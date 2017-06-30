Хирн: Уорд очень заинтересован в поединке с Тони Беллью

Эдди Хирн, промоутер почётного чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью, заявил, что чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд проявляет интерес к поединку с его клиентом.

«Прошлым вечером я общался с представителями команды Уорда — так, просто пара слов о боксе. У Андре очень большой интерес к возможному поединку с Тони Беллью. Кстати, первый звонок, который я получил после боя Ковалёв — Уорд, был от Тони, и он попросил о встрече с Уордом, заявив, что снесёт американца. Так что мы обязательно рассмотрим этот вариант», — приводит слова Хирна Sky Sports.

После второго боя с Сергеем Ковалёвым Андре Уорд рассказал, что не исключает смены весовой категории.

Беллью: готов провести бой с Уордом в первом тяжёлом весе