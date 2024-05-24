Всегда получал меньше, чем заслуживал. Считаем деньги Бивола

1 июня в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира российский непобеждённый чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проведёт защиту своего пояса против Малика Зинада.

Конечно, все мы ожидали начать лето с просмотра супербоя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, которые должны были определить абсолютного чемпиона мира в полутяжах. Но не случилось: Бетербиев получил травму и вылетел на долгий срок, а Биволу нашли другого соперника – непобеждённого Малика Зинада.

Бивол и Бетербиев лишились не только шанса выявить сильнейшего полутяжеловеса мира, но и возможности отлично заработать. Известный промоутер Боб Арум в одном из интервью заявил, что этот поединок получилось согласовать только благодаря шейхам, которым удалось удовлетворить желания обеих сторон: по информации западных СМИ, Бивол и Бетербиев могли заработать восьмизначные суммы – впервые в карьере. Речь шла о том, что оба получат минимум по $ 10 млн только в качестве гарантированного гонорара.

Дмитрию такие суммы никогда и не снились: непобеждённый российский чемпион получает весьма скромные деньги за свои выступления, по крайней мере, по меркам современного бокса. Естественно, самый большой гонорар в карьере на данный момент Бивол получил за бой с Саулем Альваресом. Но тогда Дмитрию досталось всего лишь $ 2 млн без учёта процента с продажи платных трансляций. К слову, Канело за проигранный в одну калитку поединок получил $ 15 млн, плюс настоял на том, чтобы проценты с продажи PPV были разделены в пропорциях 70 на 30 в его пользу.

Бой Дмитрия Бивола с Саулем Альваресом Фото: Ethan Miller/Getty Images

Тем не менее это был самый большой гонорар в карьере Бивола. До Канело Бивол получал значительно меньше. Его рекордный заработок составлял $ 1,5 млн за поединок против Джо Смита-младшего, и это был единственный бой, в котором гонорар российского чемпиона перевалил за миллион. Были и $ 750 тысяч за бой с Крэйгом Ричардсом, и $ 510 тысяч за поединок с Хильберто Рамиресом.

Удивительно, но на дальнейшие гонорары Бивола не повлияла даже убедительная победа над Канело. За свой последний поединок против Линдона Артура Дмитрий получил крайне скромные $ 450 тысяч. И это с учётом того, что бой проходил в Саудовской Аравии. Похоже, шейхи не всегда готовы осыпать боксёров золотом и делают это в исключительных случаях. Рядовая защита пояса от Бивола, видимо, в разряд топовых поединков не входит, поэтому россиянин довольствовался очень скромной суммой. Для сравнения: Тайсон Фьюри, по оценкам различных западных СМИ, получил более $ 100 млн за бой с Усиком, хотя точно так же имел всего один чемпионский пояс и «нолик» в графе поражений.

Интересно, что и Бетербиев, будучи тройным чемпионом, получает примерно такие же суммы, как и Дмитрий. Самый прибыльный поединок в карьере Артура — бой с Александром Гвоздиком — принёс ему $ 1,5 млн. Всё-таки очень сильно на гонорары влияют медийность боксёров и интерес к поединку. Ты можешь вырубать всех подряд, как Бетербиев, перебивать Канело, как Бивол, но получать при этом смешные деньги.

Нельзя не отметить некую несправедливость в отношении Бивола и Бетербиева: оба заслуживают куда большие гонорары. Как может непобеждённый Бивол, чемпион мира, получать в титульном поединке в Саудовской Аравии столько же, сколько и 39-летний Сергей Ковалёв, вернувшийся с пенсии после трёхлетнего простоя? Да, гонорары Ковалёва в бою с Тервелом Пулевым и гонорар Бивола за поединок с Линдоном Артуром практически идентичны. Чудеса да и только.

Сколько заплатят Биволу и Зинаду, не раскрывается, но глупо полагать, что гонорары будут сильно выше, чем в последнем бою Дмитрия. Ничего не поменялось: рядовая защита, посредственный соперник, хоть и без поражений в карьере. Да, возможно шейхи заплатят российскому чемпиону чуть больше в знак признательности и ради дальнейшего сотрудничества, но это будут совершенно не те суммы, на которые Бивол вправе рассчитывать. Дмитрию остаётся выполнять свою работу, побеждать и ждать возвращения в строй Артура Бетербиева – вот тогда ставки значительно вырастут, как и ценник. Если, конечно, мы когда-нибудь вообще дождёмся этого поединка.