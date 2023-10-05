«Саня, не слушай судью, бей!» Поветкин и Кличко превратили бой года в разочарование века

В 2023 году фанатов бокса ждёт грандиозное противостояние – Тайсон Фьюри сразится с Александром Усиком. А 10 лет назад культовым должен был стать поединок Владимира Кличко и Александра Поветкина. К битве было приковано максимальное внимание по всей планете, на кону стояли сразу пять поясов. Ажиотаж вокруг боя получился просто фантастическим. Вот только на выходе болельщики получили не самое яркое зрелище, которое вызвало огромное количество негативных отзывов.

Стоит отметить, что впервые о возможном поединке Поветкина и Кличко заговорили ещё в 2008 году. Дело даже дошло до его реальной организации. Но в самый ответственный момент россиянин получил повреждение, поэтому выйти в ринг так и не смог. В 2010 году стороны вновь попытались договориться о проведении боя. Но в дело снова вмешалось здоровье. Любопытно, что прямо перед подписанием контракта заболел именно Александр. И из-за его обстоятельств сорвался уже второй поединок. Но в 2013 году ничего не помешало проведению боя.

Казалось, что Поветкин находится в идеальном положении. Особенно по той причине, что поединок решили проводить в Москве. Антуража добавляло и то, как именно все ждали противостояние. И билеты, и телевизионные права разлетелись практически моментально. Транслировать это грандиозное событие хотели буквально по всему миру. А «Олимпийский» ломился от зрителей. Казалось, что на арену даже смогли забраться «безбилетники», которые рассчитывали вживую понаблюдать за битвой двух великих боксёров.

На фоне завышенных ожиданий сам поединок получился ужасным. Кличко решил воспользоваться преимуществом в габаритах, поэтому ушёл на дистанцию и начал активно бегать от россиянина. Владимир действовал на багаже своего опыта – спокойно набирал очки джебами и в нужный момент клинчевал Александра. Поветкин начал выглядеть беспомощно. Бросалось в глаза, что россиянин до самого конца поединка так и не смог нащупать варианты, чтобы что-то исправить. А ещё несколько раз рухнул на канвас – во втором и седьмом раунде.

Владимир просто идеально пользовался клинчами. А судья, как могло показаться, не спешил разнимать боксёров. Поэтому уже к середине поединка главной звездой вечера стал один из болельщиков. Позже появилась информация, что это был брат Поветкина – Владимир. Но никакого официального подтверждения она не нашла. Фанат постоянно выкрикивал оскорбления в адрес Кличко. А ещё призывал рубить соперника прямо в клинче: «Саня, не слушай судью, бей!» Позже это выражение стало предметом для шуток, практически стало крылатым.

Владимир Кличко и Александр Поветкин Фото: Martin Rose/Getty Images

В 11-м раунде Кличко не сдержался и толкнул россиянина, за что получил штрафной балл. Но было понятно, что ничего эта ситуация уже не решала. Дело ожидаемо дошло до судейского решения, которое ничем не удивило. Все рефери были солидарны – 119:104 в пользу Владимира, тотальное преимущество. Вместо конкурентного титульного поединка, претендующего на статус лучшего в столетии, фанаты получили избиение, в котором даже победитель выглядел довольно скучно.

С критикой на участников боя обрушились буквально все. Любопытно, что своё мнение решил высказать даже президент UFC Дана Уайт. Видимо, хотел ещё раз сделать выпад в сторону бокса.

Дана Уайт президент UFC «Кличко следовало дисквалифицировать, в 12-м раунде он не нанёс ни единого удара. И это чемпион мира в тяжёлом весе! Это позор, позор для мира бокса! И если это ваш чемпион-тяжеловес, то эта весовая категория умерла. Владимир не хотел драться. Он бегает и лапает соперника. Это отвратительно… Не могу поверить, что нашёлся кто-то, заплативший ему 17 миллионов долларов. То, что делают Кличко, это не бокс. Кличко не дерётся! Кто бы взялся сейчас утверждать обратное? Состоялся бы такой поединок не в Германии или в России, Кличко бы дисквалифицировали».

Недоволен остался и Дмитрий Пирог, который рассчитывал увидеть совершенно иной уровень: «В бою Кличко — Поветкин не увидел самого бокса. Там было всё, кроме бокса. С точки зрения зрителя почувствовал себя обманутым. Больше удовольствия получил от предварительной программы, нежели от главного боя. Не считаю, что в этом вина Александра. Здесь вина Владимира, а в большей степени даже рефери. Кличко делал то, что ему было комфортно для победы. Но куда смотрел рефери? Показалось, что он вёл себя слишком предвзято. Кроме одного очка, которое он снял, можно было снять больше».

Кличко победил, но вновь оказался в эпицентре критики. Всем начал надоедать стиль Владимира, которые многие считали грязным и даже неспортивным. Ещё более предсказуемым оказался Поветкин. В итоге самое ожидаемое событие года превратилось в скучное зрелище. Остаётся надеяться, что спустя десятилетие эта история не повторится.