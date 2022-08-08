Не выступал четыре года из-за травм. Вернулся и стал чемпионом UFC

В ночь с 13 на 14 августа состоится турнир UFC San Diego, который возглавит поединок между Марлоном Верой и экс-чемпионом UFC Домиником Крузом. Фаворитом считается более молодой представитель Венесуэлы, но Доминатора нельзя списывать со счетов из-за его богатого бэкграунда, о котором многие успели забыть.

Круз был чемпионом ещё в эпоху WEC, разбивая соперников с громкими именами, таких как Деметриус Джонсон, Джозеф Бенавидес, Скотт Йоргенсен и Юрайя Фейбер. Он задал новые стандарты для легчайшего дивизиона. Это высокий темп в сочетании с постоянной сменой углов атак в стойке. По сравнению с прямолинейными наскоками и зарубами это действительно прорыв. Круз напоминал праймового Мэнни Пакьяо на минималках.

Он должен был стать одним из величайших бойцов в истории UFC, но в лучшие годы Доминатора его настигла череда травм, затянувшаяся на семь с лишним лет. В 2012 году, за два месяца до третьего боя с Фейбером, у Доминика диагностировали разрыв передней крестообразной связки. И практически сразу после восстановления у Круза случился рецидив травмы. Так 2013 год был тоже вычеркнут. Но он по-прежнему сохранял пояс.





Доминик Круз и Юрайя Фейбер Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

В 2014 году Крузу назначили бой с временным чемпионом Ренаном Барао, но Доминатор снялся из-за новой травмы — разрыва паха. Только после этого Доминик был лишен титула. Однако в конце того же 2014 года он смог вернуться в октагон и разбить Такею Мицукаги за одну минуту в первом раунде. К тому моменту Круз пропустил около трёх лет из-за травм. После этого триумфа ему назначили чемпионский бой против Ти Джея Диллашоу. Но в этот раз Доминик порвал кресты на другом колене. Из-за этого их поединок был перенесён аж на год. Итого к тому моменту 30-летний боец провёл в лазарете уже четыре года.

Обычно одного разрыва крестообразных связок хватает, чтобы разделить спортивную карьеру на «до» и «после». Двух разрывов — чтобы поставить знак вопроса касательно продолжения карьеры. А трёх разрывов хватит сполна, чтобы завершить её. Тем более если речь идёт о «крестах» на обоих коленях. Но это не про Доминика Круза, который не сдавался.

Вот что рассказал о своей мотивации Круз в интервью «Чемпионату»:



«Я готовил себя к возвращению всё время, даже при прохождении реабилитации.



И когда я знаю, что мой бой случится очень скоро, особенно после всего того, через что прошёл, я ни за что не даю себе расслабиться и не беру перерывы, так как осознаю, что мне будут противостоять лучшие из лучших. Это меня побуждает всегда пребывать в топовой форме.

И поэтому я ни на секунду не задумывался, что мои дни в спорте сочтены. Мне просто было нужно не переставать работать над собой. И, к счастью, мне хватило веры в себя».

И в бою с пиковым Диллашоу Круз смог сотворить один из самых крутых камбэков в истории UFC, став чемпионом после четырёхлетнего простоя и трёх (!) разрывов «крестов». Никто не отличался такой волей ни до, ни после. Посмотрите на нынешнего Конора Макгрегора, которого сломили травмы в боях с Дастином Порье. Казалось, Круз вернулся в гонку за величие. И ему оставалось провести несколько защит, чтобы закрепить за собой этот статус. Но реальность оказалась слишком жестокой.

Доминик Круз и Ти Джей Диллашоу Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Первая защита пояса в конце 2016 года против фрешмена Коди Гарбрандта обернулась крахом. И после этого добавились травмы руки и плеча, из-за чего на реабилитацию было спущено ещё три года. Казалось, что это конец для Доминатора, которому в 2020 году стукнуло 35 лет.

Но он снова проявил сумасшедшую волю и полностью восстановился. За что ему дали тайтл-шот на коротком уведомлении против Генри Сехудо. Однако на этот раз чуда не случилось, и Сехудо нокаутировал Круза на последних секундах второго раунда. Та преждевременная остановка боя судьёй Китом Питерсоном до сих пор вызывает много вопросов.

Генри Сехудо празднует победу над Домиником Крузом Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Таким образом, Доминик откатился за пределы первой десятки рейтинга дивизиона. Но он нашёл в себе силы вернуться в дело, имея за спиной суммарно семь (!) лет простоя. Никто из бойцов не проводил столько времени в лазарете. В 2021 году Круз провёл два успешных боя против Кейси Кенни и Педро Муньоса, которых одолел не без труда. Похоже, старые проблемы отступили от бойца, ибо два боя за год — это роскошь для ветерана ММА. Дело в том, что за первые шесть лет карьеры Доминик провёл 20 схваток, а за прошедшие 10 лет — всего лишь семь.

Теперь 37-летнему Крузу предстоит бой против очень опасного и голодного до побед Марлона Веры, которого прочат в претенденты на чемпионский пояс. И если Доминатор выдаст очередной бой жизни, Дана Уайт будет обязан дать ему ещё один шанс подраться за пояс. Тем более к тому моменту чемпионом UFC может стать Ти Джей Диллашоу, у которого есть личные счёты с Крузом. В этом случае Петру Яну придётся ещё немного подождать своей очереди. Ведь гонка за величие ещё не окончена.