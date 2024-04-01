Бессмысленное и беспощадное возвращение? Поветкин готовится возобновить карьеру

В последнее время в профессиональном боксе появился любопытный тренд. Ветераны, которые давно завершили карьеру, возвращаются в ринг. Совсем недавно был анонсирован поединок Майка Тайсона и Джейка Пола, скоро проведёт свой бой Мэнни Пакьяо, соперником которого станет Буакав Банчамек. А теперь появилась информация, что возобновить карьеру решил легендарный российский боксёр. О высокой вероятности подобного развития событий заявил Александр Поветкин.

Сначала россиянин оценивал перспективы возобновления карьеры очень осторожно. Он напоминал об основной проблеме, с которой сталкиваются возрастные спортсмены: «Я не хочу ничего загадывать. Но если здоровье будет позволять, почему нет?»

Здоровье действительно становится главной опасностью для возрастных боксёров. Во-первых, восстановление после поединков становится намного более затяжным и проблематичным. Во-вторых, во время самого боя скорости и рефлексов уже не хватает. Поэтому количество пропускаемых ударов существенно возрастает. От этого уже предостерегают всё того же Тайсона, который собрался драться с молодым и амбициозным оппонентом. Многие боятся, что поединок может оказаться очень опасным для здоровья Железного Майка.

А теперь Александр лишь подтвердил, что собирается вернуться в ринг. Он отметил, что даже держит в голове имя потенциального соперника: «Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому проиграл в последний раз».

Александр Поветкин проводит открытую тренировку Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Именно британец по прозвищу Похититель подвёл черту под карьерой россиянина. Стоит отметить, что на её финишной прямой соперники успели подраться дважды. Сначала – 22 августа 2020 года. Тогда Поветкин нокаутировал оппонента и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond в тяжёлом весе. Правда, 27 марта 2021 года британец мощно ответил. Он уже в четвёртом раунде отправил Александра в технический нокаут. А вскоре после поединка россиянин принял решение завершить карьеру.

Возвращение россиянина ради такого поединка, если честно, выглядит опасно. А всё потому, что Диллиан находится в отличной форме. После боя с Поветкиным британец успел выйти в ринг три раза. И проиграл лишь однажды – Тайсону Фьюри. В шестом раунде Уайт был нокаутирован одним из лучших боксёров на планете. Затем Диллиан решением большинства судей одолел Джермейна Франклина, который на тот момент шёл непобеждённым с рекордом 21-0. А в марте 2024 года Похититель буквально растерзал Кристиана Хаммера, заставив того не встать с табуретки после третьего раунда.

Диллиан Уайт и Кристиан Хаммер Фото: Sportsfile via Getty Images

Уайт обладает серьёзным нокаутирующим потенциалом. И 20 из 30 своих побед Диллиан забрал именно досрочно. Поединок с ним может завершиться для россиянина плачевно. На финишной прямой карьеры Поветкин был нокаутирован дважды. Поражения от Энтони Джошуа и Уайта получились очень болезненными. После них пришлось долго восстанавливаться. И теперь высокий уровень оппозиции может привести к ещё более серьёзным последствиям.

При этом совсем отговаривать Русского Витязя от возвращения в спорт не хочется. Он прошёл славную боксёрскую карьеру, по ходу которой дрался с лучшими представителями своего дивизиона. Но при этом прямо сейчас всё может обернуться тотальным крахом. Зато всегда есть возможность попробовать свои силы в поп-боксе. Например, совсем недавно так поступили Олег Тактаров и Джефф Монсон. Складывается ощущение, что там найдется огромное количество желающих организовать поединок для Поветкина. Да и в соперниках недостатка быть не должно.