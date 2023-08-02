День ВДВ: лучшие бойцы-десантники — от Лебедева до Минеева

2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск. Этот прославленный род войск на протяжении долгого времени считается элитой. А службу проходили многие звёзды спорта. Среди них есть и представители профессионального бокса и смешанных единоборств. Парни не забывают о своём армейском прошлом, выходят на бои в беретах и с флагами Воздушно-десантных войск. А ещё прославляют Россию не только на внутреннем уровне, но и на международной арене.

Сергей Харитонов

Сергей Харитонов в свои 42 года продолжает выступать на профессиональном уровне. В 1997 году он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Боец вспоминает то время с гордостью, поскольку всегда служил образцово-показательно, добивался больших успехов. На протяжении пяти лет Сергей был бессменным капитаном сборной ВДВ по рукопашному бою. Харитонов имеет звание майора.

Александр Поветкин

Александр Поветкин — старший сержант запаса Воздушно-десантных войск. Но очень любопытно, что при этом боец не служил в армии. Он всегда находился рядом с десантниками, совершал прыжки с парашютом. И именно с подачи самих военных Александр получил звание и премию «Общественное признание». Поветкин получил бронзовую статуэтку десантника и специальный диплом из рук генерал-майора ВДВ в отставке Сергея Харебина.

Денис Лебедев

Денис Лебедев уже завершил профессиональную карьеру. На многие поединки он выходил в форме и берете. Но при этом боец не служил в ВДВ. В 2007 году представители 45-го полка специального назначения попросили Дениса выйти на бой в тельняшке, поскольку рассчитывали сделать сюрприз своему подполковнику. А после этого и сам Лебедев очень этим увлёкся. Он вступил в «Союз десантников России», став военнослужащим запаса. А ещё один день провёл на службе в ВДВ. До самого конца карьеры Денис выходил на поединки в берете.

Сергей Павлович

Сергей Павлович также успел отслужить до попадания в UFC. В 18 лет он отправился в армию, где попал в разведывательно-десантную роту ВДВ. И именно там наш боец по-настоящему влюбился в единоборства. После завершения службы россиянин продолжил заниматься MMA и быстро вышел на профессиональный уровень. Сергей рассказал, что армия воспитала в нём характер и научила по-другому относиться к родственникам.

Сергей Павлович Фото: из личного архива Сергея Павловича

Владимир Минеев

Владимир Минеев, пожалуй, отдал службе самое большое время. Сначала он проходил в Воздушно-десантных войсках срочную службу, затем заключил контракт. И на протяжении всей картеры россиянин нёс это с собой. Боец выходил на свои поединки в берете и с флагом ВДВ. Кроме того, в прошлом году Минеев рассказал и о своём воинском звании – он рядовой, специалист‑стрелок.

Вячеслав Бабкин

Вячеслав Бабкин также проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. Он уже к тому моменту активно занимался единоборствами, постоянно выступал на соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Любопытно, что после армии боец далеко не сразу принял решение начать профессиональную карьеру. В 2015 году он вышел на замену травмированному спортсмену, после чего стал стабильно выступать в MMA.

Вячеслав Бабкин Фото: AMC Fight Night

Гамзат Хирамагомедов

Гамзат Хирамагомедов также прошёл срочную службу в армии. Он попал в ряды Воздушно-десантных войск, где находился на протяжении года. Любопытно, что совсем недавно всплыла интересная история. Данил «Регбист» Алеев рассказал, что служил вместе с Гамзатом и даже подрался с ним на фоне конфликта. Правда, сам Хирамагомедов отрицает это. Но своя фотография в берете у него есть.

Гамзат Хирамагомедов Фото: из личного архива Гамзата Хирамагомедова

Все эти парни добились больших успехов во время службы в Воздушно-десантных войсках, а затем стали прославлять Россию в спорте. Мы гордимся нашими бойцами и уверены, что выходцы из ВДВ продолжат побеждать и становиться чемпионами.