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Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, где смотреть, онлайн-трансляция, когда начало, прогнозы на бокс/ММА, 24 сентября

12 лет ненависти! Кто кого покалечит — Емельяненко Дацика или наоборот? Следим за онлайном
Александр Фролов
Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик
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Саша больше не пьёт, Слава — не чудит. У кого осталось больше здоровья?

24 сентября в спорткомплексе «ЦСКА Арена» (Москва) состоится очередной турнир промоушена Hardcore Boxing. В рамках бойцовского вечера запланировано девять поединков по правилам бокса. В главном бою встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик — два ветерана российских единоборств. В соглавном поединке известный боксёр Дмитрий Кудряшов встретится с Сосланом Асбаровым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

«Обещал меня нахлобучить». Дацик вспомнил конфликт с Емельяненко и поставил на себя 1 млн «Обещал меня нахлобучить». Дацик вспомнил конфликт с Емельяненко и поставил на себя 1 млн
Полный кард турнира с главным боем Емельяненко — Дацик Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, где смотреть Бой Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, когда начало
Live Александр Фролов

Дацик поставил на себя миллион рублей!

Вячеслав Дацик точно верит в себя. Вы только прочитайте, какие деньги он на себя поставил!

«Обещал меня нахлобучить». Дацик вспомнил конфликт с Емельяненко и поставил на себя 1 млн «Обещал меня нахлобучить». Дацик вспомнил конфликт с Емельяненко и поставил на себя 1 млн
09:56 Александр Фролов

Емельяненко — очень музыкальный боец

После жёстких тренировок Александр Емельяненко любит спеть и даже станцевать. Очень музыкальный боец!

09:50 Александр Фролов

Александр и Вячеслав 12 лет ненавидят друг друга

Интерес к бою Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика подогревает жёсткий конфликт двух легендарных ветеранов. Саша и Вячеслав поссорились уже 12 лет назад: с тех пор не проходит и месяца, чтобы они не обменялись колкими заявлениями. Теперь бойцы наконец-то смогут выяснить отношения в ринге.

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09:49 Александр Фролов

Полный кард турнира с главным боем Емельяненко — Дацик

Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик;
Дмитрий Кудряшов — Сослан Асбаров;
Мартин Джуарян — Эмиль Новрузов;
Александр Недашковский — Сауло Кавалари;
Виталий Бодров — Асрор Акпарходжаев;
Егор Горшков — Никита Захаревич;
Виталий Ананин — Вадим Вершинин;
Курейш Сагов — Али Балоев;
Руслан Файфер — Даниил Шаталов.

09:44 Александр Фролов

Емельяненко сбросил 23 кг за два месяца! Станет диетологом?

Отказавшись от пагубных привычек, Александр Емельяненко быстро начал приводить себя в форму. И сбросил больше 23 килограммов всего за два месяца. Как повесит перчатки на гвоздь, может, станет диетологом?

09:41 Александр Фролов

Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, где смотреть

Главный бой турнира Hardcore Boxing покажет телеканал НТВ. Начало трансляции боя Александр ЕмельяненкоВячеслав Дацик запланировано на 22:40 по московскому времени.

09:37 Александр Фролов

Ещё пару месяцев назад никто не верил, что бой состоится

Буквально несколько месяцев назад никто бы не поверил, что Александр Емельяненко сумеет выйти на бой против Вячеслава Дацика. Брат Последнего императора погряз в проблемах с алкоголем, но благодаря помощи родных и друзей из Екатеринбурга постепенно вернулся к нормальной жизни. И готов драться!

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09:36 Александр Фролов

Бой Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, когда начало

Турнир промоушена Hardcore Boxing с главным боем Александр ЕмельяненкоВячеслав Дацик состоится 24 сентября. Поединок двух ветеранов начнётся примерно в 22:40 по московскому времени.

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