Волкановски ждёт даже более тяжёлый бой, чем с Махачевым. Где смотреть UFC 290

Дата и время турнира
Турнир по смешанным единоборствам UFC 290 состоится в ночь на 8 июля мск. В главном бою вечера Александр Волкановски проведёт защиту чемпионского пояса в полулёгком весе, его соперником станет Яир Родригес. Во втором по значимости поединке турнира Брэндон Морено будет защищать свой титул в легчайшем весе от Александра Пантожи.
Начало предварительного карда — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.
Прямая трансляция UFC 290 с главным боем Волкановски — Родригес
Турнир UFC 290 с главным боем Волкановски — Родригес в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
Полный кард турнира UFC 290
Основной кард:
- Брэндон Морено – Александр Пантожа;
- Роберт Уиттакер – Дрикус дю Плесси;
- Джалин Тёрнер — Дэн Хукер;
- Бо Никал – Тресин Гор;
Предварительный кард:
- Робби Лоулер – Нико Прайс;
- Шон Брэди – Джек Делла Маддалена;
- Ясмин Хауреги – Денис Гомес;
- Джим Крут – Алонзо Менифилд;
- Марчин Прачнио – Витор Петрино;
- Терренс Митчелл – Кэмерон Саайман;
- Шеннон Росс – Хесус Агилар;
- Камуэла Кирк – Эстебан Рибович.
Материалы о турнире UFC 290
Прогнозы на бой Волкановски — Родригес
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, как Родригес сможет победить: «Очень редко можно найти парня вроде Волкановски, обладающего такими талантами при контратаках, с учётом их роста. Яиру Родригесу придётся сделать что-то особенное, потому что, если он будет форсировать и идти вперёд слишком сильно, у него возникнут проблемы. Яир должен использовать свои удары ногами, как он это делал в бою с Джошем Эмметтом. Не стоит полагаться на руки, потому что тогда у него шансов не будет».
Аналитик и комментатор UFC Джон Аник уверен, что Родригесу по силам одолеть чемпиона: «Яир Родригес чертовски крутой парень. Доминик Круз назвал его уникальным, и я не уверен, что есть более подходящее слово для его описания. Не могу сравнить Яира Родригеса с кем-либо ещё. И я не сомневаюсь, что он будет конкурентоспособен в поединке против Александра Волкановски».
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