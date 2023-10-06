Россия — знаковая страна для реслинга? Как будущую звезду WWE забили «Локобомбой» в Москве

Сэми Зейн — имя, которое знает абсолютно каждый фанат реслинга. Канадец, родившийся в семье сирийских иммигрантов, за последние полтора года сделал огромный скачок, пройдя путь от клоунского матча с актёром Джонни Ноксвиллом на Wrestlemania 38 до поединка за самый престижный пояс WWE против Романа Рейнса в родном Монреале. Кроме того, рестлер завоевал командные титулы с Кевином Оуэнсом в мейн-ивенте Wrestlemania.

Любопытно, что до карьеры в WWE Зейн, тогда выступавший под именем Эль Дженерико, часто работал в независимых федерациях и дважды приезжал в Россию.

Началом их конфликта с Иваном «Локомотивом» Марковым стала встреча в Японии, во время которой Дженерико назвал нашего соотечественника очень плохим рестлером. Россиянин не стал молчать и предложил сопернику матч у себя на родине, который состоялся в январе 2012 года.

Эль Дженерико довольно легко взял верх, показав свой высочайший уровень. И сразу согласился на проведение реванша. Россиянин очень настаивал на нём, поскольку хотел поквитаться с обидчиком. В итоге второй поединок состоялся в сентябре того же года. Зейн провёл бой с Марковым на Реслиаде в Москве, где проиграл. Иван применил свой коронный приём «Локобомба», что и позволило ему победить.

Эль Дженерико избивает Ивана Маркова Фото: wrestling.moscow

Похоже, Сэми очень понравилось в Москве. После выступления в России Эль Дженерико с теплом высказался о стране и местном реслинге:

«Это моё второе выступление в России. Здесь отличная аудитория, отличный промоушен, мне всё понравилось. Спасибо всем фанатам в России, Москве. Большое спасибо», — сказал он после матча.

После этого началась его долгая карьера в WWE с множеством второстепенных титулов, наград и боев. И звёздное время Зейна продолжается прямо сейчас — с 2022 по 2023 год он был одним из членов группировки «Bloodline», в которую до этого входили лишь Роман Рейнс (главный чемпион WWE и двоюродный брат Дуэйна Джонсона. — Прим. «Чемпионата») и его самоанские братья.

Зейн был одним из ведущих рестлеров этой группировки и позволил ей надышаться свежим воздухом, чтобы сюжет мог продолжаться максимально долго. Но в январе 2023 года на шоу Royal Rumble Зейн отказался избивать стулом своего друга Кевина Оуэнса, вместо этого ударив Рейнса — партнёра по команде. После этого Сэми был избит, а на публике стал появляться в роли доброго парня. Уже через месяц он дрался за главный титул WWE против Романа в родном Монреале, но проиграл. Тогда толпа встречала его так, будто он, а не Рейнс — главная звезда компании. Пиком популярности стала Wrestlemania 39, во время которой Зейн вместе с Оуэнсом выиграл командные титулы.

Кевин Оуэнс и Сэми Зейн празднуют победу на Wrestlemania Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Cейчас популярность Зейна немного пошла на спад, но он по-прежнему остаётся одним из главных хедлайнеров WWE. Кто знает, может, именно опыт выступлений в России помог ему вырасти в мировую звезду.