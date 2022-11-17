Минеев — Родригес: где смотреть последний бой Волжанина перед уходом в армию

Дата и время боя

18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его возглавит поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и бразильцем Фернандо Родригесом. Для Волжанина это второй поединок за два месяца. В прошлый раз он нокаутировал боснийца Эрко Джуна.

Начало бойцовского вечера назначено на 19:00. Ориентировочное время начала боя Минеев — Родригес в 00:00.

Прямая трансляция боя Владимир Минеев — Фернандо Родригес

Посмотреть трансляцию боя Минеев — Родригес можно на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции турнира в 23:15 по московскому времени.

Основной кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Кроме Минеева, в основном карде выступит боец сингапурского промоушена ONE Ислам Муртазаев, а также звезда кулачных боёв, известный по выступлениям в Top Dog, Адильжан Сантибеков, по прозвищу Адос.

Владимир Минеев — Фернандо Родригес;

Ислам Муртазаев — Ахмет Килич;

Александр Гельвих — Денис Бурматов;

Александр Стецуренко — Адильжан Сантибеков.

Материалы о бое

Прогнозы экспертов и ставки на бой Минеев — Родригес

Безоговорочным фаворитом встречи является Минеев. На его победу букмекеры дают скромный коэффициент 1.20, а на успех бразильца — 4.0. Несмотря на разницу в весе свыше 20 кг в пользу бразильца, эксперты и бойцы всё равно отдают предпочтение Волжанину. Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд выделил сильные стороны Родригеса, но сделал выбор в пользу россиянина.

«Для меня, с точки зрения техники, Владимир — фаворит. Видел последний бой Фернандо против Гаджи Автомата и скажу, что в нём скрыта большая мощь. Он умеет терпеть, держать удары, хорошо дышит. Автомат бьёт сильно. Например, тому же Евгению Орлову он сломал челюсть, когда они боксировали.

А Фернандо стоял, пропуская такие сильные и чистые удары. К тому же нас ждёт пятираундовый поединок по три минуты, что считается достаточно длинной дистанцией в кикбоксинге. В целом это большой объëм работы. Посмотрим, как оба будут к этому готовы», — сказал Дрозд на пресс-конференции перед турниром.

Известный кикбоксёр и боец кулачного стиля Влад Туйнов тоже отдал предпочтение Минееву.

«Я не видел боёв Родригеса. Зная стиль Минеева, как он проводит бои и как выглядел в последнем поединке, ему нужно где-то «вернуться». В лучшей форме Владимир мог разобрать этого оппонента в первом раунде, а во втором «щелкнуть». Минеев – имя, оно соперников съедает морально и психологически. У него есть все возможности провести успешный поединок. В душе мне хочется посмотреть все пять раундов с высокой динамикой, но это зависит от оппонента, а так есть ощущение, что ко второму-третьему раунду всё закончится», — сказал Туйнов в интервью Metaraitings.