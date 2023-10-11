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Звёзды в реслинге, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, лучшие бои в реслинге, известные рестлеры

Тайсон вырубал, Руни давал пощёчину здоровяку. Как звёзды участвовали в реслинге
Айнур Шаймарданов
Звёзды в реслинге
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Место найдётся всем, главное — хороший гонорар.

WWE — крупнейший реслинг-промоушен мира, делающий всё, чтобы поднять свои и без того высокие показатели во всех отраслях. Промоушен активно работает со звёздами из других сфер, которые с удовольствием принимают участие в реслинг-шоу или даже становятся героями матчей за хорошую оплату.

Разбираем самые известные случаи посещения звёздами шоу WWE в новейшей истории.

В одном из матчей Дональд Трамп поставил на кон свою знаменитую прическу, но всех обманул:
Трампа должны были постричь, но он всех обманул. Как 45-й президент США блеснул в реслинге
Трампа должны были постричь, но он всех обманул. Как 45-й президент США блеснул в реслинге

Майк Тайсон

Тайсон — член Зала славы WWE. Его первый серьёзный сюжет завязался по ходу Wrestlemania 14 в 1998 году, когда он поучаствовал в конфликте Шона Майклза и Стива Остина. Тайсон вернулся в WWE в 2010 году и нокаутировал своим фирменным ударом Криса Джерико. В реслинге Железный Майк играл точно такую же роль, как в боксе — чудовищно опасный здоровяк, который сносит абсолютно всех.

Майк Тайсон наносит свой удар Крису Джерико

Майк Тайсон наносит свой удар Крису Джерико

Фото: wwe.com

Флойд Мейвезер

Мейвезер принял участие в конфликте с Биг Шоу в 2008 году, который привёл к их матчу на Wrestlemania 24. Сообщалось, что за этот поединок известный боксёр заработал $ 20 млн. Подтверждения информации нет, но слухи на ровном месте не возникают. К тому же Флойд известен как человек, который делает огромные деньги на любых событиях со своим участием.

Возвращаясь к матчу, то он, разумеется, вышел максимально комичным: Мейвезер при росте 173 см и весе около 65 кг одолел благодаря фирменному удару соперника ростом 214 см и весом в 114 кг.

Мейвезер повис на Биг Шоу

Мейвезер повис на Биг Шоу

Фото: wwe.com

Snoop Dogg

Музыкант, актёр и просто артист, который известен по всему миру. Snoop Dogg часто появляется на шоу WWE, за что в 2016 году был включён в Зал славы. Музыкант в большинстве случаев выступает в роли ведущего, но нередко дело доходит и до исполнения некоторых приёмов. Выглядит комично, однако, судя по реакции толпы, это именно то, что они хотят получить.

Snoop Dogg проводит фирменный приём Дуэйна Джонсона на Wrestlemania 39

Snoop Dogg проводит фирменный приём Дуэйна Джонсона на Wrestlemania 39

Фото: wwe.com

Джонни Ноксвилл

Ноксвилл — известный американский актёр, успевший сняться в десятках фильмов. На его счету роли в таких лентах, как «Люди в чёрном» и «Бар «Гадкий Койот», но больше всего он известен как создатель телесериала «Чудаки» и актёр озвучки. Также его прототип появлялся в мультсериалах «Спанч Боб» и «Гриффины».

Ноксвилл не так часто появляется на реслинге, поэтому из его главных событий в этом виде спорта можно вспомнить лишь единственное и запоминающееся — матч с Сэми Зейном на Wrestlemania 38 по комедийным экстремальным условиям. Ноксвилл победил при помощи своих друзей и больше не появлялся в реслинге.

А ещё Зейн выступал в России, и ему понравилось:
Россия — знаковая страна для реслинга? Как будущую звезду WWE забили «Локобомбой» в Москве
Россия — знаковая страна для реслинга? Как будущую звезду WWE забили «Локобомбой» в Москве
Джонни Ноксвилл проводит запрещенный приём против Сэми Зейна

Джонни Ноксвилл проводит запрещенный приём против Сэми Зейна

Фото: wwe.com

Уэйн Руни

Известный в прошлом английский футболист, недавно покинувший пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед», появился на реслинг-шоу лишь однажды. Он побывал на записях выпуска Raw, где дал пощёчину Уэйду Барретту. Всё началось со слов рестлера: «Мне не нравится, как ты смотришь на меня, Уэйн. Ты смотришь на меня так, будто у тебя есть какие-то проблемы со мной».

Затем Барретт спустился с ринга и подошёл к трибуне, где сидел Руни, получив от него пощечину. Кстати, ещё одним футболистом, который побывает на реслинг-шоу, может стать экс-партнёр Руни по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Спортсмен, ныне играющий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», может стать приглашённой звездой на шоу Crown Jewel.

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