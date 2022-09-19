12 лет ненависти! Кто кого покалечит — Емельяненко Дацика или наоборот? Следим за онлайном

Александр и Вячеслав 12 лет ненавидят друг друга

Интерес к бою Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика подогревает жёсткий конфликт двух легендарных ветеранов. Саша и Вячеслав поссорились уже 12 лет назад: с тех пор не проходит и месяца, чтобы они не обменялись колкими заявлениями. Теперь бойцы наконец-то смогут выяснить отношения в ринге.