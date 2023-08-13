Поддубный стал одним из первых рестлеров? Великан согласился на постановку всего один раз

Реслинг уходит своими корнями в конец XIX века, но и сегодня пользуется большой популярностью, особенно в Северной Америке. Кто только не проходил через постановочный, но при этом невероятно сложный спорт: будущие актёры, бойцы смешанных единоборств, а кто-то задерживался исключительно в реслинге и со временем превращался в его икону. Давайте изучим, как вообще появился реслинг и какое участие в этом принял легендарный Иван Поддубный.

Зародился реслинг в тот момент, когда на территории многих стран, включая Российскую империю, регулярно проходили уличные ярмарки и цирковые представления, где особенной популярностью пользовались схватки бойцов, а точнее – борцов. Противостояния базировались на французской борьбе (греко-римской), а также на кэтче, зародившемся в Великобритании. По мере роста интереса к реслингу появлялись новые площадки, поединки на которых стали проводиться регулярно. Примечательно, что многие представления уже тогда были постановочными, из-за чего борцы регулярно сталкивались с критикой. Но в целом публике нравилось, а потому организация такого рода развлечений была просто обречена на то, чтобы стать системной.

К тому же дело оказывалось выгодным в финансовом плане, ведь куда проще расписать всё по сценарию и застраховать себя от различных непредвиденных ситуаций. Как отмечал русский борец Иван Заикин, «нельзя заставить борца каждый день выдерживать серьёзные «буровые» схватки. Он просто не выдержит чрезмерного напряжения, да и публике это не доставит удовольствия».

Термин «буровые схватки» в те времена пользовался большой популярностью и был неразрывно связан с другим понятием — «шике». Именно на эти две категории, «шике» и «бур», подразделялись представления атлетов в цирковой борьбе. Исход противостояний «шике» определялся организаторами заранее — подобные поединки и были прародителем современного реслинга. Это были яркие постановочные действа, когда каждый участвовавший в них борец заранее знал, что будет нужно делать. Зрителям показывали эффектные приёмы и зрелищные броски, никто не тратил лишних нервов и здоровья — каждый оставался в плюсе. Публика получала невероятные эмоции, а спортсмены — хорошие гонорары. «Буровые схватки» строились совсем по-другому: там было всё по-настоящему. Борцы состязались в полную силу с целью выявить лучшего. Ни о каких договорённостях речи не шло.

Знаменитый русский борец Иван Поддубный сражался только «по-настоящему», категорически отвергая возможность поддаться оппоненту. Впрочем, согласно некоторым источникам, один раз он всё же согласился на «шике». Как-то в Киеве Поддубный проводил схватку со шведским борцом Моритцем Андерсоном. Когда соперники сразились в первый раз, интриги не вышло — Поддубный просто разбил шведа. Зрителям это не понравилось. Уж больно легко Русский Богатырь добыл победу.

Поползли слухи, что поединок был постановочным. Начали звучать требования вернуть деньги. Владелец цирка стал молить оппонентов повторить бой. Поддубный был не против, а вот швед поставил условие: реванш будет только в том случае, если русский борец согласится на «шике» и уступит ему. Иван Максимович и слышать об этом не хотел. В ситуацию пришлось вмешаться жене владельца, которая буквально упала Поддубному в ноги. Увидев женские слёзы, Иван согласился. Борцы вышли, и публика замерла в ожидании. Инициатива переходила от одного к другому, но вот наконец Поддубный ухватил изумлённого противника и сам аккуратно лёг под него. Андерсон вновь сел в лужу, а Иван, хоть и проиграл, получил длительные овации от аудитории.

Современный реслинг – это «шике», просто после длительного развития и многочисленных трансформаций. Все прекрасно знают, что сценарий каждого боя существует, но нисколько не расстраиваются. Аудитория реслинга стремительно растёт, а фанаты этого спортивного развлечения есть во всех уголках земного шара. Интрига здесь, как в хорошем триллере или фильме ужасов – присутствует до самого конца. Определить победителя или того, кому достанется титул, порой не могут даже эксперты. Здесь есть свои герои, которым хочется сопереживать, и истории, за которыми нельзя не следить. Это скажет любой фанат реслинга, а потом добавит, что не променяет его ни на какой «бур», которым сейчас можно назвать ММА.