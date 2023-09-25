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Массовое увольнение в WWE, уволенные рестлеры, 2023 год, Мэтт Риддл, Дольф Зигглер

Массовое увольнение рестлеров после объединения с UFC. Постарался Дана Уайт?
Айнур Шаймарданов
Массовое увольнение в WWE
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Под маховик сокращений попали и весьма популярные люди.

В середине сентября главный реслинг-промоушен мира WWE объединился с UFC в корпорацию TKO, после чего началось массовое увольнение рестлеров и других сотрудников WWE. Несколькими месяцами ранее появилась информация, что слияние двух огромных организаций незамедлительно приведёт к большим сокращениям. Руководители WWE и TKO через несколько дней после объединения воплотили слухи в реальность. Возможно, на данное решение повлиял глава UFC Дана Уайт, который ранее заявлял, что WWE — слишком раздутая организация.

Подробности объединения UFC и WWE:
Боссы счастливы, а зрители? UFC и реслинг объединились в уникальную площадку — ТКО
Боссы счастливы, а зрители? UFC и реслинг объединились в уникальную площадку — ТКО

Первыми под волну увольнений попали закулисные сотрудники. На следующий день после объединения их специально перевели на удалённую работу, чтобы руководители WWE могли провести «зачистку» персонала конфиденциально. Затем пришла очередь и рестлеров: за сутки были уволены 13 спортсменов из основного ростера и девять — из NXT, третьей площадки WWE, где рестлеров готовят к двум главным еженедельникам — Raw и SmackDown. Чуть позднее WWE уволили ещё и скандального Мэтта Риддла. Разберём подробнее судьбу двух самых значимых рестлеров, попавших под волну увольнений.

Дольф Зигглер

Зигглер уже давно не являлся одной из главных звёзд компании, но активно включался в сюжеты и события, благодаря которым продвижение получали молодые рестлеры. Зигглер находился в компании с 2004 года, выиграв за это время 15 титулов и став чемпионом Тройной короны (нужно выиграть главное чемпионство, второстепенное и командное. — Прим. «Чемпионата»).

Слухи о желании Зигглера покинуть компанию ходили и раньше, его уход наверняка произошёл бы в 2024 году, когда заканчивался его контракт, однако такое решение всё равно не оставило равнодушными многих звёзд реслинга, пересекавшихся с Зигглером на ринге. Высказались даже звёзды Голливуда Джон Сина и Дуэйн «Скала» Джонсон.

«1554 матча. Это Дольф Зигглер. Уважение», — написал в соцсетях Сина.

«Только что прочитал информацию про все увольнения. Это очень сложные дни для тех, кто полностью отдал себя миру реслинга, среди них, конечно, и Дольф Зигглер. Блестящая карьера в WWE, я всегда буду твоим фанатом. Не могу дождаться момента, когда Дольф и все другие решат, что будут делать дальше», — написал Джонсон.

Мэтт Риддл

Бывший боец UFC Риддл подписал контракт с WWE в 2018 году, и казалось, что с того момента у Мэтта не было ни одного длительного периода без скандалов. В 2020 году Риддл конфликтовал с ещё одним бывшим бойцом UFC Броком Леснаром.

Риддл упомянул Леснара в одном из шоу, а затем в закулисьях Royal Rumble у спортсменов произошёл конфликт, который вылился в следующие слова Леснара:

«Парень, тебе лучше перестать постоянно упоминать меня. Поверь, мы никогда не будем с тобой работать. Слышишь? Никогда», — сказал Леснар.

Сообщалось, что Риддл не стал развивать скандал дальше, и спортсмены за следующие годы лишь иногда пересекались на шоу, ни разу не проведя между собой сюжетную линию.

Мэтт Риддл с командным чемпионством RAW в 2021 году

Мэтт Риддл с командным чемпионством RAW в 2021 году

Фото: Bryan Steffy/Getty Images

Но больше всего Риддл известен по инцидентам вне реслинга. Оставим за скобкой регулярные скандалы с женщинами и бывшей женой, упомянем лишь последний. В середине сентября Риддл, возвращавшийся с одного из шоу, обвинил полицейского в домоганиях в аэропорту.

«Нет ничего лучше, чем домогательства офицера и преследование в аэропорту. Нет означает нет и ни в коем случае не означает да лишь из-за того, что я вежливый. Идиот! Не знаю, что они напишут в соцсетях, но я сделал фотографию этого человека. Обычно я не обращаю на такое внимание, однако в этот раз это было странно, они заставили меня почувствовать себя маленьким и ненужным. Это один из худших дней в моей жизни. Спасибо, Нью-Йорк, ты прогрессивный и отзывчивый», — написал Риддл.

После этого Риддл пропустил записи еженедельника и должен был скоро вернуться, однако его настигло увольнение.

Другие уволенные

Многие из других ныне уволенных реслеров уже давно были списаны с экранов WWE. Прилагаем полный список попавших под сокращение: Мустафа Али, Эмма, Рик Бугз, Алия, Элаяс, Риддик Мосс, Топ Долла, Шелтон Бенжамин, Дана Брук, Масэ, Мансуа, Шенки.

Любопытно, что многие уволенные вернулись в компанию лишь прошлой осенью по инициативе Пола Левека (Triple H. — Прим. «Чемпионата»), который отвечал за креативную составляющую в компании после ухода Винса Макмэна.

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Несколько месяцев назад Макмэн всё чаще стал возвращаться к работе с шоу, чем вызвал недовольство многих реслеров, которые при нём не получали должного внимания. Сейчас Макмэн входит в руководство TKO, имеет пакет акций WWE и, вероятно, оказал влияние на уход определённых персонажей.

Больше всего должно быть обидно Мустафе Али: в январе 2022 года он подал запрос на увольнение из WWE и пропал с экранов. Через несколько месяцев спортсмен вернулся на ринг, получил несколько сюжетных кампаний, в которых не впечатлил, и был отправлен на NXT. Перед своим увольнением он получил матч за титул чемпиона Северной Америки против Доминика Мистерио, но теперь их бой не состоится. Да и другим уволенным точно несладко.

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