С кем драться Емельяненко после Дацика? 5 соперников, которые не отправят Сашу в больницу

24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир промоушена Hardcore Boxing, в главном поединке которого Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику за 13 секунд первого раунда. Жёсткий нокаут поставил вопрос перед всеми поклонниками единоборств: а стоит ли Саше вообще продолжать карьеру?

Ответ очевиден – конечно, и смысла в продолжении карьеры много. Главный заключается в том, что подготовка к поединкам мотивирует Александра держать себя в форме и соблюдать дисциплину. Благодаря бою с Дациком брат Фёдора перестал вести разгульный образ жизни и вернулся в форму – хотя бы визуально. После жёсткого нокаута стало очевидно, что реванш Александр не осилит, и соперников ему надо подбирать осторожно. Емельяненко больше не способен биться с хорошо подготовленными тяжеловесами, но это не означает, что мы больше не увидим от него интересных боёв. Есть как минимум пять соперников, бои с которыми будут интересны незашоренной аудитории.

Михаил Кокляев

Реванш с самым известным стронгменом России напрашивается. В первом бою Кокляев продержался больше половины первого раунда. Но бой состоялся почти три года назад – сегодня у Михаила есть все шансы навязать Александру конкурентный поединок. Правда, сам Кокляев уже заявил, что нацелен скорее на Вячеслава Дацика, а за бой намерен заработать не менее 30 млн рублей.

Александр Емельяненко против Михаила Кокляева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Тарасов

Ещё один реванш, где шансы немного уравнялись. Тарасов – большой любитель сразиться с большими людьми, но чистой победы не получилось одержать ни разу. Артём одолел Дацика благодаря дисквалификации и решением уступил Кокляеву и Емельяненко. От Александра блогер бегал в течение всего поединка, но теперь Артём может даже рискнуть и зарубиться с легендой – далеко не факт, что Феникс не рухнет на канвас после одного из ударов Тарасова.

Александр Емельяненко против Артёма Тарасова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зулузиньо

200-килограммовый бразилец стал бы идеальным соперником для Александра, победой над которым он смог бы реабилитироваться за поражение от Дацика. Перед этим поединком Феникс мог бы поставить амбициозную цель нокаутировать Зулузиньо быстрее, чем Фёдор. Устроить финиш за 25 секунд будет непросто, но если бой пройдёт по правилам ММА, то в интересах Емельяненко-младшего решить исход боя в стойке и побыстрее. В ином случае бразилец ляжет на россиянина всем весом в партере, и будет очень непросто.

Зулузиньо Фото: MMA Attack

Макс Топор

Блогер и боец на голых кулаках уже заявлял о претензиях на бой с Александром в мае, когда Емельяненко находился в худшем состоянии из возможных – они даже устраивали дуэль взглядов и договорились о поединке по правилам бокса. Топор должен был сначала сразиться с менеджером Феникса, Никитой Бурчаком, но новостей о поединке нет – возможно, блогер перепрыгнет через Бурчака и сразу встретится с Сашей.

Макс Топор Фото: Из личного архива

Джиган

Этот бой должен был состояться в ноябре 2021-го, но сорвался из-за требований рэпера. Джиган запросил 50 млн рублей – даже Емельяненко с его космическими гонорарами был готов драться за более скромную сумму. В тот момент никто не верил в Джигана, но теперь расклад сил поменялся.

Джиган и Александр Емельяненко Фото: Джиган

Денис Устименко-Вайнштейн, который имеет хороший бэкграунд в кикбоксинге, мог бы как минимум дожить до решения, а при грамотной подготовке и забрать победу.