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UFC 276: Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье, проклятье Дрейка, ставка на $ 1 млн

«Ты не должен был брать трубку». «Проклятье Дрейка» может разрушить карьеру Адесаньи?
Роман Дёмин
Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье
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Алчность и желание покрасоваться перед фанатами и чемпионом UFC погрузили фанатов Исраэля в депрессию.

В ночь со 2 на 3 июля по московскому времени на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 276. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт бой с Джаредом Каннонье (№2 рейтинга среднего дивизиона). Для бойца из Нигерии это будет пятая защита. По мнению экспертов и букмекеров, действующий владелец пояса является безоговорочным фаворитом в этом противостоянии.

И возможность предположительно лёгкого заработка замаячила перед любителями ставок. На момент написания этого материала в случае победы Адесаньи поставивший на действующего чемпиона тысячу получит сверху 200 рублей. Выгода не весть какая, а потому значительная часть простых игроков будет пристраивать эту ставку в различные экспрессы. И мотивировать своё решение тем, что ставка железная.

Но есть и такие игроки, которые готовы ставить суммы, из которых даже с коэффициента 1.2 можно получить очень приличный выхлоп. И накануне Адесанья выложил в сеть вечернюю беседу с одним из самых известных и богатейших рэперов планеты Дрейком. Легендарный исполнитель — давний поклонник Исраэля. И он настолько верит в успех нигерийца, что поставил на его победу $ 1 млн. В случае удачного для обоих парней исхода банковский счёт Дрейка пополнится на $ 200 тыс.

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— Братан, знаешь, я поставил лёгкий миллион, — сообщил он чемпиону.

— Лёгкий лям? — ответил ему Исраэль.

— Лёгкий лям. С гарантированным возвратом инвестиций. Я просто хочу пожелать тебе удачи. Ты знаешь, как я люблю тебя, брат. Ты не такой, как все. Ты особенный, брат. Я испытываю к тебе глубочайшую любовь и уважение, — закончил общение Дрейк.

Адесанья, по его словам, был впечатлён. Но есть здесь один тонкий момент, о котором фанаты бойца незамедлительно сообщили в комментариях под постом своего кумира. У Дрейка есть страсть к ставкам, как и у многих известных людей. Одним из них является Флойд Мейвезер. Он часто делится с фанатами выигрышными купонами. Но поговаривают, что проигрывает он больше, чем выигрывает. И за Дрейком водится такой же грешок.

Дрейк

Дрейк

Фото: Amy Sussman/Getty Images

Назовём его «Проклятье Дрейка». Ранее рэпер сделал ставку в размере 300 тысяч канадских долларов (примерно $ 230 тыс.) на победу пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Испании, но проиграл. Победителем этапа в Барселоне был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». С единоборствами всё нисколько не лучше.

Широкой общественности стали известны два факта неудачных ставок. В марте Дрейк поставил $ 275 тыс. на победу Хорхе Масвидаля на UFC 272. Но в том титульнике верх взял Колби Ковингтон. Затем, уже в мае, Дрейк поставил $ 550 тыс. на то, что Джастин Гэтжи победит Чарльза Оливейру на UFC 274. Как все мы помним, Оливейра задушил соперника в первом раунде.

Фанаты Адесаньи в шоке. Запомнился один из комментариев, наполненный болью: «Ты не должен был брать трубку». Посмотрим, сработает ли на этот раз «Проклятье Дрейка»…

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Исраэль Адесанья •••

Заглавное фото: Amy Sussman / Carmen Mandato/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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