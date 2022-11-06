«Палач мексиканцев». Спортивный мир в восторге от очередного триумфа россиянина

Дмитрий Бивол устроил фееричный бой, деклассировав непобеждённого мексиканца Хильберто Рамиреса. Судьи выставили справедливые 117-111, 118-110, 117-111. Таким образом, Бивол лишил мексиканца святого нолика в графе «поражения». Хотя 44-0 выглядели внушительно. Оттого авторитетные специалисты, известные журналисты в восторженных тонах отозвались о выступлении российского чемпиона.

«Слава богу, судьи выбрали правильную сторону»

Все обозреватели выставили победу Бивола с разгромным счётом. Самым активным в соцсетях был бывший тренер Майка Тайсона и Александра Поветкина Тедди Атлас. Атлас вообще отписывался после каждого раунда.

«Этим судьям лучше выставить крупный счёт в пользу Бивола, иначе доверие к спорту пропадёт», — выразил свои опасения Атлас по поводу судейства.

«У судей всё было гораздо ближе, чем у меня, но, слава богу, они выбрали правильную сторону», — написал Атлас сразу после озвученного вердикта.

«Бивол контролирует дистанцию, обладает скоростью, точностью и терпением, но благодаря своей невозмутимой психике он может победить Бетербиева», — объяснил известный специалист.

«Рамирес не может поверить в это»

Известный обозреватель и инсайдер с ESPN Марк Коппинджер также выставил крупную победу Бивола со счётом 118-110. С таким счётом он оценил бой Дмитрия против Канело Альвареса. Помимо этого, он разгромил Рамиреса за послематчевое интервью.

«Я правильно расслышал? Зурдо Рамирес только что сказал: «Думаю, я сделал достаточно, но судьи делают свою работу»? Он не может поверить в это, верно?» — написал Коппинджер в соцсетях.

За два ярких перформанса в 2022 году Коппинджер номинировал Бивола на звание «Боец года». К слову, он не единственный эксперт, кто предложил эту кандидатуру.

«Надеюсь, следующим боем будет Бивол против Бетербиева»

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос также остался под впечатлением от перформанса Бивола.

«Бивол — зверь!!! Надеюсь, следующим боем будет Бивол против Бетербиева. Лучший против лучшего», — написал бывший чемпион мира.

«С кем бился Зурдо, чтобы набить 44-0?»

Звезда НБА Дэмьен Лиллард, выступающий за «Портленд Трэйл Блэйзерс», и вовсе обесценил рекорд Рамиреса двумя короткими предложениями.

«С кем бился Зурдо, чтобы набить 44-0? Это было легко для Бивола», — написал Лиллард в соцсетях.

«Бой Бивола с Рамиресом — сочетание всего лучшего, что было в российской и советской школе бокса»

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассыпался в комплиментах в адрес Бивола.

«Бой Бивола с Рамиресом — один из лучших среди титульных, который провёл российский боксёр. Сочетание всего лучшего, что было в российской и советской школе бокса. Временами это были Костя Цзю и Олег Саитов. Это действительно фантастическая работа самого боксёра и его тренера — великого Машьянова. Я очень рад и считаю, что этот бой был украшением истории мирового бокса», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Биволюция идёт полным ходом»

Сооснователь известного интернет-издания про бокс Роб Теббатт и вовсе назвал Бивола палачом мексиканцев за вынос Канело и Зурдо. Хотя раньше это негласное звание принадлежало легендарному Мэнни Пакьяо. Следом он отличился оригинальным подходом к наименованию эры российского бойца.

«Биволюция идёт полным ходом», — написал Теббатт в соцсетях.

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