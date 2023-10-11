Тайсон вырубал, Руни давал пощёчину здоровяку. Как звёзды участвовали в реслинге

WWE — крупнейший реслинг-промоушен мира, делающий всё, чтобы поднять свои и без того высокие показатели во всех отраслях. Промоушен активно работает со звёздами из других сфер, которые с удовольствием принимают участие в реслинг-шоу или даже становятся героями матчей за хорошую оплату.

Разбираем самые известные случаи посещения звёздами шоу WWE в новейшей истории.

Майк Тайсон

Тайсон — член Зала славы WWE. Его первый серьёзный сюжет завязался по ходу Wrestlemania 14 в 1998 году, когда он поучаствовал в конфликте Шона Майклза и Стива Остина. Тайсон вернулся в WWE в 2010 году и нокаутировал своим фирменным ударом Криса Джерико. В реслинге Железный Майк играл точно такую же роль, как в боксе — чудовищно опасный здоровяк, который сносит абсолютно всех.

Майк Тайсон наносит свой удар Крису Джерико Фото: wwe.com

Флойд Мейвезер

Мейвезер принял участие в конфликте с Биг Шоу в 2008 году, который привёл к их матчу на Wrestlemania 24. Сообщалось, что за этот поединок известный боксёр заработал $ 20 млн. Подтверждения информации нет, но слухи на ровном месте не возникают. К тому же Флойд известен как человек, который делает огромные деньги на любых событиях со своим участием.

Возвращаясь к матчу, то он, разумеется, вышел максимально комичным: Мейвезер при росте 173 см и весе около 65 кг одолел благодаря фирменному удару соперника ростом 214 см и весом в 114 кг.

Мейвезер повис на Биг Шоу Фото: wwe.com

Snoop Dogg

Музыкант, актёр и просто артист, который известен по всему миру. Snoop Dogg часто появляется на шоу WWE, за что в 2016 году был включён в Зал славы. Музыкант в большинстве случаев выступает в роли ведущего, но нередко дело доходит и до исполнения некоторых приёмов. Выглядит комично, однако, судя по реакции толпы, это именно то, что они хотят получить.

Snoop Dogg проводит фирменный приём Дуэйна Джонсона на Wrestlemania 39 Фото: wwe.com

Джонни Ноксвилл

Ноксвилл — известный американский актёр, успевший сняться в десятках фильмов. На его счету роли в таких лентах, как «Люди в чёрном» и «Бар «Гадкий Койот», но больше всего он известен как создатель телесериала «Чудаки» и актёр озвучки. Также его прототип появлялся в мультсериалах «Спанч Боб» и «Гриффины».

Ноксвилл не так часто появляется на реслинге, поэтому из его главных событий в этом виде спорта можно вспомнить лишь единственное и запоминающееся — матч с Сэми Зейном на Wrestlemania 38 по комедийным экстремальным условиям. Ноксвилл победил при помощи своих друзей и больше не появлялся в реслинге.

Джонни Ноксвилл проводит запрещенный приём против Сэми Зейна Фото: wwe.com

Уэйн Руни

Известный в прошлом английский футболист, недавно покинувший пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед», появился на реслинг-шоу лишь однажды. Он побывал на записях выпуска Raw, где дал пощёчину Уэйду Барретту. Всё началось со слов рестлера: «Мне не нравится, как ты смотришь на меня, Уэйн. Ты смотришь на меня так, будто у тебя есть какие-то проблемы со мной».

Затем Барретт спустился с ринга и подошёл к трибуне, где сидел Руни, получив от него пощечину. Кстати, ещё одним футболистом, который побывает на реслинг-шоу, может стать экс-партнёр Руни по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Спортсмен, ныне играющий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», может стать приглашённой звездой на шоу Crown Jewel.