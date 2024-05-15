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Александр Усик — Тайсон Фьюри, дата, время боя, где смотреть, онлайн-трансляция, фаворит, полный кард, Ковалёв — Сафар

Абсолютное величие Тайсона или шаг в историю Александра. Где смотреть бой Усик — Фьюри
Сергей Сорокин
Александр Усик — Тайсон Фьюри
Аудио-версия:
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А еще в карде яркий бой российского ветерана.

Дата и время турнира

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF. В андеркарде у тяжеловесов пройдут два титульных поединка с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром.

Старт основного карда запланирован на 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Александр Усик — Тайсон Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр УсикТайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

Полный кард турнира

  • Дэвид Ньика – Майкл Зейтц;
  • Даниэль Лапин – Октавиу Пудивитр;
  • Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади;
  • Мозес Итаума — Илья Мезенцев;
  • Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб;
  • Агит Кабайел – Фрэнк Санчес;
  • Сергей Ковалёв – Робин Сафар;
  • Джо Кордина – Энтони Какаче;
  • Джей Опетайя – Майрис Бриедис;
  • Александр УсикТайсон Фьюри;

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Прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Российский тренер Виталий Сланов высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Если Тайсон Фьюри будет в форме, он выиграет по очкам. Они не нокаутёры. Нокаута я не жду. Нокаутом может проиграть только Тайсон Фьюри. Если Усик затаскает его темпом. Но не думаю, что Александр будет рисковать», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Также своим прогнозом на бой поделился двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

«Когда об этом бое говорили ещё года четыре назад, я отдавал предпочтение Усику. Сейчас в этой ситуации мне кажется, что у Фьюри больше шансов на победу. Хотя бой будет очень непредсказуемый, непонятный. Сложно предсказать, кто победит. Мне почему-то кажется, что выиграет Фьюри», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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