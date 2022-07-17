Камень против стали. 75 лет назад Рокки спас бой, ставший легендой

75 лет назад, 16 июля 1947 года, состоялся второй бой в среднем весе между Рокки Грациано и Тони Зейлом. Именно эта схватка вошла в список 100 лучших поединков в истории бокса по версии авторитетного журнала The Ring. На кону стоял чемпионский пояс в среднем весе.

Первая встреча закончилась победой Зейла нокаутом в шестом раунде. Прежде чем выйти на реванш, Грациано закрыл этот проигрыш двумя победами, а Человек из стали (прозвище Зейла. — Прим. «Чемпионата») записал в свой актив ещё пять досрочных триумфов. Стоит напомнить, что в то время бойцы дрались почти каждый месяц. А первую и вторую встречи разделяло всего лишь девять месяцев.

В течение того времени Грациано успел попасть в коррупционный скандал, связанный с тем, что он не сообщил о двух предложениях взятки в размере $ 100 тыс. Его отстранила от выступлений только боксёрская комиссия штата Нью-Йорк. А национальная боксёрская ассоциация организовала реванш в Чикаго.

Но бой начался не по плану Рокки. Во втором и третьем раундах Зейл отправил Грациано в нокдаун. И к этим бедам добавилось глубокое рассечение над левым глазом, из-за которого приблизился конец схватки. Но катмен смог остановить кровотечение. А в пятом раунде вокруг правого глаза выросла серьёзная опухоль. Всё шло к тому, что Тони возьмёт верх и во второй встрече.

Рокки Грациано атакует Тони Зейла Фото: Getty Images

Но дальше началось кино. Грациано задействовал все возможные и невозможные ресурсы, чтобы вернуться в бой. Рокки потряс Зейла серией из боковых ударов. И ход поединка развернулся на 180 градусов — инициатива перешла к Скале (прозвище Грациано. — Прим. «Чемпионата»). Но гонг спас Тони от досрочной капитуляции, которая была отложена на следующую трёхминутку.

В шестом раунде Рокки продолжал бомбардировать потрясённого Зейла. И вскоре он оказался в нокдауне. После очередного града ударов судья Джонни Вейр остановил бой, так как Тони не отвечал на атаки. С помятым лицом и близостью очередного разгромного проигрыша Рокки Грациано вырвал одну из самых волевых и невероятных побед в истории бокса. Так журнал The Ring поставил этот бой на второе место в списке 100 лучших поединков в истории.

Так как счёт в серии был 1-1, напрашивалась третья встреча, которая состоялась в июне 1948 года. Тогда Зейл закончил бой ещё быстрее — нокаутом в третьем раунде. После того поражения Грациано не проигрывал на протяжении 16 поединков и четырёх лет, пока не попал под раздачу от Шугара Рэя Робинсона. А Тони провёл всего лишь один бой против Марселя Сердана, которому проиграл в 11-м раунде. После чего он повесил перчатки на гвоздь.