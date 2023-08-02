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Звёзды бокса и MMA, служившие в ВДВ: Владимир Минеев, Александр Поветкин, Сергей Харитонов, Сергей Павлович

День ВДВ: лучшие бойцы-десантники — от Лебедева до Минеева
Сергей Сорокин
Звёзды бокса и MMA, служившие в ВДВ
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Знаменитый род войск подарил нам множество спортсменов.

2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск. Этот прославленный род войск на протяжении долгого времени считается элитой. А службу проходили многие звёзды спорта. Среди них есть и представители профессионального бокса и смешанных единоборств. Парни не забывают о своём армейском прошлом, выходят на бои в беретах и с флагами Воздушно-десантных войск. А ещё прославляют Россию не только на внутреннем уровне, но и на международной арене.

Сергей Харитонов

Сергей Харитонов в свои 42 года продолжает выступать на профессиональном уровне. В 1997 году он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Боец вспоминает то время с гордостью, поскольку всегда служил образцово-показательно, добивался больших успехов. На протяжении пяти лет Сергей был бессменным капитаном сборной ВДВ по рукопашному бою. Харитонов имеет звание майора.

Рассказываем о следующем поединке Сергея:
Возвращение Десантника. Стареющий Харитонов подерётся с невнятным бразильцем
Возвращение Десантника. Стареющий Харитонов подерётся с невнятным бразильцем

Александр Поветкин

Александр Поветкин — старший сержант запаса Воздушно-десантных войск. Но очень любопытно, что при этом боец не служил в армии. Он всегда находился рядом с десантниками, совершал прыжки с парашютом. И именно с подачи самих военных Александр получил звание и премию «Общественное признание». Поветкин получил бронзовую статуэтку десантника и специальный диплом из рук генерал-майора ВДВ в отставке Сергея Харебина.

Денис Лебедев

Денис Лебедев уже завершил профессиональную карьеру. На многие поединки он выходил в форме и берете. Но при этом боец не служил в ВДВ. В 2007 году представители 45-го полка специального назначения попросили Дениса выйти на бой в тельняшке, поскольку рассчитывали сделать сюрприз своему подполковнику. А после этого и сам Лебедев очень этим увлёкся. Он вступил в «Союз десантников России», став военнослужащим запаса. А ещё один день провёл на службе в ВДВ. До самого конца карьеры Денис выходил на поединки в берете.

Рассказываем, как наш боец решил покинуть бокс:
Он был на волоске от смерти, но ушёл чемпионом. Денис Лебедев оставил бокс
Он был на волоске от смерти, но ушёл чемпионом. Денис Лебедев оставил бокс

Сергей Павлович

Сергей Павлович также успел отслужить до попадания в UFC. В 18 лет он отправился в армию, где попал в разведывательно-десантную роту ВДВ. И именно там наш боец по-настоящему влюбился в единоборства. После завершения службы россиянин продолжил заниматься MMA и быстро вышел на профессиональный уровень. Сергей рассказал, что армия воспитала в нём характер и научила по-другому относиться к родственникам.

Сергей Павлович

Сергей Павлович

Фото: из личного архива Сергея Павловича

Владимир Минеев

Владимир Минеев, пожалуй, отдал службе самое большое время. Сначала он проходил в Воздушно-десантных войсках срочную службу, затем заключил контракт. И на протяжении всей картеры россиянин нёс это с собой. Боец выходил на свои поединки в берете и с флагом ВДВ. Кроме того, в прошлом году Минеев рассказал и о своём воинском звании – он рядовой, специалист‑стрелок.

Владимир продолжает проходить службу и сейчас:
«В феврале и марте на него в плане боев нельзя рассчитывать». Минеев отправился на СВО
«В феврале и марте на него в плане боев нельзя рассчитывать». Минеев отправился на СВО

Вячеслав Бабкин

Вячеслав Бабкин также проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. Он уже к тому моменту активно занимался единоборствами, постоянно выступал на соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Любопытно, что после армии боец далеко не сразу принял решение начать профессиональную карьеру. В 2015 году он вышел на замену травмированному спортсмену, после чего стал стабильно выступать в MMA.

Вячеслав Бабкин

Вячеслав Бабкин

Фото: AMC Fight Night

Гамзат Хирамагомедов

Гамзат Хирамагомедов также прошёл срочную службу в армии. Он попал в ряды Воздушно-десантных войск, где находился на протяжении года. Любопытно, что совсем недавно всплыла интересная история. Данил «Регбист» Алеев рассказал, что служил вместе с Гамзатом и даже подрался с ним на фоне конфликта. Правда, сам Хирамагомедов отрицает это. Но своя фотография в берете у него есть.

Гамзат Хирамагомедов

Гамзат Хирамагомедов

Фото: из личного архива Гамзата Хирамагомедова

Все эти парни добились больших успехов во время службы в Воздушно-десантных войсках, а затем стали прославлять Россию в спорте. Мы гордимся нашими бойцами и уверены, что выходцы из ВДВ продолжат побеждать и становиться чемпионами.

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