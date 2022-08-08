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UFC San Diego: Марлон Вера — Доминик Круз, когда бой, кто фаворит, травмы и достижения Круза

Не выступал четыре года из-за травм. Вернулся и стал чемпионом UFC
Денис Дорофеев
Марлон Вера — Доминик Круз
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Несмотря на три разрыва «крестов», Доминик Круз до сих пор в строю.

В ночь с 13 на 14 августа состоится турнир UFC San Diego, который возглавит поединок между Марлоном Верой и экс-чемпионом UFC Домиником Крузом. Фаворитом считается более молодой представитель Венесуэлы, но Доминатора нельзя списывать со счетов из-за его богатого бэкграунда, о котором многие успели забыть.

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Круз был чемпионом ещё в эпоху WEC, разбивая соперников с громкими именами, таких как Деметриус Джонсон, Джозеф Бенавидес, Скотт Йоргенсен и Юрайя Фейбер. Он задал новые стандарты для легчайшего дивизиона. Это высокий темп в сочетании с постоянной сменой углов атак в стойке. По сравнению с прямолинейными наскоками и зарубами это действительно прорыв. Круз напоминал праймового Мэнни Пакьяо на минималках.

Он должен был стать одним из величайших бойцов в истории UFC, но в лучшие годы Доминатора его настигла череда травм, затянувшаяся на семь с лишним лет. В 2012 году, за два месяца до третьего боя с Фейбером, у Доминика диагностировали разрыв передней крестообразной связки. И практически сразу после восстановления у Круза случился рецидив травмы. Так 2013 год был тоже вычеркнут. Но он по-прежнему сохранял пояс.

Доминик Круз и Юрайя Фейбер

Доминик Круз и Юрайя Фейбер

Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

В 2014 году Крузу назначили бой с временным чемпионом Ренаном Барао, но Доминатор снялся из-за новой травмы — разрыва паха. Только после этого Доминик был лишен титула. Однако в конце того же 2014 года он смог вернуться в октагон и разбить Такею Мицукаги за одну минуту в первом раунде. К тому моменту Круз пропустил около трёх лет из-за травм. После этого триумфа ему назначили чемпионский бой против Ти Джея Диллашоу. Но в этот раз Доминик порвал кресты на другом колене. Из-за этого их поединок был перенесён аж на год. Итого к тому моменту 30-летний боец провёл в лазарете уже четыре года.

Обычно одного разрыва крестообразных связок хватает, чтобы разделить спортивную карьеру на «до» и «после». Двух разрывов — чтобы поставить знак вопроса касательно продолжения карьеры. А трёх разрывов хватит сполна, чтобы завершить её. Тем более если речь идёт о «крестах» на обоих коленях. Но это не про Доминика Круза, который не сдавался.

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Вот что рассказал о своей мотивации Круз в интервью «Чемпионату»:

«Я готовил себя к возвращению всё время, даже при прохождении реабилитации.

И когда я знаю, что мой бой случится очень скоро, особенно после всего того, через что прошёл, я ни за что не даю себе расслабиться и не беру перерывы, так как осознаю, что мне будут противостоять лучшие из лучших. Это меня побуждает всегда пребывать в топовой форме.

И поэтому я ни на секунду не задумывался, что мои дни в спорте сочтены. Мне просто было нужно не переставать работать над собой. И, к счастью, мне хватило веры в себя».

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И в бою с пиковым Диллашоу Круз смог сотворить один из самых крутых камбэков в истории UFC, став чемпионом после четырёхлетнего простоя и трёх (!) разрывов «крестов». Никто не отличался такой волей ни до, ни после. Посмотрите на нынешнего Конора Макгрегора, которого сломили травмы в боях с Дастином Порье. Казалось, Круз вернулся в гонку за величие. И ему оставалось провести несколько защит, чтобы закрепить за собой этот статус. Но реальность оказалась слишком жестокой.

Доминик Круз и Ти Джей Диллашоу

Доминик Круз и Ти Джей Диллашоу

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Первая защита пояса в конце 2016 года против фрешмена Коди Гарбрандта обернулась крахом. И после этого добавились травмы руки и плеча, из-за чего на реабилитацию было спущено ещё три года. Казалось, что это конец для Доминатора, которому в 2020 году стукнуло 35 лет.

Но он снова проявил сумасшедшую волю и полностью восстановился. За что ему дали тайтл-шот на коротком уведомлении против Генри Сехудо. Однако на этот раз чуда не случилось, и Сехудо нокаутировал Круза на последних секундах второго раунда. Та преждевременная остановка боя судьёй Китом Питерсоном до сих пор вызывает много вопросов.

Генри Сехудо празднует победу над Домиником Крузом

Генри Сехудо празднует победу над Домиником Крузом

Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Таким образом, Доминик откатился за пределы первой десятки рейтинга дивизиона. Но он нашёл в себе силы вернуться в дело, имея за спиной суммарно семь (!) лет простоя. Никто из бойцов не проводил столько времени в лазарете. В 2021 году Круз провёл два успешных боя против Кейси Кенни и Педро Муньоса, которых одолел не без труда. Похоже, старые проблемы отступили от бойца, ибо два боя за год — это роскошь для ветерана ММА. Дело в том, что за первые шесть лет карьеры Доминик провёл 20 схваток, а за прошедшие 10 лет — всего лишь семь.

Теперь 37-летнему Крузу предстоит бой против очень опасного и голодного до побед Марлона Веры, которого прочат в претенденты на чемпионский пояс. И если Доминатор выдаст очередной бой жизни, Дана Уайт будет обязан дать ему ещё один шанс подраться за пояс. Тем более к тому моменту чемпионом UFC может стать Ти Джей Диллашоу, у которого есть личные счёты с Крузом. В этом случае Петру Яну придётся ещё немного подождать своей очереди. Ведь гонка за величие ещё не окончена.

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