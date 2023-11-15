Емельяненко – на распутье. Возвращение в спорт может обойтись Александру слишком дорого

Александр Емельяненко провёл свой последний поединок 25 мая. Тогда Феникс оказался сильнее блогера Евгения Ершова. Но, говоря откровенно, на российского бойца было тяжело смотреть. Перед боем Александр выглядел очень медленно, с трудом поднимался по лестницам, а во время медиаактивностей смотрелся потерянным. Ещё страшнее за здоровье Емельяненко стало уже после победы. Охране пришлось уводить Феникса буквально под руки.

После этого Александр решил полностью изменить свою жизнь. На протяжении полугода Емельяненко находился в «Центре восстановления личности» в Республике Ингушетия, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Феникс сам рассказал о причинах такого решения.

Александр Емельяненко российский боец «Я просто понял, что моя семья, моё окружение, мои друзья, большинство из которых спортсмены, не употребляют. Они против моего образа жизни. После турниров я всегда узнавал, когда состоится следующий бой, после чего у меня был небольшой период релакса, восстановления, отдыха. Это затягивалось, переносились бои, я срывался в загулы, и это продолжалось не неделю, а более длительный срок. Я понял, что самому мне не справиться. Впервые в жизни я не ушёл в загул после боя, а веду здоровый образ жизни, тренируюсь и делаю выводы».

11 ноября в социальных сетях Александра появилась новость, что боец закончил процесс восстановления в «Центре восстановления личности». Казалось бы, фанаты Емельяненко должны быть в восторге. Но в том же посте была указана и ещё одна фраза: «Ждите анонс боя».

Видимо, Александр всё-таки собирается вернуться в бои. И понятен даже предварительный круг потенциальных соперников. Например, менеджер Феникса Никита Бурчак рассуждает о возможности поединка с Алексеем Олейником: «У Алексея есть некое скептическое отношение к данной идее. Мне кажется, об организации такого поединка можно было бы подумать на весну. Александру по силам дать бой Алексею. При должной подготовке у Александра будут шансы на победу. Так что не будем исключать возможность организации данного поединка в 2024 году».

А ещё у Александра есть сразу несколько незакрытых историй с реваншами. Во-первых, Емельяненко может провести ещё один поединок с Сергеем Харитоновым. 43-летний Десантник хочет поквитаться за нокаут, который случился 10 сентября 2006 года на турнире Pride Final Conflict Absolute. Во-вторых, сам Феникс тоже горит желанием отдать должок – Вячеславу Дацику. То поражение за 13 секунд надолго впечаталось в память фанатов смешанных единоборств и самого бойца.

Кроме того, перед реабилитацией стало понятно, что Александр готов проводить поединки практически по любым правилам, да и соперников он не перебирает. Если предложат блогера, певца или медийную личность, Емельяненко с удовольствием согласится. Всё ещё свежи в памяти задумки о поединке Феникса с рэпером Джиганом. Бой по правилам кикбоксинга тогда сорвался, но теперь организаторы могут вновь вернуться к идее.

Большой вопрос заключается в том, нужно ли это самому Александру. Ведь Феникс признавался, что именно поединки вынуждали его уходить в запои, после каждого боя самочувствие спортсмена ухудшалось. За Емельяненко переживают все – и фанаты смешанных единоборств, и профессиональные бойцы, и промоутеры. Хочется, чтобы Александр нашёл свой путь, в котором смог бы сочетать спорт и жизнь без вредных привычек. Но есть ощущение, что возвращение в клетку может разрушить всё то, к чему Емельяненко шёл на протяжении длительного времени.

Индустрия даёт огромное количество вариантов для развития. Можно стать тренером, комментатором, создать собственную школу. Всё это позволяет оставаться в спорте, но не рисковать своим здоровьем практически ежедневно. И хочется, чтобы Александр всё-таки нашёл свой путь. Конечно, один поединок провести вполне можно, особенно если представить его как прощальный. Однако полноценное возвращение в бои поставит под угрозу все труды последних шести месяцев.