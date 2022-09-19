12 лет ненависти! Кто кого покалечит — Емельяненко Дацика или наоборот? Следим за онлайном

24 сентября в спорткомплексе «ЦСКА Арена» (Москва) состоится очередной турнир промоушена Hardcore Boxing. В рамках бойцовского вечера запланировано девять поединков по правилам бокса. В главном бою встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик — два ветерана российских единоборств. В соглавном поединке известный боксёр Дмитрий Кудряшов встретится с Сосланом Асбаровым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Дацик поставил на себя миллион рублей!
Вячеслав Дацик точно верит в себя. Вы только прочитайте, какие деньги он на себя поставил!
Емельяненко — очень музыкальный боец
После жёстких тренировок Александр Емельяненко любит спеть и даже станцевать. Очень музыкальный боец!
Александр и Вячеслав 12 лет ненавидят друг друга
Интерес к бою Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика подогревает жёсткий конфликт двух легендарных ветеранов. Саша и Вячеслав поссорились уже 12 лет назад: с тех пор не проходит и месяца, чтобы они не обменялись колкими заявлениями. Теперь бойцы наконец-то смогут выяснить отношения в ринге.
Полный кард турнира с главным боем Емельяненко — Дацик
Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик;
Дмитрий Кудряшов — Сослан Асбаров;
Мартин Джуарян — Эмиль Новрузов;
Александр Недашковский — Сауло Кавалари;
Виталий Бодров — Асрор Акпарходжаев;
Егор Горшков — Никита Захаревич;
Виталий Ананин — Вадим Вершинин;
Курейш Сагов — Али Балоев;
Руслан Файфер — Даниил Шаталов.
Емельяненко сбросил 23 кг за два месяца! Станет диетологом?
Отказавшись от пагубных привычек, Александр Емельяненко быстро начал приводить себя в форму. И сбросил больше 23 килограммов всего за два месяца. Как повесит перчатки на гвоздь, может, станет диетологом?
Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, где смотреть
Главный бой турнира Hardcore Boxing покажет телеканал НТВ. Начало трансляции боя Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик запланировано на 22:40 по московскому времени.
Ещё пару месяцев назад никто не верил, что бой состоится
Буквально несколько месяцев назад никто бы не поверил, что Александр Емельяненко сумеет выйти на бой против Вячеслава Дацика. Брат Последнего императора погряз в проблемах с алкоголем, но благодаря помощи родных и друзей из Екатеринбурга постепенно вернулся к нормальной жизни. И готов драться!
Бой Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, когда начало
Турнир промоушена Hardcore Boxing с главным боем Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик состоится 24 сентября. Поединок двух ветеранов начнётся примерно в 22:40 по московскому времени.
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