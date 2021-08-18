«Десантники же не такие». Сергей Харитонов из уважаемого бойца стал шутом

Как уничтожить свою репутацию за два года. Наглядное пособие.

Ещё пару лет назад Сергей Харитонов являлся одним из самых уважаемых российских бойцов. Имел в активе победы над Фабрисиу Вердумом, Алистаром Оверимом, был на хорошем счету в Bellator – втором промоушене мира. Но теперь его репутация настолько испортилась, что в комментариях к новостям о Десантнике всё чаще можно увидеть пожелания поражения в грядущем бою против Чейка Конго. Чем же 40-летний фактурный россиянин заслужил народный гнев?

Харитонов против Яндиева

Вкратце, если кто не помнит. Харитонов рассказал некоторым друзьям о том, что экс-боец UFC Адам Яндиев занял у него крупную сумму (больше двух миллионов рублей) и уклоняется от уплаты долга. Недовольный тем, что его репутации наносится ущерб, Адам приехал на бойцовский турнир, в котором Сергей должен был награждать одного из победителей. Сначала Яндиев встретил друга Харитонова Руслана Абдо. Беседа не задалась, и Руслан поехал с травмами в больницу. Затем досталось и Десантнику — диагностировали переломы носа и орбитальной кости, рассечение и сотрясение мозга. После драки он написал заявление в полицию.

Затем внезапно Абдо и Яндиев помирились. В подобном стиле поступил и сам Харитонов — бойцы пожали друг другу руки и объявили, что конфликт исчерпан. «Пример молодым», — так обставил ситуацию Харитонов. Как-то странно на фоне заявлений в полицию, крупном долге и слов брата Яндиева о том, что с Сергеем может произойти что-то нехорошее. Неужели его запугали? Получить оплеуху может каждый, но так завершить конфликт…

Не понял поступка Сергея и ветеран ММА Олег Тактаров.

«Вот как десантники сейчас чувствуют себя по всей стране? Десантники же не такие. Я знаю десантников, которые в Афганистане в плену были, высоты защищали. Я знаю других десантников, которые умрут, но не предадут знамя полка и свою честь. Подножку сделал представитель своей нации. Наверное, остаётся только улыбаться на это», — сказал Тактаров.

Турнир Амирана Сардарова

В последние годы направление поп-ММА стало довольно популярным. Тем не менее профессиональные бойцы открещивались от участия в подобном, считали себя выше этого. А вот Сергей Харитонов не удержался и принял приглашение блогера Амирана Сардарова, который провел в США турнир на голых кулаках под пафосной афишей «Россия против Америки».

Харитонов должен был встретиться с экс-бойцом UFC Джеймсом Максуини, но тот в последний момент отказался от поединка, поскольку на взвешивании россиянин превысил лимит тяжёлого веса на 12 кг. Не 100 грамм, не килограмм, в 12 раз больше. Но Сергей не считал себя виноватым.

«У меня были договоренности с организацией, что у нас будет, как в боксе — без ограничений по весу. Конечно, мне придержать вес не проблема: я могу легко весить 120 килограммов. Но здесь не было никаких договоренностей о весовых категориях. Наоборот, я набирал, а не гонял. Соперник начал бегать, он же подписал контракт на бой. Я считаю, что он поступил не очень красиво и порядочно. Мог спокойно драться. Это не ММА, а бокс на голых кулаках. Наоборот, бы радовался, что я тяжелее, чем обычно», — говорил Харитонов в интервью Александру Лютикову.

Неудивительно, что оппонент россиянина отказался. Далее самое интересное. Внешность Майка Кука кардинально отличалась от внешности бойца, появившегося на ринге. Неудивительно, что Десантник без проблем взял верх, четырежды отправляя соперника в нокдаун. И всё за один раунд! После такого главного боя вечера зрители, купившие платную подписку, точно чувствовали себя обманутыми.

Сомнительные лиги

Последний раз в Bellator 40-летний Харитонов дрался осенью 2019 года, когда уступил среднему бойцу Линтону Васселлу, хотя именно россиянин считался фаворитом. Далее Сергея начало кидать по разным лигам – контракт позволяет ему драться в российских промоушенах.

В феврале 2020 года его занесло на турнир World Total Kombat Federation, где он нокаутировал Фернандо Родригеса во втором раунде. О «статусности» мероприятия говорит тот факт, что оно состоялось в белорусском казино, а Сергей вышел на бой в боксëрках и компрессионных штанах.

Затем Сергея занесло в бокс. Забавно, что он критиковал Александра Емельяненко за бой с Михаилом Кокляевым, а потом сам принял участие в чем-то подобном. Жертвой Харитонова стал Дэнни Уильямс, главным хайлайтом в карьере которого является победа над Майком Тайсоном. 47-летний англичанин не продержался и двух раундов. А Харитонов получил чемпионский пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Есть ли награда престижнее?

Последний раз Сергей бился в ноябре в малоизвестной ММА-лиге Parus Fight Championship. Тогда он нокаутировал Оли Томпсона.

Можно возразить, что подобным образом Харитонов зарабатывал на жизнь. Но хоть какое-то уважение к себе должно быть? При адекватном менеджере, вероятно, можно было бы организовать интересные бои на российской арене, а не участвовать в клоунаде.

Харитонов против Емельяненко

Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом.

Сначала Александр Емельяненко и Харитонов были партнерами по команде, затем сходились на ринге (победа Емельяненко), после – в заявлениях через СМИ и соцсети. Между ними ранее были просто натянутые отношения, которые переросли в настоящую вражду.

С Александром всё понятно, но Харитонов куда лезет? Вот как Сергей прокомментировал анонс поединка Емельяненко с блогером Артёмом Тарасовым.

«Ни в коем случае нельзя его за это осуждать. Ему нужно деньги зарабатывать. Нужно кормить семью. А если не будет драться, то что? Будет бомжевать. Представьте человека, который когда-то, где-то выступал за границей, лежит бомжом, допивает последнюю бутылку», — говорил Харитонов.

Реакция в социальных сетях на это заявление показательна:

— Харитонов конечно прав, кто-то на бутылку зарабатывает дракой, а кто-то на сумочку для жены друга.

— Харитон падает всё ниже и ниже.

— Уж чья бы корова мычала. Сложно зашквариться сильнее Харитошки.

Хочется надеяться, что Харитонов перестанет влезать в неприятные истории. Первый шаг можно сделать, добыв победу над Чейком Конго в рамках Bellator.