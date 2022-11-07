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Айдос Ербосынулы — Дэвид Моррелл, результат боя, состояние Ербосынулы, искусственная кома

Из ринга — в кому. Боксёра из Казахстана после нокаута отправили в реанимацию
Денис Дорофеев
Айдос Ербосынулы — Дэвид Моррелл
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Состояние Айдоса Ербосынулы оценивается как тяжёлое.

В ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) состоялся боксёрский турнир. Его возглавил чемпионский поединок во втором среднем весе между кубинцем Дэвидом Морреллом и казахстанцем Айдосом Ербосынулы. На кону стоял пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA, который принадлежит кубинцу. Суперчемпионом мира по этой версии является Канело Альварес.

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А Моррелл проводил уже третью защиту пояса, хотя у него мало боёв на профессиональном ринге. На его счету семь схваток, семь побед, шесть из которых были одержаны досрочно. Айдос, в свою очередь, также являлся непобеждённым бойцом — у него в два раза больше боёв и побед (16-0). Тем не менее фаворитом считался кубинский чемпион, причём настолько явным, что за его победу предлагали коэффициент около 1.1. В то время как на успех Ербосынулы давали 7.7. И с первых минут встречи кубинец начал оправдывать сей статус.

Видео доступно на канале SHOWTIME Sports в YouTube. Права на видео принадлежат SHOWTIME Sports

Дэвид разбивал казахстанского бойца в одну калитку, что отображалось на судейских записках и на носу Ербосынулы. Он был сломан ещё в начале схватки. Однако Айдос не сдавался и продолжал идти тараном. Однако пропускал множество ударов в ответ. Состояние Айдоса после восьмого раунда начало вызывать вопросы, но секунданты словно не замечали этого и продолжали отправлять его и дальше собирать удары. Перед 12-м раундом Моррелл вёл с разгромным счётом у всех судей — 110-99, 108-101, 110-99.

Единственным способом спасти бой для казахстанца был нокаут. Но в итоге он сам оказался на канвасе. В начале заключительной трёхминутки Дэвид провёл правый хук и левый прямой, от которого Ербосынулы отлетел в нокдаун. А на последней минуте Айдос снова оказался в нокдауне. Он смог подняться, но рефери Тони Уикс всё-таки остановил бой. Казахстанец откатился к канатам, и в угол его привели Уикс с Морреллом.

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Сразу после боя его отвезли в больницу, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. По этой причине Айдоса ввели в искуственную кому, о чём сообщил известный журналист Дэн Рафаэль. В больнице, куда доставили бойца, запрещено распространять информацию. Телеканал Showtime, который был основным бродкастером боя, выпустил для Fight Freaks Unite заявление: «Мы продолжаем следить за ситуацией с Айдосом Ербосынулы, и в нaстоящее время наши мысли с ним и его близкими»

Слова Рафаэля подтвердили и другие источники в лице Дэна Каноббио и Джеффа Джеффри. Вскоре к этому расследованию подключились журналисты из ESPN. Им удалось связаться с одним из тренеров казахстанца Эмануэлем Савоем. Он признался, что хотел остановить бой в 9-10-м раундах.

Айдос Ербосынулы и его тренер Кай Корома

Айдос Ербосынулы и его тренер Кай Корома

Фото: Из личного архива Айдоса Ербосынулы

«На самом деле, полотенце было у меня в руке. Айдос хотел продолжать. Его главный тренер хотел, чтобы он продолжал. Он оценил Айдоса и сказал, что с ним всё в порядке».

«[После первого нокдауна] он всё осознавал и узнал рефери. Он поднял глаза и сказал, что да, хочет продолжить. Как угловой, думаю, он всё ещё хотел драться», — сказал Эмануэль Савой.

«Он отличный парень. Я даже не хочу больше об этом говорить, потому что мне не по себе от этого. Я просто надеюсь на скорейшее выздоровление Айдоса», — добавил Савой.

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Но всё же — кто виноват в произошедшем? На бумаге это чистейший мисматч. И, к сожалению, он таковым и оказался. Известный промоутер Лу Дибелла разнёс и рефери, и секундантов за некомпетентность.

«Только что посмотрел бой Моррелла и его нокаут Ербосынулы, чего НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ. Зачем нужен чёртов судья, или доктор у ринга, или секунданты, раз на то пошло, если такая порочная, разрушающая мозг жестокость продолжается. Устал от бокса», — написал Дибелла в соцсетях.

«Молимся за Айдоса Ербосынулы. Ему нужны наши молитвы и исцеляющая энергия. Это можно было предвидеть к середине вчерашнего боя, за которым было чертовски страшно наблюдать к восьмому раунду», — добавил Дибелла.

Статистика ударов боя Моррелл — Ербосынулы

Статистика ударов боя Моррелл — Ербосынулы

Если посмотреть на статистику ударов, то мы увидим, что Моррелл нанёс почти в три раза больше точных ударов, чем Айдос, и в два раза больше силовых попаданий. Причём в последнем раунде было 18-1 в пользу чемпиона. К сожалению, отчаянная вера секундантов в своего бойца, некомпетентная работа судьи и полное бездействие со стороны врача довели казахстанского бойца до искусственной комы. Будем надеяться, что Айдос Ербосынулы выкарабкается из неё.

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Теги Бокс/ММА Профессиональный бокс •••

Заглавное фото: Из личного архива Айдоса Ербосынулы

Источник: «Чемпионат»

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