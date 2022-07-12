Ворвался в UFC и заработал состояние. Самому переоценённому бойцу в истории уже 45

12 июля – день рождения легендарного Брока Леснара, бывшего чемпиона UFC и WWE. Бойцу по прозвищу Воплощение Зверя исполнилось 45 лет – он по-прежнему развлекает фанатов реслинга, но со смешанными единоборствами давно завязал.

Леснар был той самой звездой pay-per-view – как Хорхе Масвидаль, только настоящей. Ни один поединок Брока не собирал меньше 600 тысяч покупок платных трансляций. Леснар сделал многое для развития UFC, но остаётся самым переоценённым бойцом в истории промоушена.

Брок Леснар в WWE Фото: Ethan Miller/Getty Images

Леснар – нетипичный пример, когда путь спортсмена идёт по маршруту реслинг-ММА, а не наоборот. После серьёзных успехов в любительской борьбе Брок подписал контракт с промоушеном WWF, который позже переименовали в WWE. Леснар стал звездой организации благодаря яркому внешнему виду и мощным противостояниям с другими известными рестлерами.

Когда Брок потерял титул, он перешёл в американский футбол, хотя не занимался этим видом спорта со школы. Такого медийного игрока захотели многие команды НФЛ, а мужчина здорово проявил себя на скаутском турнире NFL Combine. Леснар понравился нескольким клубам, а «Миннесота Викингс» подписал с ним контракт. Брок провёл несколько предсезонных игр в составе «викингов», а затем расторг соглашение – бойца хотели отправить выступать в Европу, чего он не желал.

Брок Леснар в составе «Миннесоты Викингс» Фото: Tom Dahlin/Getty Images

Но фан-база Леснара росла. Он был звездой везде: в борьбе, реслинге и даже в НФЛ, ведь болельщикам было любопытно взглянуть на громилу в условиях командной игры. После неоднозначного опыта в американском футболе Брок ещё немного повыступал в реслинге, но на этот раз в Японии, а затем дебютировал в ММА.

Во время выступлений в Азии американец изъявил желание попробовать себя в настоящем поединке, и ему оперативно нашли площадку – промоушен Hero. С тем бэкграундом, что имелся у Леснара, гонорар получился соответствующим. За дебютный бой в карьере он получил $ 170 тысяч. Это и сегодня безумные деньги для любого опытного спортсмена, а 15 лет назад такой гонорар выглядел просто невероятно.

Брок оперативно вырубил японского ноунейма Мин Су Кима и поднял свои акции ещё выше. На него вышел UFC, и во втором поединке в жизни он получил на $ 80 тысяч больше, при этом проиграв Фрэнку Миру в начале первого раунда. Но поражение никак не повлияло на популярность Леснара – благодаря победе в следующем поединке на его счёт пришли уже $ 450 тысяч, и с тех пор меньше четырёх сотен тысяч он уже не зарабатывал никогда.

За всё время в UFC Брок провёл лишь восемь поединков – столько же за последние пару лет провёл неприметный Кевин Холланд. При этом Леснар начал готовиться к ММА-дебюту за пару лет до первого боя в UFC, а у Холланда на это ушла вся жизнь. В UFC поняли, что слишком рано свели Леснара и Мира – следующие его соперники были попроще. Брок не без труда прошёл Хита Херринга, а затем оформил три финиша подряд – в поединках с Рэнди Кутюром, тем же Фрэнком Миром и Шейном Карвином. Любовь фанатов стала абсолютной, особенно когда был повержен непобеждённый ранее Шейн.

Леснар зарабатывал сам и делал деньги для UFC, но в ММА всегда были уровни. Поэтому когда Брок встретился с Кейном Веласкесом, шансов у чемпиона было мало. Кейн решил все вопросы уже в первом раунде, а Леснар спустя всего лишь два месяца проиграл ещё и Алистару Овериму, после чего вернулся в WWE.

Брок Леснар проиграл Кейну Веласкесу Фото: Josh Hedges/Getty Images

Брок наверняка мог бы остаться и стабильно зарабатывать по $ 200-300 тысяч за бой, однако он поступил мудрее. В реслинге предлагали существенно больше, но вернуться в UFC через несколько лет никто не запрещал. В 2016-м американец подписал с промоушеном Даны Уайта контракт на один бой. Леснар встретился с Марком Хантом, а после простоя запросил безумный гонорар – $ 2,5 млн. Рестлер победил единогласным решением, но бой признали несостоявшимся – за время отсутствия Леснара UFC начал сотрудничать с USADA. Брока оштрафовали на $ 250 тысяч, однако вряд ли он обеднел. Американец всё равно заработал самые большие для промоушена деньги, а рекорд держался до прихода Конора Макгрегора.

За все бои в ММА Леснар заработал сумасшедшие $ 5 млн 250 тысяч, или более $ 650 тысяч за поединок. Столько сейчас не получают многие чемпионы UFC, которые посвятили единоборствам жизнь и находятся в топе дольше, чем продлилась вся карьера Брока. Леснар – определённо самый переоценённый боец в истории лиги, в промоушене просто не было бойцов, кто взлетал так же быстро и при этом получал такие же безумные гонорары.