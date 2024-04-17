Бронзовый бомбардировщик покрылся ржавчиной. Карьеру Уайлдера добьёт китайский гигант

Накануне состоялась пресс-конференция, главной темой которой стал предстоящий поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира. Но 1 июня на турнире будет интересно посмотреть не только на них. Особенно ярким обещает получиться поединок, в котором между собой зарубятся тяжеловесы – Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй. Карьера 38-летнего американца стремительно идет к закату. И предстоящий бой может поставить на ней крест.

Стоит отметить, что сам Уайлдер не подаёт вида, что совсем скоро может уйти из профессионального спорта. А саму пресс-конференцию Деонтей едва не превратил в свой бенефис. Он появился на публике в маске, которую сорвал не сразу. А ещё Бронзовый бомбардировщик шутил, хохотал и даже угрожающе кричал. Возможно, последние поражения сделали Уайлдера более раскованным. На фоне прагматичного Чжилэя Деонтей и вовсе выглядел настоящим шоуменом.

Эдди Хирн и Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Начало конца – трилогия с Тайсоном Фьюри. К ней американец подходил с рекордом 40-0. Первый поединок проходил 1 декабря 2018 года и завершился вничью – тогда Цыганский король дважды побывал в нокдауне. После этого Уайлдер довольно быстро оправился, победил Доминика Бризила и Луиса Ортиса. А затем началось… Дважды подряд Деонтей проиграл Фьюри. Причём в первом бою уступил техническим нокаутом в седьмом раунде. А во втором рухнул в пол лицом в 11-й трёхминутке. Конечно, после этого получилось вернуться и победить Роберта Хелениуса. Но эпичная победа в первом раунде всё равно не оставила ощущения, что вернулся тот самый Бронзовый бомбардировщик.

Ещё одним тревожнейшим звоночком в карьере Уайлдера стало поражение от Джозефа Паркера, которое случилось 23 декабря 2023 года в Саудовской Аравии. С одной стороны, дело закончилось судейским решением в пользу новозеландца. Но с другой – соперник полностью доминировал над Деонтеем, а счёт получился разгромным – 118-111, 118-110, 120-108. А после самого поединка многие эксперты даже упрекали Уайлдера в отсутствии желания бороться и биться. А сам американец даже намекнул на возможное завершение профессиональной карьеры.

Деонтей Уайлдер бывший обладатель титула по версии WBC в супертяжёлой весовой категории «Посмотрим, что произойдет. Я счастливый боец. Я вернусь, а если нет, то это было очень приятно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше, многое меня успокоило. Я носил эту улыбку всю неделю и до сих пор ношу её. Ничто не может помешать мне в этом».

А теперь на пути Уайлдера встанет грозный китаец – Чжилэй. Чжан имеет профессиональный рекорд 26-2-1. Ничейный исход пришёлся на поединок с Джерри Форрестом. А затем он проигрывал топам – Филипу Хрговичу и Джозефу Паркеру. Причём в первом случае китайский гигант уступил единогласным решением, а во втором – раздельным. Чжилэй дважды отправил Паркера в нокдаун, но всё равно проиграл. И всё-таки Чжан продемонстрировал, что даже в свои 40 лет всё ещё способен пошуметь в тяжёлом весе.

Пожалуй, Бронзовому бомбардировщику предстоит пройти главную проверку на прочность. И если он проиграет, то можно будет окончательно ставить крест на профессиональной карьере Уайлдера. А вот победа способна спасти её финишную прямую. И Деонтей вполне может попытаться выбить себе поединок с Энтони Джошуа.