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Роман Копылов — Сезар Алмейда, Ислам Махачев — Дастин Порье, UFC 302, 2 июня 2024, когда бой, где смотреть, кто фаворит

Остаться середняком или ворваться в топы. Самый важный бой в карьере Копылова
Яхья Гасанов
Самый важный бой в карьере Копылова
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Новое поражение окончательно отбросит Романа от вершины.

В ночь на 2 июня пройдёт очередной номерной турнир UFC 302, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. На этом ивенте также предстоит выступить ещё одному российскому бойцу.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Сезар Алмейда - Роман Копылов
02 июня 2024, воскресенье. 02:15 МСК
Сезар Алмейда
Не началось
Роман Копылов

Роман Копылов возвращается после поражения и попытается закрыть последнюю неудачу. На турнире UFC 298 в феврале он вышел на замену Икраму Алискерову и провёл поединок с Энтони Эрнандесом, который входит в топ-15. К сожалению, россиянин не воспользовался шансом оказаться в рейтингах и проиграл удушающим приёмом во втором раунде. Позже выяснилось, что Роман выходил на бой на фоне отравления, и это сыграло свою роль.

Теперь Копылов получил более удобного соперника с точки зрения стиля. Бразилец Сезар Алмейда — кикбоксёр довольно высокого уровня, выступал в промоушене Glory и трижды там бился с Алексом Перейрой (1-2), нынешним чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Сезар Алмейда

Сезар Алмейда

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В ММА у Алмейды, несмотря на то что ему уже 36 лет, нет большого опыта. В прошлом году он выступил в Претендентской серии Даны Уайта с рекордом 3-0, одержал там не самую убедительную победу, но получил контракт. В UFC Сезар дебютировал в апреле, выдержал все попытки Дилана Будки зайти в борьбу и нокаутировал его, забрав бонус в $ 50 тысяч.

Для Копылова это возможность избежать разборок в партере и проявить свою сильнейшую сторону — ударку. До поражения от Эрнандеса Роман шёл на серии из четырёх побед нокаутами и всерьёз претендовал на место в топ-15. Сейчас поединок с Алмейдой может стать самым важным в карьере россиянина.

Каковы реальные перспективы Копылова:
Абдулманап никогда не ошибался. Копылов — реальный топ, но станет ли он чемпионом?
Абдулманап никогда не ошибался. Копылов — реальный топ, но станет ли он чемпионом?

Победа возвращает его на победную тропу, и он постарается выбить себе следующего соперника из топ-15 или как минимум близкого к топам. Поражение, вероятно, окончательно оставит Копылова в статусе середняка, который может закатывать яркие бои, радовать зрителей красивыми победами, но при этом не будет претендовать на что-то серьёзное. Безусловно, такие люди в UFC нужны, они всегда будут дополнительно украшать любой кард.

Однако, учитывая, что амбиции добраться до титула у Копылова есть, такой статус его не очень прельщает. Именно поэтому поединок с Сезаром Алмейдой станет важнейшим. Очевидно, UFC убивает этим поединком сразу двух зайцев — проверяет, готов ли Копылов разбираться с оппонентами так же ярко, как до поражения от Эрнандеса, и оценивает потенциал Алмейды, серьёзно повышая ему оппозицию.

Роман Копылов

Роман Копылов

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Ещё один важный момент — Копылову стоит перестать брать бои на коротком уведомлении. Это здорово сработало в прошлом году, когда Роман вышел на бой с Джошем Фремдом и нокаутировал его. На UFC 298 это сыграло в обратную сторону. Опять же, в промоушене есть достаточно людей, которые точно так же вписываются в любой бой на коротком уведомлении: Кевин Холланд, Бобби Грин, Теренс Маккинни. Но это бойцы чемпионского уровня? Вряд ли. Просто яркие персонажи, которых всегда интересно смотреть.

Если Копылов не хочет находиться в этой категории, стоит брать бои только с полноценным лагерем и постепенно подводить себя к переходу в топ-15. Но для начала разобраться с Алмейдой.

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