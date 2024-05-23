Дацик мог стать великим бойцом. Но оказался не в той компании

24 мая состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который порадует фанатов единоборств яркими поединками. В главном событии вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Шон Тёрнер. Российский боец продолжает драться очень часто, но не особенно стабильно. Стоит отметить, что в молодости Рыжему Тарзану пророчили очень яркое и славное будущее. Вячеслав обладал большим потенциалом, которым, к сожалению, распорядиться правильно так и не получилось.

Дацик с самого детства отличался буйным нравом. В школе он постоянно дрался, поскольку подвергался нападкам со стороны одноклассников. С самой молодости Вячеслав начал заниматься смешанными единоборствами, но постоянные поражения охладили пыл бойца. И даже после неудач он всё равно оставался очень востребованным и ярким. Рыжий Тарзан уже тогда выделялся внешне, а также рычал на соперников и давал резонансные интервью. Но пошёл по скользкой дорожке и связался с криминалом.

В биографии Дацика значатся нападение на салон сотовой связи, поджог церкви, попытки побега за границу. Конечно, если бы в тот момент Вячеслав попал в хорошую компанию, то вполне мог бы выправить ситуацию. Рыжему Тарзану была очень важна поддержка со стороны команды или грамотного тренера. Однако вместо этого Дацик встревал в неприятности и раз за разом оказывался за решёткой.

Стоит отметить, что с первых поединков в карьере было видно, что сдержать буйный нрав таланта невероятно сложно. Он постоянно нарушал правила и получал дисквалификации. В шестом профессиональном поединке, в котором соперником был Андрей Будник, Дацик вцепился сопернику в волосы, за что получил предупреждение. А в бою с Виталием Шкрабой Вячеслав пошёл ещё дальше. Потеряв контроль над поединком, Рыжий Тарзан решил попытаться выдавать сопернику глаза пальцами. Такой трюк не оценил рефери, который остановил поединок.

Но самая скандальная дисквалификация случилась в бою с Ромази Коркелией. Дацик проиграл, а после боя повёл себя очень грязно, ударив сопернику в пах. Позже о ситуации рассказывал Олег Чаматуров, работавший рефери в том поединке: «Он ещё нанёс удар в пах грузинскому спортсмену. Грузин лежал возле сетки, ему тяжело было подняться, к нему собирались подойти врачи, а Дацик шёл мимо меня, хотел его добивать. Мне пришлось самому завалить его на землю».

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До криминальной истории Дацика была победа, которая действительно заставляла верить в его огромный талант. Брутальным нокаутом Вячеслав вырубил… будущего чемпиона UFC в тяжёлом весе Андрея Орловского. Казалось, после такого триумфа Рыжий Тарзан станет одним из главных бойцов страны, попадёт в топовые промоушены и будет блистать. Но вместо этого Дацик вступил на скользкую дорожку и начал попадать в тюрьму буквально раз за разом.

Полноценное возвращение в единоборства случилось лишь в 2019 году, когда Вячеслав подрался с блогером Артёмом Тарасовым. Он тотально доминировал, брутально колотил соперника… но схватил дисквалификацию. На протяжении всего боя Дацик намеренно нарушал правила. А затем ударил коленом в прыжке по лежащему сопернику без команды о возобновлении поединка. Судья остановил бой и присудил Рыжему Тарзану поражение. Тогда стало понятно, что ни о каком серьёзном карьерном плане в 39 лет и после криминального прошлого говорить не приходится. Вячеслав просто хотел драться и зарабатывать деньги.

Даже после возвращения яркость Дацика никуда не пропала. Да и многие победы можно считать громкими. Чего стоит только триумф в противостоянии с Александром Емельяненко за 13 секунд. Вячеслав стал настоящим королём поп-MMA, которого очень часто зовут стать хедлайнером крупных турниров. Но в топовые промоушены Дацик так и не пробился. А ведь кажется, что таланта россиянина могло хватить, чтобы засветиться даже за океаном. Особенно учитывая яркий образ и невероятную харизму. Однако Рыжий Тарзан оказался не в той компании…