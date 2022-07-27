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Кто такой Чарли Зеленофф: спарринг с Деонтеем Уайлдером, Флойдом Мейвезером-старшим, судебный запрет Кардашьян, видео

Гордость России оказался позором Америки. Оскорблял Уайлдера с Флойдом и жёстко отхватил
Евгений Нарижный
Кто такой Чарли Зеленофф
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Чарли Зеленофф даже признавался в любви Ким Кардашьян, но ответом был судебный иск.

Смешанные единоборства выделяются на фоне остальных видов спорта за счёт превалирующего элемента шоу. Именно поэтому естественным образом появились поп-ММА, а вот в боксе тот же самый процесс протекает куда медленнее. Когда в UFC трэш-ток уже встречался в каждом втором поединке, боксёры устраивали конфликты в исключительных случаях. Но если спортсмены не делают шоу для болельщиков, найдётся фанат, который возьмёт эту миссию на себя. Таким оказался Чарли Зеленофф, интернет-герой 2010-х, которому 27 июля исполнилось 34 года.

Американец с русскими корнями с детства смотрел бокс по телевизору. При отсутствии полноценного бэкграунда в единоборствах Чарли жёстко провоцировал легендарных боксёров, и Зеленофф даже вытягивал их на спарринги, которые никогда не заканчивались для парня хорошо.

Чарли Зеленофф

Чарли Зеленофф

Фото: из личного архива Чарли Зеленоффа

Однако Чарли живёт в мире, где он – самый великий боксёр в истории вне зависимости от весовой категории. В соцсетях его никнейм P4P GOAT, а в описании профиля обозначен рекорд 331-0. Также там сказано, что он неоспоримый чемпион трёх организаций, самый оплачиваемый боец в мире и сильнее, чем праймовый Тайсон. В подтверждение на YouTube-канале Чарли регулярно появлялись видео, где он предлагает спарринги людям в тренажёрном зале и объявляет себя победителем после первого же удара. Согласно нескольким источникам, одно из боксёрских прозвищ Зеленоффа – Гордость России. Есть и ещё одно – Z-Money.

Впервые о Чарли заговорили в 2011 году, когда он бросил вызов Флойду Мейвезеру-младшему. Зеленофф обещал нокаутировать легенду за 20 секунд. Несмотря на сильное заявление, на русского американца никто не обратил внимания – тогда он придумал, как добраться до отца великого боксёра.

Зеленофф пришёл в зал, где тренирует Мейвезер-старший. Чарли оскорблял почтенного дедушку, а затем неожиданно набросился на него с кулаками. Флойд-старший не ожидал такой подлости, но быстро пришёл в себя и отвёл Зеленоффа даже не в школу бокса, а в ясли. Видео, на котором 61-летний пенсионер лупит молодого и дерзкого тролля, набрало миллионы просмотров на YouTube – основной цели Чарли достиг.

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Этот жалкий перформанс прибавил русскому американцу популярности среди журналистов. Через пару лет он нашёл новую интересную цель – непобеждённый в тот момент тяжеловес Деонтей Уайлдер. Зеленофф записал видео, где оскорблял Деонтея и его семью, писал гадости в «Твиттере» и отмечал Бронзового бомбардировщика.

Боксёр игнорировал Чарли, и было бы странно поступать иначе, когда между ними около 30 кг разницы в весе и гигантская пропасть в классе. Но тролль не успокаивался: он добыл телефон Уайлдера и озвучил все оскорбления ему лично. Деонтей до последнего не хотел реагировать, но не выдержал, когда Зеленофф заявил, что заклеит его дочери рот скотчем.

Уайлдер и Зеленофф договорились встретиться в одном из спортзалов Лос-Анджелеса, куда Деонтей прилетел специально для спарринга с троллем. Перед поединком боксёр заставил Чарли подписать отказ от претензий в случае тяжёлых телесных повреждений. В начале спарринга Зеленофф выбросил один хук, после чего принялся бегать от Уайлдера по всему залу. Игра в догонялки не спасла Чарли – Деонтей быстро отправил его в нокдаун, после чего ударил ещё несколько раз. Страшно представить, могло случиться с Зеленоффом, если бы Уайлдера не сдерживали члены его же команды.

Со стороны Уайлдера бить слабого фрика было безрассудно, но видео спарринга принесло ему огромную популярность. Как и Чарли Зеленоффу, который становился предметом обсуждения во всех возможных шоу. Журналистов Зеленофф удивлял наглостью, когда утверждал, что спарринги с Мейвезером-старшим и Уайлдером он не проиграл, а совсем наоборот. Парень просто игнорировал видеодоказательства.

Зеленоффа ненавидел весь боксёрский мир. За оскорбления боксёров его выслеживали и били на улице, а сын Майка Тайсона Мигель устроил ему самый тяжёлый спарринг в жизни – сначала заставил убежать из ринга, а затем отлупил по правилам ММА и едва не задушил.

Все вызовы и спарринги от Зеленоффа – настоящий фарс, но один поединок на профессиональном уровне у него всё же состоялся в 2008 году в техасском городке Парис. Соперником Чарли был Эндрю Хартли, а бой закончился дисквалификацией – рефери присудил русскому американцу поражение, потому что тот постоянно убегал от соперника. Этот бой отлично иллюстрирует реальный уровень Зеленоффа, который был не в состоянии дать отпор невероятно слабому боксёру – Хартли закончил карьеру с двумя победами и 28 поражениями (26 – нокаутом).

Чарли Зеленофф

Чарли Зеленофф

Фото: из личного архива Чарли Зеленоффа

В последнее время от Зеленоффа нет новостей. Он не обновляет YouTube-канал и соцсети, а в последний раз появлялся в новостях в 2021 году, когда Ким Кардашьян подала на него судебный запрет на преследование после того, как парень опубликовал видео, снятые возле её дома, местонахождение которого считалось тайной.

В роликах Зеленофф признавался, что хочет вступить в отношения с Ким, и расстраивался, что не может этого сделать. Также он поделился, что думает о том, чтобы проникнуть в дом Кардашьян. Никто так до конца и не понял, насколько поведение Чарли связано с его психическим здоровьем. Но надо признать, что вряд ли полностью уравновешенный человек станет звонить Деонтею Уайлдеру с угрозами и тем более – вставать с ним после этого в спарринг. А история с Кардашьян, вероятно, окончательно дала ответ на этот вопрос.

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