дядя Джей Ай Фото: youtube.com/c/ArenaErkaev

Интересно, что обо всём этом думает один из ведущих бойцовского вечера с участием музыкантов. Помимо главы промоушена Сергея Еркаева, им оказался Магомед Исмаилов. Лысый хищник артистично объявил Дядю Джей Ай, хотя вряд ли до конца понимал, кто это такой. Регламент поединка – три раунда по две минуты, на большее выносливости рэперов вряд ли хватило бы. Также Arena ввела ограничение в партере – бойцов поднимают после 20 секунд на канвасе.

Перед схваткой Паша весил на 19 килограммов больше, но активнее на первых секундах был именно он. Техник пошёл вперёд и приёмом, похожим на дзюдоистский, повалил Дядю на настил. Как только Павел вышел в хаф-гард, судья поднял бойцов – время партера истекло. Когда оппоненты вернулись в исходное положение, стало понятно, кто более сфокусирован: пока Дядя нацеленно смотрел на соперника, Техник стоял к нему спиной и о чём-то размышлял.

Поэтому нет ничего удивительного, что первый же джеб Дяди пришёлся прямо в подбородок. За джебом тут же последовал оверхенд, который сбил Техника с ног. Похоже, Павел чересчур поверил в себя после удачного эпизода на канвасе. Для верности Дядя пару раз стукнул лежащего на земле соперника, и судья остановил поединок. Даже на Versus Техник смотрелся убедительнее.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Arena.

Паша тяжело отходил от нокаута – без ватки с нашатырём он бы вряд ли пришёл в себя. После объявления результатов соперники пожали руки и забыли об обидных обзывательствах.

Унылую атмосферу разбавил Исмаилов, который поговорил с победителем и пошутил по поводу его дредов. С Техником снова общался второй ведущий. На просьбу поделиться мыслями рэпер заявил, что хочет пивка. Вероятно, на этом его карьеру в поп-ММА можно считать завершённой. Но мы верим, что Паша одумается и ещё вернётся в клетку, чтобы дать убедительный реванш Дяде или показать мощный перформанс с кем-то из принципиальных рэп-соперников.