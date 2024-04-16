«Нокаутирую в первом раунде». После UFC 300 Анкалаев стал ещё ближе к титулу

В минувшие выходные состоялся юбилейный турнир UFC 300. В главном событии вечера Алекс Перейра брутально нокаутировал Джамала Хилла и защитил чемпионский пояс в полутяжёлом дивизионе.

Перейра залетел в полутяжёлый вес после того, как потерял чемпионский пояс в среднем дивизионе. И в полутяжах у Алекса пока всё получается. Уже в первом поединке в новом весе Перейра победил экс-чемпиона Яна Блаховича, а во втором сам стал чемпионом, нокаутировав другого экс-обладателя пояса — Иржи Прохазку. Теперь Перейра провёл успешную защиту против третьего экс-чемпиона Джамала Хилла. При этом у Алекса есть в дивизионе ещё один не менее опасный претендент – российский боец Магомед Анкалаев.

Анкалаев уже давно является одним из главных претендентов на титул. Да и если быть честными, то Магомед должен был стать чемпионом ещё в декабре 2022 года, но тогда поединок за вакантный пояс чемпиона против Яна Блаховича был признан ничейным. С тех пор Анкалаев дважды подрался с Джонни Уокером, ещё раз доказав, что является одним из основных претендентов на пояс. Сейчас россиянин располагается на третьей строчке в полутяжёлом дивизионе, а впереди только Джамал Хилл и Иржи Прохазка.

По сути, у Перейры сейчас нет других вариантов, кроме как дать титульный шанс Магомеду. Хилл только что улетел в тяжёлый нокаут от бразильца, Прохазка тоже был не так давно финиширован Перейрой, как, собственно, и Ян Блахович, идущий в рейтинге за Магомедом. Алекс практически зачистил дивизион, и единственный из топовых бойцов дивизиона, кто ещё не дрался с чемпионом – это Анкалаев.

Да, Прохазка продемонстрировал на UFC 300 отличное выступление, финишировав Александара Ракича. И в целом Иржи заслуживает реванша с бразильцем, тем более что можно вспомнить о ранней (возможно) остановке в их первом поединке. Но всё же он должен быть следующим в очереди после Магомеда.

Можно было бы свести Прохазку и Анкалаева в очном поединке за звание главного претендента, о чём, кстати, написал в социальных сетях и Ислам Махачев после UFC 300. Но Иржи только что провёл свой бой, а у Анкалаева был Рамадан. Обоим необходимо время на подготовку к поединку, а после их потенциального боя нужно будет время на восстановление и подготовку к Перейре. И при таком раскладе Алекс останется без боёв чуть ли не до конца года, потому что, кроме как с Анкалаевым или Прохазкой, бразильцу больше не с кем драться.

С учётом того, что Перейра не получил никаких повреждений в бою с Хиллом и что он хочет оставаться активным чемпионом, даже намекая на выступление на UFC 301 в Бразилии, вариант с боем Анкалаева и Прохазки не имеет смысла.

Алекс Перейра Фото: Mike Roach/Getty Images

Сам Магомед уверен, что именно он должен быть следующим претендентом на титул. Об этом он написал в своих социальных сетях после UFC 300: «Алекс, поздравляю. Давай организуем бой в Абу-Даби. Я нокаутирую в первом раунде. У тебя слабый подбородок», — написал Анкалаев.

Перейра неоднократно говорил, что не против разделить клетку с россиянином и что Анкалаев является одним из главных претендентов на пояс. Однако после боя с Хиллом на пресс-конференции Алекс не называл никаких имён, сказав лишь, что хочет оставаться активным чемпионом. Поэтому сейчас поединок Перейры и Анкалаева как никогда актуален. Алекс в случае победы полностью зачистит дивизион и сможет спокойно думать о переходе в тяжёлый вес, ну а для Магомеда это шанс стать не просто чемпионом, а новой суперзвездой UFC.