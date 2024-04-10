А каким бы мог быть идеальный UFC 300? Собираем настоящий турнир мечты

В предстоящие выходные состоится юбилейный турнир UFC 300. Глава лиги Дана Уайт обещал организовать такой кард, от которого болельщики будут в восторге. На деле же всё не так ярко: да, безусловно, есть интересные противостояния, но какого-то «вау-эффекта» нет. Мы решили представить, какие бои действительно украсили и усилили бы кард UFC 300.

Ислам Махачев — Леон Эдвардс

Лидер рейтинга P4P, чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев уже давно говорит о желании подняться в весе и провести бой за величие за второй чемпионский пояс в полусреднем весе. Интересно, что Дана Уайт в поиске ярких поединков на юбилейный турнир хотел устроить для Ислама бой мечты против Леона Эдвардса – чемпиона полусреднего веса. Однако россиянин сам отказался от этого поединка из-за Рамадана. А ведь этот поединок мог стать самым громким боем не только турнира, но и года.

«Да, мне предлагали провести бой с Эдвардсом на UFC 300, но это было нереально, потому что у нас сейчас Рамадан. Будем голодать, в это время тренироваться будет очень сложно. Есть всего пять-шесть часов, чтобы поесть», — рассказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Том Аспиналл — Алекс Перейра

Алекс Перейра и так возглавит турнир UFC 300, однако особого ажиотажа его бой против Джамала Хилла не вызывает. Гораздо интереснее было бы посмотреть на то, как бразилец поднимется в тяжёлый вес и проведёт исторический поединок за пояс чемпиона UFC в третьей для себя весовой категории. Сейчас временным чемпионом является британец Том Аспиналл, нокаутировавший Сергея Павловича, и поединок Перейры и Аспиналла выглядит куда более привлекательным для зрителей, нежели бой Перейры и Хилла. Но бразилец пока решил сосредоточиться на зачистке полутяжёлого дивизиона, поэтому в Лас-Вегасе мы увидим именно бой Алекса и Джамала.

Илия Топурия — Шон О’Мэлли

Поединок двух ярких ударников вполне мог бы украсить UFC 300. Отбросим в стороны разговоры о том, что Топурия ещё не провёл ни одной защиты титула, о реванше с Алексом Волкановски и прочем. Да, всё это логично, но если юбилейный турнир нуждался бы в ярких боях, то О’Мэлли и Топурия вполне вписались бы в главный кард. Шон и Илия отлично работают в стойке, закатывают яркие поединки, являются нокаутёрами, и этот бой точно не оставил бы зрителей равнодушными.

Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья

В среднем весе после долгой доминации Исраэля Адесаньи началась настоящая титульная чехарда. Шон Стрикленд, победивший Адесанью, не сумел защитить титул, и новым королём стал мощный южноафриканец Дрикус дю Плесси. У дю Плесси и Адесаньи давние счёты, ещё будучи чемпионом Исраэль рассматривал вариант с боем против Дрикуса, и бойцы активно раскручивали через трэш-ток. Однако в клетке они так и не сошлись. Идеальным вариантом для возвращения Адесаньи был бы юбилейный турнир и титульный бой против дю Плесси, но Адесанья пока так и находится в отпуске. Хотя Дрикус активно вызывал Иззи.

«Сейчас я наслаждаюсь моментом, но есть один парень, который пытался унизить меня. Этот человек потерял свой пояс, и теперь он у меня. Сейчас его здесь нет… Исраэль Адесанья, вернись, чтобы мы могли свести счёты!» — сказал дю Плесси после боя со Стриклендом.

Хамзат Чимаев — Пауло Коста

Эти двое уже давно ведут бой в интернете, упражняясь в мемах и трэш-токе. Коста и Чимаев вполне могли бы стать частью UFC 300, особенно учитывая, какую антипатию они испытывают друг к другу. Много было сказано, и, конечно, поединок Пауло и Хамзата является одним из тех противостояний, к которому будет приковано огромное количество внимания. Идеальный бой для юбилейного турнира.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

Джон Джонс — Стипе Миочич

Сага с поединком за наследие между Джонсом и Миочичем тянется долго. Их бой должен был состояться ещё осенью, но Джонс неожиданно травмировался на тренировке. Конечно, вывеска Джонс – Миочич должна была украсить юбилейный турнир, бой «лучшего бойца за всю историю» против «лучшего тяжеловеса за всю историю» — именно так преподносят этот поединок, и где он должен был состояться, как не на UFC 300?

Конор Макгрегор — любой соперник

Как и в ситуации с Джоном Джонсом, представить юбилейный турнир без главной звезды промоушена крайне сложно. Да, ирландец не дрался уже очень долго и планирует своё возвращение уже несколько лет. Но его появление в клетке на UFC 300 вызвало бы мощнейший ажиотаж, причём абсолютно неважно, с кем бы подрался Конор: с Майклом Чендлером, который уже давно ждёт ирландца, с Дастином Порье или с кем-то ещё. Здесь не важен соперник, важна фигура Макгрегора. Ну а если бы в соперниках был Ислам Махачев, то, думается, это был бы рекордный турнир и по посещаемости, и по проданным платным трансляциям.