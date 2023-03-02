Украинец избил россиянина в Москве! Вспоминаем, как Усик деклассировал Гассиева

Уже через пару дней в Армении состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою турнира выступит российский боксёр Мурат Гассиев, противником которого будет американец Майк Балогун. Гассиев уже несколько лет пытается взобраться в мировой топ тяжёлого веса, но идёт туда весьма странным путём: Мурат бьёт в основном невнятных «мешков», а с топовыми боксёрами не встречается. Балогун — уже более серьёзный оппонент, хотя и он находится ниже Гассиева в мировом рейтинге.

А ведь ещё несколько лет назад казалось, что парень по прозвищу Железный — будущее российского тяжёлого веса. Уже в 24 года Мурат считался суперзвездой первого тяжёлого веса и мог стать абсолютным чемпионом, а с таких позиций покорять тяжёлый дивизион было бы намного легче. Гассиев, несмотря на юный возраст, добрался до финала Всемирной боксёрской Суперсерии, одолев Кшиштофа Влодарчика и Юниера Дортикоса. Но дальше его поджидал Александр Усик.

Украинец тогда был далеко не таким раскрученным боксёром, нежели сейчас, и казалось, что у Гассиева есть неплохие шансы на победу. К тому же финал Суперсерии проходил в Москве, что тоже говорило за нашего спортсмена. Но хотя у Усика не было нынешнего уровня популярности, все его сильные стороны — невероятная скорость, техническая обученность и непробиваемая защита — были на месте. Гассиев же мог ответить разве что страшным нокаутирующим ударом, которым ещё нужно было попасть по Александру.

Увы, Мурат не сумел как следует ударить украинца. Да, у россиянина было несколько весьма удачных отрезков, а в четвёртом раунде он серьёзно потряс Усика, но развить успех не удалось. А вот лёгкий и быстрый Александр постоянно перебивал своего оппонента, вколачивая в него множество ударов. Как только Гассиев собирался пойти в атаку, его встречала мгновенная серия атак, после чего осетину приходилось снова уходить в защиту. Неудивительно, что украинец вчистую выиграл поединок.

Карьера же Мурата после поражения откровенно пошла под откос. Россиянин пропустил почти два года из-за травм, вдобавок его мучили проблемы с тренерами и промоутерами. Перейдя в тяжёлый вес, потяжелевший Гассиев встречался только с парнями, избивать которых ему было слишком легко. 3 марта Мурат встретится с непобеждённым Балогуном, что уже будет шагом вперёд для его карьеры. Гассиеву всего 29 лет — если он пойдёт правильным путём, у него всё будет хорошо.