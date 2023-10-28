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«Бойцовский клуб РЕН ТВ», Дацик — Романкевич, результат боя, исход поединка, кто победил, обзор, технический нокаут

Дацик рухнул лицом в пол! Громадный белорус снёс Рыжего Тарзана
Игорь Некрасов
Дацик рухнул лицом в пол!
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После боя Романкевич бросил вызов Владимиру Минееву.

Завершился очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера встретились Вячеслав Дацик и Пётр Романкевич.

Онлайн-трансляция турнира:
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Романкевич сенсационно разбил Дацика и вызвал Минеева!
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Романкевич сенсационно разбил Дацика и вызвал Минеева!

Дацик в особых представлениях не нуждается. В последние годы Рыжий Тарзан выступает в различных промоушенах и делает это довольно часто, причём по совершенно разным правилам: и в боксе, и на голых кулаках, и по правилам ММА. В своём последнем поединке в августе этого года он бился в ринге против экс-бойца UFC Оли Томпсона, который до этого брутально нокаутировал известного российского бойца Алексея Олейника.

С Дациком такой трюк не прошёл: Вячеслав с первых секунд боя бросился в атаку, работал фирменными размашистыми ударами и в середине первого раунда донёс до цели несколько тяжёлых ударов. Томпсон с трудом остался на ногах, но рефери, видя беспомощное положение британца, остановил поединок, зафиксировав победу Дацика техническим нокаутом. В этом году бой против Романкевича стал уже шестым для Рыжего Тарзана.

Подробнее о поединке Дацика и Томпсона:
Ударов Дацика боятся даже судьи. Рыжий Тарзан победил быстро
Ударов Дацика боятся даже судьи. Рыжий Тарзан победил быстро

Пётр Романкевич – известный кикбоксёр, победитель Кубка мира и чемпион мира по различным версиям. В 2023 году Романкевич провёл два боя, оба по правилам кикбоксинга, и в каждом проиграл. Сначала он уступил Ивану Штыркову в Екатеринбурге по итогам экстра-раунда, а затем нокаутом проиграл Фёдору Колтуну. По правилам ММА белорусский спортсмен провёл шесть поединков, в пяти он оказался сильнее соперников.

О бое Штыркова и Романкевича:
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Дацик с первых же секунд боя начал прессинговать оппонента, постоянно поддавливал Романкевича, но не включался в атаки, Пётр же отстреливался джебом. Рыжий Тарзан несколько раз зацепил соперника тяжёлыми апперкотами, но белорус выдержал удары. Вячеслав же принимал встречные атаки оппонента и шёл вперёд.

Второй раунд начался с разменов, оживился поединок. Романкевич доставал соперника с дистанции, Дацик продолжал напирать на белорусского спортсмена, но было видно, что функционально Рыжий Тарзан начал проседать. В середине второго раунда Вячеслав заметно замедлился, чем воспользовался Романкевич. Выдержал он натиск Рыжего Тарзана, после чего сам пошёл в атаку. Пётр зажал Дацика у сетки, где выбросил серию ударов, после которой Вячеслав рухнул на пол. Дацик поднялся на ноги, но продолжить бой не сумел. Рефери остановил поединок, зафиксировав неожиданную победу Петра Романкевича.

После боя Романкевич вызвал Владимира Минеева, которому скоро предстоит поединок с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга.

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