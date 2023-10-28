Дацик рухнул лицом в пол! Громадный белорус снёс Рыжего Тарзана

Завершился очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера встретились Вячеслав Дацик и Пётр Романкевич.

Дацик в особых представлениях не нуждается. В последние годы Рыжий Тарзан выступает в различных промоушенах и делает это довольно часто, причём по совершенно разным правилам: и в боксе, и на голых кулаках, и по правилам ММА. В своём последнем поединке в августе этого года он бился в ринге против экс-бойца UFC Оли Томпсона, который до этого брутально нокаутировал известного российского бойца Алексея Олейника.

С Дациком такой трюк не прошёл: Вячеслав с первых секунд боя бросился в атаку, работал фирменными размашистыми ударами и в середине первого раунда донёс до цели несколько тяжёлых ударов. Томпсон с трудом остался на ногах, но рефери, видя беспомощное положение британца, остановил поединок, зафиксировав победу Дацика техническим нокаутом. В этом году бой против Романкевича стал уже шестым для Рыжего Тарзана.

Пётр Романкевич – известный кикбоксёр, победитель Кубка мира и чемпион мира по различным версиям. В 2023 году Романкевич провёл два боя, оба по правилам кикбоксинга, и в каждом проиграл. Сначала он уступил Ивану Штыркову в Екатеринбурге по итогам экстра-раунда, а затем нокаутом проиграл Фёдору Колтуну. По правилам ММА белорусский спортсмен провёл шесть поединков, в пяти он оказался сильнее соперников.

Дацик с первых же секунд боя начал прессинговать оппонента, постоянно поддавливал Романкевича, но не включался в атаки, Пётр же отстреливался джебом. Рыжий Тарзан несколько раз зацепил соперника тяжёлыми апперкотами, но белорус выдержал удары. Вячеслав же принимал встречные атаки оппонента и шёл вперёд.

Второй раунд начался с разменов, оживился поединок. Романкевич доставал соперника с дистанции, Дацик продолжал напирать на белорусского спортсмена, но было видно, что функционально Рыжий Тарзан начал проседать. В середине второго раунда Вячеслав заметно замедлился, чем воспользовался Романкевич. Выдержал он натиск Рыжего Тарзана, после чего сам пошёл в атаку. Пётр зажал Дацика у сетки, где выбросил серию ударов, после которой Вячеслав рухнул на пол. Дацик поднялся на ноги, но продолжить бой не сумел. Рефери остановил поединок, зафиксировав неожиданную победу Петра Романкевича.

После боя Романкевич вызвал Владимира Минеева, которому скоро предстоит поединок с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга.