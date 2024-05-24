Усик пошёл по стопам Конора. Боксёр сыграет в Голливуде легенду ММА

Александр не только собирает пояса, но и пробует себя в других направлениях.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном событии вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри. Лучшие тяжеловесы планеты выдали фантастический бой. Поединок продлился все 12 раундов и завершился раздельным судейским решением в пользу Усика. Теперь всех интересует будущее Александра, который разрывается между реваншем с Цыганским королём и обязательной защитой чемпионского пояса по версии IBF. Но, видимо, самого Усика всё это пока не особо интересует. Он решил на время сменить род деятельности – попробовать свои силы в кинематографе.

Александр присоединился к актёрскому составу фильма Smashing Machine («Разрушающая машина»). Об этом сообщил информационный портал talkSPORT. Любопытно, что Усик сыграет одну из главных ролей. Его персонаж – Игорь Вовчанчин, который является реальным человеком. Этот прославленный боец стал известен по выступлениям в легендарной организации PRIDE. А самый яркий момент его карьеры пришёлся на отрезок с 1996-го по 2000-й. За это время он провёл 38 поединков, не потерпев ни одного поражения.

Главную роль в фильме сыграет рестлер Дуэйн Джонсон. Скала часто появляется в голливудских хитах. И теперь получил возможность воплотить на экране образ чемпиона UFC в тяжёлом весе Марка Керра. Боец на протяжении долгого времени был непобеждённым и спокойно разбирался с соперниками. Но после двух поединков с Вовчанчиным карьера Керра резко пошла на спад. В 2003 году Марк стал главным героем документального фильма от HBO под всё тем же названием «Крушащая машина». А центральное место заняли проблемы Керра с запрещёнными веществами. Именно с наркотиками связывают то, что легендарный чемпион стал постоянно проигрывать.

Марк Керр Фото: Zuffa LLC via Getty Images

История противостояния этих парней началась 12 сентября 1999 года. Они сошлись на турнире PRIDE 7. Во втором раунде Вовчанчин повалил соперника на пол и начал брутально добивать. В итоге за 24 секунды до конца отрезка рефери остановил поединок. Изначально победа была присуждена Игорю. Но затем результат боя был пересмотрен. Из-за использованных Вовчанчиным запрещённых ударов коленом в голову лежащего бой был признан несостоявшимся. Поэтому Керр смог сохранить заветный «нолик» в графе поражений.

А 9 декабря 2000 года соперники вновь сошлись в реванше на турнире PRIDE 12 — Cold Fury. Тот поединок получился намного более напряжённым и продлился все три пятиминутки, совершенно закономерно добравшись до решения судей. И все рефери единогласно отдали победу Вовчанчину. На этом история их противостояния была завершена. Керра поражение подбило очень сильно. После Марк провёл 11 профессиональных поединков, девять из которых завершились поражениями.

Игорь Вовчанчин Фото: Tomokazu Tazawa/Getty Images

Любопытно, что в карьере Керра был ещё один важный поединок. 11 апреля 2008 года на турнире YAMMA Pit Fighting соперником Марка стал Олег Тактаров. На тот момент карьера американца уже выходила на финишную прямую. В итоге всё завершилось уже в первом раунде. Не прошло и двух минут, как россиянин вышел на рычаг колена и завершил дело уверенной победой.

Если же возвращаться к украинскому боксёру, то стоит отметить, что это не первое увлечение Усика, которым он занимается параллельно с профессиональным боксом. Напомним, у Александра есть действующий контракт с футбольным клубом «Полесье». Он активно посещает тренировки и даже выступал в товарищеских матчах.

Теперь Усик решил пойти по стопам Конора Макгрегора. Совсем недавно одиозный ирландец снялся в голливудском фильме «Дом у дороги». И собрал массу положительных отзывов от критиков. Теперь будет любопытно последить за тем, как сложится актёрская карьера Александра.