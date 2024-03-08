Реальная звезда или «домашний» чемпион? Курбанов — самый противоречивый боксёр России

8 марта в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. Возглавят его Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну, при этом кард турнира не обойдётся и без российского представительства. Непобеждённый Магомед Курбанов встретится с узбекским боксёром Исраилом Мадримовым в бою за вакантный пояс WBA в первом среднем весе, предыдущим владельцем которого был звёздный Джермелл Чарло.

Магомед Курбанов родился в Дагестане, но в 12 лет перебрался в Ханты-Мансийск, где начал заниматься боксом. На любительском уровне он стал победителем Спартакиады, выполнил норматив мастера спорта, но, не попав в сборную, решил перейти в профессионалы.

Профессиональная карьера Магомеда неразрывно связана с Екатеринбургом, куда он переехал в молодом возрасте. Именно там он начал выступать, и большинство боёв Курбанова прошли на Урале. За это, кстати, боксёр получает немало критики: как и других бойцов, связанных с RCC и Екатеринбургом, его часто называют «домашним» боксёром, пользующимся благоволением судей.

Магомед Курбанов Фото: RCC Boxing

Критика Магомеда никогда не смущала, он продолжал методично побеждать и набирать популярность. В первых 10 боях Курбанов одержал 10 побед, семь из которых были досрочными. При этом россиянин выигрывал различные региональные титулы, поднимаясь в мировых рейтингах.

Постепенно уровень оппозиции начал возрастать, и, конечно, бои стали более сложными. Но Курбанов по-прежнему не знал поражений, побеждал, например, экс-обладателя титула WBC Silver Чарльза Маньючи, бывшего временного чемпиона WBA Диего Чавеса.

Однако по-настоящему серьёзная оппозиция у Магомеда была в последние годы. Сначала в Екатеринбург приехал британец Лиам Смит – бывший чемпион мира, который, например, боксировал с Канело. Бой получился близким, но победа осталась за Курбановым. Следом на Урал пожаловал ещё один бывший чемпион мира – Патрик Тейшейра – и уже в первом раунде побывал в нокдауне. Магомед вновь забрал победу решением судей, добив свой рекорд до 23-0.

В бою со Смитом, кстати, Курбанов завоевал титул чемпиона WBO International, которым он владеет до сих пор. Россиянин защитил его в бою с рейтинговым нокаутёром из Венесуэлы Хоаном Гонсалесом, а в последнем поединке Курбанов одолел француза Мишеля Соро. К слову, бой был очень тяжёлым, у Магомеда было сильное рассечение, но он всё-таки забрал победу раздельным решением судей.

Вот такая противоречивая карьера получается у Магомеда Курбанова. С одной стороны – 25-0, победы над Смитом, Тейшейрой и Соро, высокие места в мировых рейтингах. С другой – резюме невыездного из Екатеринбурга бойца, критика судейских решений в победных боях. Мол, дома и судьи помогают.

Впрочем, если отринуть подобные домыслы, Магомед Курбанов – крепкий боксёр с очень неплохим для первого среднего веса ударом. Он старается показывать яркие поединки, порой где-то даже заигрывает с публикой или провоцирует соперника.

«Курбанов иногда немного пижонит на ринге — есть у него такое в боях. И в некоторых эпизодах ему не хватает цепкости в маленьких эпизодах. Мадримов для Курбанова – оппозиция нового, невиданного ранее уровня. Желаю боксерам хорошего, зрелищного поединка! Думаю, эти двое закатят знатную рубку», — подметил известный экс-боксёр Григорий Дрозд.

В любом случае поединок с Мадримовым – это совершенно новый уровень для Магомеда. Саудовская Аравия, на кону титул чемпиона мира, о котором россиянин уже давно мечтает. Ну, а победа откроет для Курбанова новые горизонты, в том числе – потенциальный поединок с Тимом Цзю, о котором Магомед постоянно говорит.

Но и соперник – непобеждённый боксёр, который давно находится в топе первого среднего веса и тоже жаждет получить заветный титул. Сумеет ли Курбанов продемонстрировать свои лучшие боксёрские качества, свой характер, сможет ли боксировать вне дома – вопросы, на которые мы узнаем ответ уже скоро. Но сам Магомед в своих силах уверен.

«Спасибо всем большое, это очень хороший шанс для меня. Я 16 лет в боксе ради этого боя. Я дрался дома, но ринг и есть мой дом. Как собираюсь побить Мадримова? Так же, как побил остальных 25 соперников», — сказал Магомед Курбанов на пресс-конференции.