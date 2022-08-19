«Клоун чистой воды». Украинский боксёр наехал на Усика из-за его фрик-поведения

35-летний чемпион умудрился вызвать гнев соотечественников ещё за несколько дней до боя с Джошуа.

Всё меньше и меньше времени остаётся до одного из самых ожидаемых боёв 2022 года в профессиональном боксе. Уже в эту субботу, 20 августа, на арене «King Abdullah Sports City» в Джидде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский поединок между украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпионом мира, англичанином Энтони Джошуа. Последним эпизодом, когда боксёры сойдутся лицом к лицу до своего появления на ринге, будет официальная церемония взвешивания, которая состоится сегодня – за день до боя.

Уже за несколько дней до непосредственно встречи с Джошуа по-прежнему не потерпевший ни одного поражения в профессиональной карьере Усик умудрился привлечь к себе внимание в медиаплоскости отнюдь не своими боксёрскими навыками. На пресс-конференцию крымчанин пришёл в казачьем наряде, с качественно уложенным чубом и шикарными усами. Джошуа — в футболке.

На необычном выборе наряда Александр и не думал останавливаться. На традиционной дуэли взглядов Александр замер в одной позе и принялся сверлить соперника взглядом. Англичанин дважды пытался повернуться к залу. Это могло длиться бесконечно. В итоге, когда Джошуа наконец показался фотографам анфас, Усик принялся петь. Исполнял Александр «Червону калину» — песню украинских сечевых стрельцов.

Странное поведение Усика вызвало абсолютное непонимание у собравшейся в зале публики. Во время исполнения песни поддерживали Александра исключительно представители его команды, тогда как народ в зале недоумённо молчал, а официальные лица церемонии и вовсе стремительно её покинули.

«Это украинская национальная одежда казаков, воинов. Красные штаны, сапоги, вышиваночка наша. Мои слова о том, что тот, кто не соревнуется, не живёт? Хорошо, я объясню. Солнце поднимается, поднимаемся и мы. Косуля бежит, а за ней бежит тигр. И для того, чтобы выжить, ей нужно убежать от него. А чтобы выжить ему, он должен поймать и съесть её. Тигр ли я? Я белый кролик», – сказал Усик в интервью Sky Sports, объясняя выбор наряда.

«Окончательно превратился из Александра в олександра… буду болеть за его проигрыш», – в комментариях на «Чемпионате» заметил пользователь с ником Valeron67.

Но самое интересное, что выходки Усика умудрились вызвать недоумение даже у некоторых его соотечественников. Так, например, украинский боксёр Иван Редкач резко раскритиковал Александра.

«Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое», — написал Редкач в соцсетях.

Далеко не все и простые украинские жители, на которых в первую очередь и был нацелен маскарад Усика, оценили его казачий выход. Украинские пользователи одной социальной сети припоминают спортсмену его прежние слова о Крыме с нежеланием отрицать его российский статус.

«Очень дешёвый, даже примитивный трюк. Лучше бы имел проукраинскую позицию, а не использовал вышиванку, чтобы подгрести кредит доверия», – пишет Александр Б.

«Послушал. Импотентски звучит и с фальшью… проиграет, и поделом. Но сомневаюсь, что урок вынесет и усвоит. Джошуа брезгливо и с сочувствием ушёл», — полагает Александр Гавр.

Усик является чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA – эти пояса он завоевал после первого боя с Джошуа в 2021 году. Теперь британец попытается взять реванш. По предварительным данным общий гонорар боксёров составит $ 80 млн! Деньги они поделят поровну вне зависимости от исхода боя. Таким образом, предстоящий поединок принесёт украинцу $ 40 млн.



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