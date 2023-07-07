Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 290: где смотреть, прямая трансляция, во сколько начало, бой Волкановски, чемпионский бой

Волкановски ждёт даже более тяжёлый бой, чем с Махачевым. Где смотреть UFC 290
Александр Фролов
Волкановски ждёт тяжёлый бой на UFC 290
Аудио-версия:
Комментарии
Если Александр снова победит, реванша с Исламом не избежать.

Дата и время турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 290 состоится в ночь на 8 июля мск. В главном бою вечера Александр Волкановски проведёт защиту чемпионского пояса в полулёгком весе, его соперником станет Яир Родригес. Во втором по значимости поединке турнира Брэндон Морено будет защищать свой титул в легчайшем весе от Александра Пантожи.

Начало предварительного карда — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Прямая трансляция UFC 290 с главным боем Волкановски — Родригес

Турнир UFC 290 с главным боем Волкановски — Родригес в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC 290

Основной кард:

  • Брэндон Морено – Александр Пантожа;
  • Роберт Уиттакер – Дрикус дю Плесси;
  • Джалин Тёрнер — Дэн Хукер;
  • Бо Никал – Тресин Гор;

Предварительный кард:

  • Робби Лоулер – Нико Прайс;
  • Шон Брэди – Джек Делла Маддалена;
  • Ясмин Хауреги – Денис Гомес;
  • Джим Крут – Алонзо Менифилд;
  • Марчин Прачнио – Витор Петрино;
  • Терренс Митчелл – Кэмерон Саайман;
  • Шеннон Росс – Хесус Агилар;
  • Камуэла Кирк – Эстебан Рибович.

Материалы о турнире UFC 290

Изучаем, почему Волкановски такой крутой
Волкановски — настоящий лидер P4P, а не Джонс. Бывший регбист слишком хорош Волкановски — настоящий лидер P4P, а не Джонс. Бывший регбист слишком хорош
«У меня отняли момент славы». Почему Волкановски круче Махачева, несмотря на поражение
Истории
«У меня отняли момент славы». Почему Волкановски круче Махачева, несмотря на поражение

Прогнозы на бой Волкановски — Родригес

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, как Родригес сможет победить: «Очень редко можно найти парня вроде Волкановски, обладающего такими талантами при контратаках, с учётом их роста. Яиру Родригесу придётся сделать что-то особенное, потому что, если он будет форсировать и идти вперёд слишком сильно, у него возникнут проблемы. Яир должен использовать свои удары ногами, как он это делал в бою с Джошем Эмметтом. Не стоит полагаться на руки, потому что тогда у него шансов не будет».

Аналитик и комментатор UFC Джон Аник уверен, что Родригесу по силам одолеть чемпиона: «Яир Родригес чертовски крутой парень. Доминик Круз назвал его уникальным, и я не уверен, что есть более подходящее слово для его описания. Не могу сравнить Яира Родригеса с кем-либо ещё. И я не сомневаюсь, что он будет конкурентоспособен в поединке против Александра Волкановски».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023