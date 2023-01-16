Искал пропавшую тётю-гадалку — и сгинул сам. Загадочная смерть бойца ММА

Трагедии в мире единоборств не думают прекращаться и в новом календарном году. В поезде Москва — Владикавказ во время остановки в Ростове-на-Дону обнаружили тело бойца поп-ММА Георгия Гаглоева. Причину смерти 25-летнего спортсмена сейчас выясняют правоохранительные органы: пока существует несколько версии гибели Гаглоева, включая насильственную. Дело приобрело серьёзный резонанс, учитывая, чем занимался Георгий в последние месяцы.

Чемпион Осетии по вольной борьбе с февраля 2022 года искал свою родную тётю — Римму Гаглоеву. Родственница была для бойца, рано потерявшего родителей, самым близким человеком. Гаглоева, которую по паспорту звали Екатериной Джеиранидис, активно трудилась в роли гадалки: её знал весь Северный Кавказ, а услугами пользовались самые влиятельные люди региона. Более того, Гаглоева регулярно выезжала работать в другие страны, включая ОАЭ. Именно оттуда Римма прилетела, когда её видели в последний раз.

57-летняя женщина села в такси в аэропорту — и пропала. На следующий день машину без водителя и пассажира обнаружили возле карьера по добыче щебня. В салоне нашли крупную сумму денег и ценные вещи: очевидно, что целью возможных преступников было не ограбление. По камерам наблюдения удалось выяснить, что машину с Гаглоевой некоторое время преследовал другой автомобиль, но других подробностей выяснить не удалось. С тех пор известную гадалку никто не видел.

Её племянник Георгий сразу приступил к поискам. Спортсмен прекрасно понимал, что нужна максимальная огласка: в частности, Гаглоев записал видеообращение к руководству Чеченской республики и Северной Осетии: «Почему до сих пор не найдена моя тётя? Почему там какие-то камеры на границе выключены и диски поменяны? Это что за ответы? Это не иголка, это человек! Я не имею ни малейшего сомнения, что сегодня у нашего правительства иголка не пропадет! Каждый день, когда нет моей тёти дома, это разрыв моего сердца».

Нельзя сказать, что власти никак не отреагировали — сразу было открыто уголовное дело, исчезновение гадалки и таксиста обсудили главы местных республик, представитель Генпрокуратуры и другие влиятельные чиновники. К сожалению, обнаружить пропавших так и не удалось, несмотря на все усилия. Гаглоев не останавливал поисков и собирался идти до победного конца — но погиб. Теперь полиции предстоит расследовать и его смерть. Мы продолжим следить за ситуацией.

Смерть Георгия — утрата для российского мира единоборств. Гаглоева нельзя было назвать успешным бойцом: он куда чаще проигрывал, нежели побеждал, зато всегда дрался с максимальной самоотдачей. Георгий был талантлив, но уголовное прошлое и пренебрежительное отношение к тренировкам не позволили реализовать спортсмену весь потенциал. Мы, конечно, не офис Эркюля Пуаро, но… Из жизни ушёл талантливый молодой человек, в расцвете сил. При крайне странных обстоятельствах. Будем надеяться, что виновные, если они имеются, будут обязательно наказаны.