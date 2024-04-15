Поединок брата Фьюри, битва Хейни и Гарсии, российский десант в PFL. Топ-8 боёв недели

Стартует очередная неделя, которая подарит большое количество поединков в мире смешанных единоборств и профессионального бокса. Конечно, фанаты по-прежнему под впечатлением от UFC 300. Грандиозный турнир порадовал большим количеством ярких поединков. Но и в рамках предстоящей недели будет за чем последить. Особый интерес вызывают турниры ACA и PFL, а также яркие боксёрские сражения. Мы подготовили список из восьми главных событий предстоящей недели – с 15 по 21 апреля.

19 апреля. Анатолий Токов – Шараф Давлатмуродов

19 апреля в Санкт-Петербурге состоится турнир ACA 174. Особенный интерес вызывает противостояние, в котором схлестнутся Анатолий Токов (29-3) и Шараф Давлатмуродов (19-4). Ученик Фёдора Емельяненко возвращается на родину. Изначально Токов должен был провести реванш с Магомедом Исмаиловым. Но в итоге соперник снялся из-за травмы. А Анатолий получил нового соперника. С ним боец также сталкивался по ходу профессиональной карьеры. Случилось это на турнире Bellator 269. И тогда Токов одержал победу раздельным решением судей. Теперь Шараф будет максимально заряжен на то, чтобы вернуть должок.

Анатолий Токов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В ночь с 19 на 20 апреля. Андрей Корешков – Магомед Умалатов

В ночь с 19 на 20 апреля в Чикаго (США) на арене «Винтраст» состоится турнир PFL 3. В главном событии вечера сойдутся Андрей Корешков (27-4) и Магомед Умалатов (14-0). Организация решила свести между собой двух россиян. Корешков идет на серии из пяти побед и находится в прекрасном состоянии. В последнем поединке на турнире Bellator MMA x Rizin 2 был разбил Лоренц Ларкин. Его получилось одолеть раздельным решением судей. А Магомед Умалатов по-прежнему остаётся непобеждённым. В прошлом году он должен был сразиться в полуфинале регулярного сезона PFL с соотечественником Магомедом Магомедкеримовым, но снялся с поединка.

В ночь с 19 на 20 апреля. Логан Сторли – Шамиль Мусаев

Помимо главного боя, на турнире PFL 3 состоится сразу несколько поединков с участием россиян. Особый интерес вызывает бой, в котором сойдутся Логан Сторли (15-2) и Шамиль Мусаев (15-1-0). Непобеждённый российский боец в последнем поединке на RCC 16 столкнулся с соотечественником. И победил Алексея Кунченко техническим нокаутом. Теперь Шамиль дебютирует в новом для себя промоушене. И сразу получает очень крепкого и опытного соперника. Для Мусаева это может стать серьёзной проверкой на прочность.

Шамиль Мусаев Фото: vk.com/rcc_mma

В ночь с 19 на 20 апреля. Тимур Хизриев – Бретт Джонсон

Следующим непобеждённым россиянином, врывающимся в новую лигу, становится Тимур Хизриев (13-0). Он раньше выступал в Bellator, где успел добыть три победы. Причём все — единогласным решением судей. А теперь боец попытается мощно и ярко ворваться в новый промоушен. На его пути встанет Бретт Джонсон (20-3), обладающий колоссальным опытом в MMA. 32-летний представитель Уэльса попытается устроить россиянину «тёплый» приём.

Тимур Хизриев Фото: Bellator

В ночь с 19 на 20 апреля. Лауреано Старополи – Мурад Рамазанов

А первым из российских бойцов на турнире PFL 3 в клетку выйдет Мурад Рамазанов (12-0-1 NC). Он выступал в промоушене One Championship, где шёл на мощнейшей серии из побед. Но последний поединок с Роберто Солдичем остался без решения. Случайный удар коленом в пах стал роковым. А теперь Рамазанов попытается удачно дебютировать в новой лиге. Противостоять россиянину будет аргентинец Лауреано Старополи (12-5), который свой первый поединок в PFL уже провёл.

20 апреля. Хьюи Фьюри – Константин Довбыщенко

20 апреля в городе Ротерхэм (Англия) состоится любопытный боксёрский вечер. Одним из его хедлайнеров станет сводный брат Тайсона Фьюри – Хьюи (26-3, 15 KO). Родственник Цыганского короля попытается удачно вернуться в ринг после трёхлетнего простоя. В последнем поединке Хьюи столкнулся с Кристианом Хаммером, которого финишировал в пятом раунде. А теперь соперником Фьюри станет Константин Довбыщенко(10-14-1, 7 KO). Судя по всему, в этом противостоянии можно смело ждать досрочного решения.

Хьюи Фьюри Фото: James Chance/Getty Images

В ночь с 20 на 21 апреля. Девин Хейни – Райан Гарсия

В ночь с 20 на 21 апреля в Нью-Йорке (США) состоится мощный боксёрский вечер. Его главными действующими лицами станут Девин Хейни (31-0, 15 KO) и Райан Гарсия (24-1, 20 KO). Два ярких бойца и невероятных таланта сойдутся в ринге. Хейни в своём последнем поединке разбил Реджиса Прогрейса. Он оказался сильнее соотечественника единогласным решением судей – 120-107 (трижды). А Райан Гарсия успел оправиться после поражения от Джервонты Дэвиса. После этого на пути американца оказался соотечественник Оскар Дуарте Хурадо. И его Райан финишировал в восьмом раунде.

В ночь с 20 на 21 апреля. Сергей Деревянченко – Вон Александер

На том же турнире интересным выглядит противостояние Сергея Деревянченко (14-5, 10 KO) и Вона Александера (18-10-1, 11 KO). Соперники выступают в среднем весе, поэтому поединок обещает получиться ярким. Кроме того, оба обладают довольно серьёзной нокаутирующей мощью и способны выбросить «жирную точку». Поэтому бой вполне может не добраться до поздних раундов.