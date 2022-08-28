Стал тёзкой покемона и превзошёл Цзю. За что так любили советского боксёра в Японии

Принято считать, что первым чемпионом мира по боксу среди профессионалов из России был Константин Цзю. Однако это не совсем так. Цзю начал свой путь в профи в 1992 году, а чемпионом мира стал только в 1995-м. Раньше великого чемпиона этот путь проделал Юрий Арбачаков. У него также была превосходная любительская карьера. В 1989 году он совершил мощный скачок, став чемпионом СССР, Европы и мира. Все эти успехи были оформлены за один год. Благодаря такому бусту он обратил на себя внимание со стороны японцев.

В 1990 году Юрий заключил контракт с японским клубом «Киоэй-боксинг» и перешёл в профи. Вместе с ним в Японию переехали Вячеслав Яновский, Орзубек Назаров, Вячеслав Яковлев. Стоит отметить, что на тот момент Арбачакову было всего лишь 24 года и он мог дотянуть до Олимпиады 1992 года, но решил оставить эту мечту. Но почему же Юрий переехал в Японию, а не в США? Дело в том, что сильнейшие «мухачи» (бойцы наилегчайшего веса. — Прим. «Чемпионата») дрались в Азии. Именно там был основной костяк элиты.

Но это не помешало нашему бойцу зачистить дивизион и стать первым российским чемпионом мира по боксу среди профессионалов в 1992 году. К этому званию Юрий шёл всего лишь два года. Одним из творцов успеха стал тренер Александр Зимин, который впоследствии работал с Александром Поветкиным, Денисом Лебедевым и Николаем Валуевым.

Юрий Арбачаков Фото: РИА Новости

Так, Арбачаков смог быстро покорить своим бескомпромиссным стилем японскую аудиторию, которая обычно холодно относится к иностранцам. Но российскому бойцу удалось развеять этот стереотип, как это позднее удалось сделать Фёдору Емельяненко. Однажды сотни японских поклонников оккупировали гостиницу, в которой жил Арбачаков со своим тренером. Однако Арбачаков оставался неизвестной фигурой для российской аудитории, так как его поединки не транслировались в России.



Хотя Арбачаков долгое время доминировал в наилегчайшем весе, он защитил пояс WBC девять раз подряд. На фоне остальных бойцов Арбачаков выделялся техникой, потрясающим таймингом, отменным кардио, самоотверженностью и разящим ударом. Несмотря на то что российский боец выступал в весе до 50,8 кг, его можно было назвать отменным панчером — 16 из 23 побед одержано нокаутом. Это почти 70%, что для «мухачей» много. Японцы видели в нём преемника местной легенды бокса Хироюки Эбихары, также выступавшего в наилегчайшем весе, и прозвали нашего бойца Юрий Эбихара. Примечательно, что впоследствии один из персонажей вселенной покемонов получил имя Эбихара. Этот покемон известен в Европе как Хитмончан.

Долгое время с Арбачаковым никто не мог совладать, пока в 1997 году у него не взял реванш боец из Таиланда Чатчай Сасакул. Это было первое и последнее поражение российского бойца, так как он принял решение закончить карьеру сразу после того боя. На тот момент Юрию был всего лишь 31 год.



По окончании профессиональной карьеры Арбачаков вернулся в Россию, где по сей день занимается общественно-политической деятельностью. В 2011 году он был избран президентом Профессиональной боксёрской ассоциации России. Кроме того, он был депутатом Кемеровского областного совета в 2013 году. И, конечно же, в Кемерове проводится ежегодный всероссийский турнир имени Юрия Арбачакова, который он посещает в качестве почётного гостя.