Рябинский: Дортикос — хороший вариант для Кудряшова

Андрей Рябинский, глава промоутерской компании «Мир Бокса», прокомментировал итоги жеребьёвки Всемирной суперсерии бокса, дав понять, что вполне доволен её результатами.

«Во Всемирной боксёрской суперсерии собраны очень серьёзные ребята, и после жеребьёвки говорить о каком-то везении не приходится. Я бы сказал, что кубинец Дортикос — это хороший вариант для Кудряшова.

Будет неплохо, если после победы Дима выйдет на победителя пары Гассиев — Влодарчик. Это вполне оптимальный для Димы путь, я доволен этим вариантом», — приводит слова Рябинского Р-Спорт.