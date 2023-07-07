Волкановски ждёт даже более тяжёлый бой, чем с Махачевым. Где смотреть UFC 290

Дата и время турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 290 состоится в ночь на 8 июля мск. В главном бою вечера Александр Волкановски проведёт защиту чемпионского пояса в полулёгком весе, его соперником станет Яир Родригес. Во втором по значимости поединке турнира Брэндон Морено будет защищать свой титул в легчайшем весе от Александра Пантожи.

Начало предварительного карда — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Прямая трансляция UFC 290 с главным боем Волкановски — Родригес

Турнир UFC 290 с главным боем Волкановски — Родригес в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC 290

Основной кард:

Брэндон Морено – Александр Пантожа;

Роберт Уиттакер – Дрикус дю Плесси;

Джалин Тёрнер — Дэн Хукер;

Бо Никал – Тресин Гор;

Предварительный кард:

Робби Лоулер – Нико Прайс;

Шон Брэди – Джек Делла Маддалена;

Ясмин Хауреги – Денис Гомес;

Джим Крут – Алонзо Менифилд;

Марчин Прачнио – Витор Петрино;

Терренс Митчелл – Кэмерон Саайман;

Шеннон Росс – Хесус Агилар;

Камуэла Кирк – Эстебан Рибович.

Материалы о турнире UFC 290

Прогнозы на бой Волкановски — Родригес

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, как Родригес сможет победить: «Очень редко можно найти парня вроде Волкановски, обладающего такими талантами при контратаках, с учётом их роста. Яиру Родригесу придётся сделать что-то особенное, потому что, если он будет форсировать и идти вперёд слишком сильно, у него возникнут проблемы. Яир должен использовать свои удары ногами, как он это делал в бою с Джошем Эмметтом. Не стоит полагаться на руки, потому что тогда у него шансов не будет».

Аналитик и комментатор UFC Джон Аник уверен, что Родригесу по силам одолеть чемпиона: «Яир Родригес чертовски крутой парень. Доминик Круз назвал его уникальным, и я не уверен, что есть более подходящее слово для его описания. Не могу сравнить Яира Родригеса с кем-либо ещё. И я не сомневаюсь, что он будет конкурентоспособен в поединке против Александра Волкановски».