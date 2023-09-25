Массовое увольнение рестлеров после объединения с UFC. Постарался Дана Уайт?

В середине сентября главный реслинг-промоушен мира WWE объединился с UFC в корпорацию TKO, после чего началось массовое увольнение рестлеров и других сотрудников WWE. Несколькими месяцами ранее появилась информация, что слияние двух огромных организаций незамедлительно приведёт к большим сокращениям. Руководители WWE и TKO через несколько дней после объединения воплотили слухи в реальность. Возможно, на данное решение повлиял глава UFC Дана Уайт, который ранее заявлял, что WWE — слишком раздутая организация.

Первыми под волну увольнений попали закулисные сотрудники. На следующий день после объединения их специально перевели на удалённую работу, чтобы руководители WWE могли провести «зачистку» персонала конфиденциально. Затем пришла очередь и рестлеров: за сутки были уволены 13 спортсменов из основного ростера и девять — из NXT, третьей площадки WWE, где рестлеров готовят к двум главным еженедельникам — Raw и SmackDown. Чуть позднее WWE уволили ещё и скандального Мэтта Риддла. Разберём подробнее судьбу двух самых значимых рестлеров, попавших под волну увольнений.

Дольф Зигглер

Зигглер уже давно не являлся одной из главных звёзд компании, но активно включался в сюжеты и события, благодаря которым продвижение получали молодые рестлеры. Зигглер находился в компании с 2004 года, выиграв за это время 15 титулов и став чемпионом Тройной короны (нужно выиграть главное чемпионство, второстепенное и командное. — Прим. «Чемпионата»).

Слухи о желании Зигглера покинуть компанию ходили и раньше, его уход наверняка произошёл бы в 2024 году, когда заканчивался его контракт, однако такое решение всё равно не оставило равнодушными многих звёзд реслинга, пересекавшихся с Зигглером на ринге. Высказались даже звёзды Голливуда Джон Сина и Дуэйн «Скала» Джонсон.

«1554 матча. Это Дольф Зигглер. Уважение», — написал в соцсетях Сина.

«Только что прочитал информацию про все увольнения. Это очень сложные дни для тех, кто полностью отдал себя миру реслинга, среди них, конечно, и Дольф Зигглер. Блестящая карьера в WWE, я всегда буду твоим фанатом. Не могу дождаться момента, когда Дольф и все другие решат, что будут делать дальше», — написал Джонсон.

Мэтт Риддл

Бывший боец UFC Риддл подписал контракт с WWE в 2018 году, и казалось, что с того момента у Мэтта не было ни одного длительного периода без скандалов. В 2020 году Риддл конфликтовал с ещё одним бывшим бойцом UFC Броком Леснаром.

Риддл упомянул Леснара в одном из шоу, а затем в закулисьях Royal Rumble у спортсменов произошёл конфликт, который вылился в следующие слова Леснара:

«Парень, тебе лучше перестать постоянно упоминать меня. Поверь, мы никогда не будем с тобой работать. Слышишь? Никогда», — сказал Леснар.

Сообщалось, что Риддл не стал развивать скандал дальше, и спортсмены за следующие годы лишь иногда пересекались на шоу, ни разу не проведя между собой сюжетную линию.

Мэтт Риддл с командным чемпионством RAW в 2021 году Фото: Bryan Steffy/Getty Images

Но больше всего Риддл известен по инцидентам вне реслинга. Оставим за скобкой регулярные скандалы с женщинами и бывшей женой, упомянем лишь последний. В середине сентября Риддл, возвращавшийся с одного из шоу, обвинил полицейского в домоганиях в аэропорту.

«Нет ничего лучше, чем домогательства офицера и преследование в аэропорту. Нет означает нет и ни в коем случае не означает да лишь из-за того, что я вежливый. Идиот! Не знаю, что они напишут в соцсетях, но я сделал фотографию этого человека. Обычно я не обращаю на такое внимание, однако в этот раз это было странно, они заставили меня почувствовать себя маленьким и ненужным. Это один из худших дней в моей жизни. Спасибо, Нью-Йорк, ты прогрессивный и отзывчивый», — написал Риддл.

После этого Риддл пропустил записи еженедельника и должен был скоро вернуться, однако его настигло увольнение.

Другие уволенные

Многие из других ныне уволенных реслеров уже давно были списаны с экранов WWE. Прилагаем полный список попавших под сокращение: Мустафа Али, Эмма, Рик Бугз, Алия, Элаяс, Риддик Мосс, Топ Долла, Шелтон Бенжамин, Дана Брук, Масэ, Мансуа, Шенки.

Любопытно, что многие уволенные вернулись в компанию лишь прошлой осенью по инициативе Пола Левека (Triple H. — Прим. «Чемпионата»), который отвечал за креативную составляющую в компании после ухода Винса Макмэна.

Несколько месяцев назад Макмэн всё чаще стал возвращаться к работе с шоу, чем вызвал недовольство многих реслеров, которые при нём не получали должного внимания. Сейчас Макмэн входит в руководство TKO, имеет пакет акций WWE и, вероятно, оказал влияние на уход определённых персонажей.

Больше всего должно быть обидно Мустафе Али: в январе 2022 года он подал запрос на увольнение из WWE и пропал с экранов. Через несколько месяцев спортсмен вернулся на ринг, получил несколько сюжетных кампаний, в которых не впечатлил, и был отправлен на NXT. Перед своим увольнением он получил матч за титул чемпиона Северной Америки против Доминика Мистерио, но теперь их бой не состоится. Да и другим уволенным точно несладко.