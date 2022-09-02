Стоячий нокдаун и самый быстрый финиш в карьере. Как Поветкин отлупил кубинца в Москве

Александр Поветкин – пожалуй, лучший боксёр России в тяжёлом весе за прошлое десятилетие. Карьера Русского Витязя полна побед быстрыми нокаутами – во многом за это его полюбили фанаты. Оперативнее всех Поветкин «сложил» кубинца Майка Переса во время защиты пояса WBC Silver. 2 сентября 2022 года Александру исполнилось 43 года, а мы в честь этого вспоминаем тот поединок.

Перес – далеко не из тех мешков, что, к примеру, в последнее время поставляют Мурату Гассиеву. Кубинец подошёл к поединку с Поветкиным после нокаута во втором раунде. До этого Майк проиграл впервые в карьере раздельным решением. Перед боем с россиянином его рекорд выглядел внушительно – 20-1-1.

И всё же было понятно, что для Поветкина кубинский боксёр не станет проблемой. Александр к тому моменту победил таких соперников, как Руслан Чагаев, Марко Хук и Хасим Рахман-старший, а Владимиру Кличко пусть и проиграл без явных шансов, но не позволил себя удосрочить и после поединка сменил тренерский штаб.

Бой проходил на территории Поветкина, в «Лужниках». На забитую арену посмотреть на выступление Витязя пришли не только простые поклонники бокса – в первых рядах можно было заметить известных актёров, политиков и даже главу Чечни Рамзана Кадырова. Ринг-анонсером выступил легендарный Майкл Баффер, который начал объявлять бой с фразы «Дамы и господа, добрый вечер» на русском языке.

На старте поединка соперники осторожничали и пристреливались. Поветкин изредка попадал левым джебом, но это не выглядело опасно. Однако спустя примерно минуту у Александра залетел правый боковой – Перес был слегка потрясён, но устоял на ногах. Трибуны, которые и без того шумели без остановки в поддержку Витязя, оживились ещё больше.

Права на видео принадлежат компании «Мир бокса». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «МИР БОКСА».

Скандирования фанатов погнали Поветкина вперёд – он выбросил ещё один боковой сразу после того, как вышел из клинча. Перес на полсекунды завис в стоячем положении, а затем рухнул на спину. Кубинец быстро поднялся, и рефери позволил продолжить, но поединок продлился недолго. Перес бросился на россиянина, а тот уронил соперника левым боковым, и судья решил, что пора заканчивать.

Благодаря победе над Пересом Витязь получил статус обязательного претендента на бой с чемпионом мира по версии WBC, но поединок с Деонтеем Уайлдером не состоялся. Сначала Поветкин сдал положительный тест на мельдоний, а затем, когда россиянина оправдали, сразился с Деонтеем не в ринге, а в суде – Уайлдер хотел получить € 4,5 млн за сорвавшийся поединок. Александр вместе со своим промоутером Андреем Рябинским подал ответный иск – в итоге в этой схватке победил именно Поветкин, которому удалось взыскать с американца € 4,3 млн, замороженные на эскроу-счёте после отменённого боя.